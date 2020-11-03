Son Dakika Mehmet Sait Haberleri

- 03.11.2020 19:41 Son dakika haberleri | SPK haftalık bülteni
Son dakika haber: Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı AŞ pay piyasasında yapılan incelemeler sonucunda 8 kişi hakkında borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.
- 30.10.2020 16:28 Çıkmaz'dan, Belediye Başkanı Kılıç'a ziyaret
Geçtiğimiz günlerde yapılan kongre ile Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep İl Başkanı olarak seçilen Cahit Çıkmaz, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç'a iade-i ziyarette bulundu.
- 28.10.2020 20:37 Golf: Cumhuriyet Kupası
Türkiye Golf Federasyonunun katkılarıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla İstanbul'da düzenlenen Cumhuriyet Kupası'nda ilk gün müsabakaları tamamlandı.
- 28.10.2020 09:55 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru
Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
- 28.10.2020 09:40 Kılıç'tan 29 Ekim mesajı
Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
- 27.10.2020 09:39 Başkan Kılıçtan Mevlid Kandili mesajı
Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Mevlid Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.
- 26.10.2020 10:47 Korona virüsü yenen başkan görevinin başında
Gaziantep Oğuzeli Belediyesi Başkanı Mehmet Sait Kılıç, izolasyon sürecinin ardından tekrar yaptırdığı korona virüs testinin negatif çıkması üzerine görevine başladı.
- 21.10.2020 15:28 'Askıda ekmek projesi' Oğuzeli'nde devam ediyor
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı üzerine başlatılan 'Askıda Ekmek Projesi' 2018 yılından itibaren Oğuzeli Belediyesi tarafından 'Paylaştıkça Çoğalalım' sloganıyla devam ediyor.
- 19.10.2020 10:35 Kılıç'tan muhtarlar günü mesajı
Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, 19 Ekim Muhtarlar günü münasebetiyle mesaj yayımladı.
- 17.10.2020 10:59 Dondurma yemeye gelenlere nostalji yaşatıyorlar
Kahramanmaraş'ta dedelerinden ve babalarından miras dondurmacılık mesleğini sürdüren Kanbur kardeşler, bir dünya markası haline gelen Mado markasının ilk adımlarının atıldığı nostaljik dekora sahip Yaşar Pastanesi'nde halen müşteri ağırlamayı sürdürüyor.
- 14.10.2020 10:31 "Kapımın önü temiz, sokağım temiz, mahallem temiz" projesi hayata geçirildi
Gaziantep'in merkez Şahinbey Belediyesi, hayata geçirdiği "Kapımın önü temiz, sokağım temiz, mahallem temiz" projesi kapsamında evinin önü temiz olan vatandaşlara temizlik seti hediye etti.
- 12.10.2020 14:51 Çevreye ilişkin düzenlemeler içeren teklif, TBMM'de (1)
AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu ve AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.
- 11.10.2020 16:13 Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon: Mehmet Sait ZarifoğluHakemler: Alper Altuğ Köselerli, Kerem Yılmaz, Hande ÖztürkOGM Ormanspor: Robinson 17, Williams 14, Nilay Kartaltepe, Meltem Avcı 9, Sykes 11, Damla Gezgin 9, Şerife Alperi Onar 12, Nazlı Bircan Gökdemir 2, Sinem Ataş 7, Özge Yarga 5, Hilal HalaçBüyükşehir...
- 09.10.2020 10:05 Basketbol: Haftanın programı
ING Basketbol Süper Ligi ile Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne üçüncü hafta müsabakalarıyla devam edilecek.
- 08.10.2020 15:06 Gaziantep'te Uzaktan Eğitim Programlarının tanıtım lansmanı
Gaziantep'te Uzaktan Eğitim Programlarının tanıtım lansmanı -Lansmanda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin duygusal anlar yaşadı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından üniversite ve lise geçiş sınavlarına hazırlanan öğrencilere yönelik devreye sokulacak "GASMEK Uzaktan...
- 08.10.2020 11:35 Belediye başkanlarından Rektör Özaydın'a "hayırlı olsun" ziyareti
Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
- 07.10.2020 15:55 Vali Ustaoğlu ve Başkan Zorluoğlu Arsin ilçesinde toprak kaymalarının yaşandığı Çubuklu...
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Arsin ilçesinin Çubuklu mahallesinde meydana gelen toprak kaymalarını yerinde inceledi.
- 07.10.2020 10:26 Uzaktan eğitimle vatandaşlara reyhani oyununu öğretiyor
Uzaktan eğitimle vatandaşlara reyhani oyununu öğretiyor Mardin'in Kızıltepe İlçe Halk Eğitim Merkezinde usta öğretici olan Mehmet Sait Kaya, yıllardır yüz yüze binlerce gence halk oyunlarını öğretti.
