Bitlis Eren Üniversitesi'nin hidrojen ve Van Gölü projeleri COP31'de tanıtıldı - Son Dakika
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Bitlis Eren Üniversitesi'nin hidrojen ve Van Gölü projeleri COP31'de tanıtıldı

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Bitlis Eren Üniversitesi, organik atıklardan hidrojen üretimi ve Van Gölü'ne dikkati çeken projelerini COP31'de tanıttı. Dekan Prof. Dr. Mehmet Sait İzgi, projeyle karbondioksit emisyonlarının azalacağını, 22 öğrencinin Van Gölü için bir hafta COP31'de çalışacağını söyledi.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) akademisyenleri ve öğrencileri, organik atıklardan hidrojen üretimi ve Van Gölü Havzası'ndaki çevresel sorunlara dikkati çekmek amacıyla hazırladıkları projeleri, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) tanıttı.

???????­BEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi akademisyenleri küresel ısınmanın önüne geçilmesine yönelik çalışmalara destek amacıyla "Hidrojen Yakıt Hücreleri İçin Bor Kaynaklı Bileşiklerden Kontrollü Hidrojen Üretimi Projesi"ni başlattı.

Proje ile organik atık malzemelerden bor hidrürler aracılığıyla hidrojen üretimi ve temiz enerjinin elde edilmesi hedeflendi.

Hidrojen üretiminin yanı sıra hem atıkların ekonomiye kazandırılması hem de Türkiye'nin önemli yer altı kaynaklarından borun katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesinin planlandığı çalışma, COP31'in 9 Kasım'daki oturumunda katılımcıların ilgisine sunuldu.

BEÜ öğrencileri de Üniversite Öğrenci Toplulukları İşbirliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında hazırladıkları "Van Gölü Havzası'nın Geleceği İçin Birlikte Ses Yükseltiyoruz Projesi" ile Van Gölü'nde yaşanan su çekilmesine, havzayı besleyen akarsuların kuruma noktasına gelmesine, çevre kirliliğine ve inci kefalinin kaçak avlanması konularına dikkati çekti.

"Küresel ısınmanın azaltılmasına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz"

BEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Sait İzgi, AA muhabirine, temiz enerjiye dikkati çekmek için üniversite olarak sundukları projenin COP31'de ilgi gördüğünü söyledi.

Proje kapsamında bor hidrürler kullanarak organik atık malzemelerden hidrojen elde ettiklerini anlatan İzgi, şöyle konuştu:

"Hidrojen temiz bir enerjidir. Bu projemizle küresel ısınmanın azaltılmasına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Projemiz hayata geçirildiğinde temiz enerji üretileceği için hem karbondioksit emisyonlarını azaltacak hem de bor kaynaklarına katma değer katacağından ülkemiz bu alanda küresel anlamda söz sahibi olacaktır. Temiz enerji elde edeceğiz. İstihdama da katkı sağlayacağı için bunun ülkemize katma değeri yüksek bir proje olacağını düşünüyoruz."

Tüm organik atıklardan bor hidrürü kullanarak hidrojen elde ettiklerini vurgulayan İzgi, hidrojenin yan ürününün su olduğunu, bu nedenle karbondioksit emisyonunun sıfır denilebilecek seviyeye kadar indiğini vurguladı.

Karbondioksit ve kükürt dioksit salımı yapan fosil yakıtların hem çevreyi kirlettiğini hem de küresel ısınmaya sebep olduğunu belirten İzgi, şunları kaydetti:

"COP31'de sunduğumuz bu proje hayata geçirildiğinde hem küresel ısınmayı azaltacak hem de çevre kirliliğini önlemiş olacaktır. Bunun iklim sözleşmesi konferansına uyumlu bir proje olduğunu düşünüyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız var. Saygın dergilerde çalışmalarımız kabul edilmektedir. Bunu yakıt pillerinde de uygulayacağız. Şu an deneme aşamasındayız ve olumlu sonuçlar alıyoruz. Organik olarak kullanılmayan malzemeyi hidrojen yakıt sistemlerine entegre ederek hidrojen elde ediyoruz ve hidrojenin yan ürünü su buharı olduğundan dolayı bu hem küresel ısınmayı azaltıyor hem de çevre kirliliğini tamamen ortadan kaldırıyor."

Öğrencilerin hazırladığı ÜNİDES projesiyle de Van Gölü havzasına dikkati çektiklerini belirten İzgi, "Van Gölü Havzası'nın kirlenmesini, inci kefalinin kaçak avlandığını, göl çevresindeki akarsuların kuruma aşamasında olduğunu ve Van Gölü'nde suların çekildiğini görüyoruz. Şu an Antalya'da bulunan 22 öğrencimiz bir hafta boyunca COP31'de Van Gölü Havzası'na dikkati çekecek çalışmalar yapacak. İklim elçimiz Semanur Saraç da orada üniversitemizi temsil ediyor. Üniversitemizin sunduğu projelerle ve iklim elçisiyle COP31'e önemli katkı sağladığını düşünüyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA
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