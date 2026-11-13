JASAT Tatvan'da 2006'da faili meçhul cinayeti aydınlattı, 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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JASAT Tatvan'da 2006'da faili meçhul cinayeti aydınlattı, 2 şüpheli tutuklandı

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JASAT Tatvan\'da 2006\'da faili meçhul cinayeti aydınlattı, 2 şüpheli tutuklandı
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Tatvan'da 2006'da yabancı uyruklu bir kadının silahla öldürülmesine ilişkin 20 yıldır faili meçhul kalan cinayet JASAT çalışmasıyla aydınlatıldı. 9 şüpheli gözaltına alındı, 2'si tutuklandı; Gürcistan'daki bir şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 31 Mayıs 2006 tarihinde bir kadının silahla vurularak öldürülmesine ilişkin 20 yıldır faili meçhul olarak kalan cinayet, JASAT ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu aydınlatıldı. Olayla bağlantılı 9 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Tatvan İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince 2006 yılında meydana gelen faili meçhul cinayetin aydınlatılmasına yönelik yeniden çalışma başlatıldı. Adabağ köyü Agah Burnu mevkisinde kimliği henüz belirlenemeyen yabancı uyruklu bir kadının başından silahla vurularak öldürülmesi olayına ilişkin mevcut deliller yeniden ve ayrıntılı şekilde incelendi.

Yürütülen projeli çalışma kapsamında şüphelilere ait HTS ve baz kayıtları yeniden değerlendirilirken, olay yeri incelemeleri, mevcut deliller ve ifadelerdeki çelişkiler de mercek altına alındı. Yapılan araştırmalarda, hayat kadını olduğu belirlenen maktulün, o dönemde kadın pazarladığı tespit edilen F.Y. ve Z.T. isimli şahıslarla çalıştığı, Ahlat'ta doktor olarak görev yapan M.F.A. ile de ilişkisinin bulunduğu belirlendi.

Soruşturmada, cinayetin işlendiği 31 Mayıs 2006 günü saat 00.30 sıralarında, cesedin bulunduğu bölgeye yakın bir noktada 21 EG 239 plakalı aracın kaza yaptığı tespit edildi. O dönem Ahlat Devlet Hastanesinde sağlık memuru olarak çalışan M.Ö. ile doktor M.F.A.'nın bulunduğu aracın kaza yaptığı sırada, şüphelilerden Z.T.'ye ait HTS ve baz kayıtlarının da aynı bölgede bulunduğu belirlendi.

Öte yandan, kaza yerinde Olay Yeri İnceleme ekiplerince alınan sigara izmaritlerinden birine ait DNA örneğinin, Z.T.'nin 2011 yılında Mardin'in Kızıltepe ilçesinde karıştığı cinsel saldırı olayına ilişkin DNA örneğiyle eşleştiği tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, cinayete iştirak ettikleri ve olayın işlenişi ile failler hakkında bilgi sahibi olmalarına rağmen suçu gizledikleri değerlendirilen 9 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

6 Kasım 2026 tarihinde düzenlenen operasyonlarda şüphelilerden T.A. Amasya'da, M.Ö. Bursa'da, A.G. Antalya'da, M.F.A., B.U., F.G., F.Y., B.U. ve S.A. ise Bitlis'te yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde arama yapıldı.

9 Kasım'da Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 9 şüpheliden M.F.A. ve B.U., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. M.Ö. ve F.Y. ise tutuklanarak Ahlat T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Olayın faillerinden olduğu belirtilen Z.T.'nin Gürcistan'da bulunduğunun tespit edilmesi üzerine hakkında kasten öldürme suçundan yakalama kararı çıkarıldı. Şüpheli hakkında ayrıca kırmızı bülten çıkarılması için talepte bulunulacağı bildirildi.

Kaynak: İHA
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