- 06.10.2020 14:36 Oğuzeli Belediyesi ödüle doymuyor
Oğuzeli Belediyesi'nin İpekyolu Kalkınma Ajansı ile işbirliği içinde hayata geçirdiği 'Deliklitepe Tarihi ve Kültürel Zenginlikleri ile Turizmde Yerini Alıyor' projesi Tarihi Kentler Birliği'nin düzenlediği Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda...
- 06.10.2020 10:50 Mardinli halk oyunları hocası sosyal medyada gündem oldu
Mardinli halk oyunları hocası sosyal medyada gündem oldu Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kızının düğününde oynadığı reyhani oyunuyla sosyal medyada gündem olan halk oyunları hocası Mehmet Sait Kaya, saç ve sakalından dolayı Karl Marx'a benzetildiğini ve videolarının youtubede 2 buçuk...
- 05.10.2020 13:19 Başkan Kılıç'tan kadın hentbol takımına destek
Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç Türkiye Hentbol Kadınlar 1'nci Ligine yükselen Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi SK Kadın Hentbol Takımını tebrik ederek takıma her türlü desteği vereceklerini dile getirdi.
- 02.10.2020 11:13 Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ilk hafta heyecanı
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde sezon Elazığ İl Özel İdare-Çankaya Üniversitesi ve Ormanspor-Hatay Büyükşehir Belediyespor arasında oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.
- 01.10.2020 15:43 Son dakika haberleri: Kovid-19 denetimleri
Son dakika habere göre İçişleri Bakanlığınca "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla yayımlanan genelge kapsamında Bingöl'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri yapıldı.
- 25.09.2020 18:13 Gaziantepliler TÜBİTAK kitapları ile buluşacak
Gaziantepliler TÜBİTAK kitapları ile buluşacak Şahinbey Belediyesi "Gaziantep TÜBİTAK Kitapları ile Buluşuyor" etkinliğine ev sahipliği yaptı.
- 25.09.2020 09:59 Otomobilin akaryakıt istasyonuna girdiği kaza kamerada
Bursa'da önündeki araçlara çarpmamak için sürücüsünün direksiyon kırdığı otomobil, kontrolden çıkıp akaryakıt istasyonuna girdi.
- 22.09.2020 09:21 Son dakika haberleri: Gaziantep'in yöresel lezzetlerinden Ezo Gelin çorbası tescillendi
Son dakika haberi: UNESCO'nun mutfağıyla "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil ettiği Gaziantep'in yöresel lezzetlerinden Ezo Gelin çorbası, coğrafi işaretli ürün olarak Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillendi.
- 20.09.2020 11:58 Laleto Tekstil vatandaşa hayallerindeki giyinme fırsatını sunuyor
Merkezi İstanbul'da bulunan Laleto Tekstil, en kaliteli ürünleri en uygun fiyatlarla vatandaşlarla buluşturmasından dolayı büyük beğeni topluyor.
- 18.09.2020 10:57 Kılıç'tan Gaziler Günü mesajı
Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
- 17.09.2020 11:23 Laleto Tekstil 2020 sonbahar-kış sezonuna hazır
Merkezi İstanbul'da bulunan Laleto Tekstil moda tasarımcısı Mehmet Sait Dalmış, 2020 sonbahar-kış sezonuna hazır olduklarını söyledi.
- 16.09.2020 14:46 Kılıç'tan ahilik mesajı
Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, 33'üncü Ahilik Kültür Haftası nedeniyle bir mesaj yayımladı.
- 15.09.2020 12:59 Son dakika haberleri: Kovid-19 vakalarının artmasında "toplu ortam" uyarısı
Son dakika habere göre İç Hastalıklar ve Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Sait Buğdacı, son dönemde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarını artıran ana nedenin kalabalık ortamlar olduğunu belirterek, "Dini ve milli bayramlarda, sahillerde ve sosyal yaşamda kontrolsüz davranışların pikte çok önemli rolü vardır.
- 15.09.2020 00:58 Protokolün ayak tenisi keyfi
Şahinbey Belediyesi ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu işbirliğiyle Türkiye'de ilk defa Amatör Spor Kulüpleri arasında düzenlenen 'Sefer Talat Özkarslı Ayak Tenisi Turnuvası' Akkent Spor Köyü'nde başladı.
- 14.09.2020 16:45 Protokolün ayak tenisi keyfi
- Protokolün ayak tenisi keyfi Şahinbey Belediyesi ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu işbirliğiyle Türkiye'de ilk defa Amatör Spor Kulüpleri arasında düzenlenen 'Sefer Talat Özkarslı Ayak Tenisi Turnuvası' Akkent Spor Köyü'nde başladı.
- 12.09.2020 15:33 Karaman'da AK Parti Merkez İlçe Kongresi yapıldı
AK Parti Karaman Merkez İlçe 7. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.
- 11.09.2020 17:14 Gastroantep, fıstık hasadı ve şire yapımıyla başladı
Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep'i Geliştirme Vakfı (GAGEV) ve İpek Yolu Kalkınma Ajansı (İKA) iş birliğinde düzenlenen 3'üncü Uluslararası GastroAntep, Batalhöyük'te düzenlenen Antep Fıstığı hasadı ve şire yapımıyla başladı.
- 11.09.2020 14:33 Son dakika haberi! Uluslararası GastroAntep Festivali başladı
Son dakika haberleri: Uluslararası GastroAntep Festivali, yöresel lezzetlerin hazırlanmasının yanı sıra Antep fıstığı hasadı ve şire yapımıyla başladı.
- 10.09.2020 19:02 "Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var" protokol töreni düzenlendi
Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Gaziantep Büyükşehir Belediye, Ziraat Bankası Gaziantep Bölge Müdürlüğü ve Gaziantep İl Tarım Orman Müdürlüğü iş birliğinde "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi kapsamında protokol imza töreni düzenlendi.
- 09.09.2020 23:34 Husumetli iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü
İstanbul Bağcılar'da aralarında husumet olduğu öğrenilen gruplar arasındaki silahlı kavgada bir kişi vurularak hayatını kaybetti.
- 09.09.2020 23:32 Son dakika haber | Bağcılar'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü
Gelen son dakika haberine göre Bağcılar'da aralarında husumet olduğu öğrenilen gruplar arasındaki silahlı kavgada bir kişi vurularak hayatını kaybetti.
- 04.09.2020 17:01 Kılıç'tan zabıtalara 194'üncü yıl kutlaması
Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Zabıta Teşkilatının 194'üncü kuruluş yıl dönümü ve zabıta haftası etkinlikleri kapsamında Oğuzeli Belediyesi Zabıta Müdürlüğünü ziyaret ederek, zabıta ekiplerini tebrik etti.
- 30.08.2020 16:07 ELAZIĞ Lösemi hastası Merve, ilik bekliyor
Lösemi hastası Merve, ilik bekliyorMALATYA Turgut Özal Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde lösemi tedavisi gören Merve Arpacı (18), hastalığı boyunca yaşadığı sıkıntıları anlatan bir video çekerek, ilik bağışında bulunulmasını istedi.
- 30.08.2020 14:07 Darende'de Zafer Bayramı coşkusu
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıldönümü nedeniyle Malatya'nın Darende'de ilçesinde düzenlenen törenin ardından şehitlik ziyaret edildi.
- 30.08.2020 10:51 Belediye Başkanları Doğan ve Kılıç'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Gaziantep'in Karkamış Belediye Başkanı Ali Doğan ve Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç yayımladıkları mesaj ile 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.
- 27.08.2020 15:51 AK Parti milletvekilleri Midyat'a geldi
AK Parti milletvekilleri, Midyat'a geldi.
- 27.08.2020 10:33 Keban'da eğitim değerlendirme toplantısı yapıldı
Keban'da 2020 -2021 yılı eğitim ve öğretim değerlendirme toplantısı yapıldı.
- 26.08.2020 14:33 Münazara Ligi'nde yarıştılar
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından uygulanan 'Münazara Ligi'nde pandemi sürecinde online eğitim gören gençler arasında Erzurum Yakutiye Gençlik Merkezi'nde yarışma düzenlendi.
- 22.08.2020 13:24 GAZİANTEP Bakan Gül'den, Duygu Delen'in ailesine taziye ziyareti
Bakan Gül'den, Duygu Delen'in ailesine taziye ziyaretiADALET Bakanı Abdulhamit Gül, erkek arkadaşının evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren Duygu Delen'in (17) ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
- 22.08.2020 12:59 Adalet Bakanı Gül'den Duygu Delen'in ailesine ziyaret
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te bir apartmanın 4'üncü katından düşerek hayatını kaybeden 17 yaşındaki Duygu Delen'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
- 21.08.2020 17:02 Trafik amirinden insanlık örneği: Yaralının başına güneş geçmesin diye gölge oldu
- Trafik amirinden insanlık örneği: Yaralının başına güneş geçmesin diye gölge oldu Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 3 kişinin yaralandığı kazada bölge trafik istasyon amirinin tavrı büyük takdir topladı.
- 16.08.2020 12:21 Son dakika! Beylikdüzü'nde cep telefonu çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
Son dakika gelişmesine göre Beylikdüzü'nde bir araçtan ve iş yerinden cep telefonu çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.