Son Dakika Mehmet Sait Haberleri

19:41 Son dakika haberleri | SPK haftalık bülteni Son dakika haber: Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı AŞ pay piyasasında yapılan incelemeler sonucunda 8 kişi hakkında borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

16:28 Çıkmaz'dan, Belediye Başkanı Kılıç'a ziyaret Geçtiğimiz günlerde yapılan kongre ile Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep İl Başkanı olarak seçilen Cahit Çıkmaz, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç'a iade-i ziyarette bulundu.

20:37 Golf: Cumhuriyet Kupası Türkiye Golf Federasyonunun katkılarıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla İstanbul'da düzenlenen Cumhuriyet Kupası'nda ilk gün müsabakaları tamamlandı.

09:55 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

09:40 Kılıç'tan 29 Ekim mesajı Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

09:39 Başkan Kılıçtan Mevlid Kandili mesajı Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Mevlid Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

10:47 Korona virüsü yenen başkan görevinin başında Gaziantep Oğuzeli Belediyesi Başkanı Mehmet Sait Kılıç, izolasyon sürecinin ardından tekrar yaptırdığı korona virüs testinin negatif çıkması üzerine görevine başladı.

15:28 'Askıda ekmek projesi' Oğuzeli'nde devam ediyor Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı üzerine başlatılan 'Askıda Ekmek Projesi' 2018 yılından itibaren Oğuzeli Belediyesi tarafından 'Paylaştıkça Çoğalalım' sloganıyla devam ediyor.

10:35 Kılıç'tan muhtarlar günü mesajı Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, 19 Ekim Muhtarlar günü münasebetiyle mesaj yayımladı.

10:59 Dondurma yemeye gelenlere nostalji yaşatıyorlar Kahramanmaraş'ta dedelerinden ve babalarından miras dondurmacılık mesleğini sürdüren Kanbur kardeşler, bir dünya markası haline gelen Mado markasının ilk adımlarının atıldığı nostaljik dekora sahip Yaşar Pastanesi'nde halen müşteri ağırlamayı sürdürüyor.

10:31 "Kapımın önü temiz, sokağım temiz, mahallem temiz" projesi hayata geçirildi Gaziantep'in merkez Şahinbey Belediyesi, hayata geçirdiği "Kapımın önü temiz, sokağım temiz, mahallem temiz" projesi kapsamında evinin önü temiz olan vatandaşlara temizlik seti hediye etti.

14:51 Çevreye ilişkin düzenlemeler içeren teklif, TBMM'de (1) AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu ve AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

16:13 Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi Salon: Mehmet Sait ZarifoğluHakemler: Alper Altuğ Köselerli, Kerem Yılmaz, Hande ÖztürkOGM Ormanspor: Robinson 17, Williams 14, Nilay Kartaltepe, Meltem Avcı 9, Sykes 11, Damla Gezgin 9, Şerife Alperi Onar 12, Nazlı Bircan Gökdemir 2, Sinem Ataş 7, Özge Yarga 5, Hilal HalaçBüyükşehir...

10:05 Basketbol: Haftanın programı ING Basketbol Süper Ligi ile Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne üçüncü hafta müsabakalarıyla devam edilecek.

15:06 Gaziantep'te Uzaktan Eğitim Programlarının tanıtım lansmanı Gaziantep'te Uzaktan Eğitim Programlarının tanıtım lansmanı -Lansmanda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin duygusal anlar yaşadı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından üniversite ve lise geçiş sınavlarına hazırlanan öğrencilere yönelik devreye sokulacak "GASMEK Uzaktan...

11:35 Belediye başkanlarından Rektör Özaydın'a "hayırlı olsun" ziyareti Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

15:55 Vali Ustaoğlu ve Başkan Zorluoğlu Arsin ilçesinde toprak kaymalarının yaşandığı Çubuklu... Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Arsin ilçesinin Çubuklu mahallesinde meydana gelen toprak kaymalarını yerinde inceledi.

10:26 Uzaktan eğitimle vatandaşlara reyhani oyununu öğretiyor Uzaktan eğitimle vatandaşlara reyhani oyununu öğretiyor Mardin'in Kızıltepe İlçe Halk Eğitim Merkezinde usta öğretici olan Mehmet Sait Kaya, yıllardır yüz yüze binlerce gence halk oyunlarını öğretti.

14:36 Oğuzeli Belediyesi ödüle doymuyor Oğuzeli Belediyesi'nin İpekyolu Kalkınma Ajansı ile işbirliği içinde hayata geçirdiği 'Deliklitepe Tarihi ve Kültürel Zenginlikleri ile Turizmde Yerini Alıyor' projesi Tarihi Kentler Birliği'nin düzenlediği Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda...

10:50 Mardinli halk oyunları hocası sosyal medyada gündem oldu Mardinli halk oyunları hocası sosyal medyada gündem oldu Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kızının düğününde oynadığı reyhani oyunuyla sosyal medyada gündem olan halk oyunları hocası Mehmet Sait Kaya, saç ve sakalından dolayı Karl Marx'a benzetildiğini ve videolarının youtubede 2 buçuk...

13:19 Başkan Kılıç'tan kadın hentbol takımına destek Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç Türkiye Hentbol Kadınlar 1'nci Ligine yükselen Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi SK Kadın Hentbol Takımını tebrik ederek takıma her türlü desteği vereceklerini dile getirdi.

11:13 Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ilk hafta heyecanı Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde sezon Elazığ İl Özel İdare-Çankaya Üniversitesi ve Ormanspor-Hatay Büyükşehir Belediyespor arasında oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

15:43 Son dakika haberleri: Kovid-19 denetimleri Son dakika habere göre İçişleri Bakanlığınca "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla yayımlanan genelge kapsamında Bingöl'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri yapıldı.

18:13 Gaziantepliler TÜBİTAK kitapları ile buluşacak Gaziantepliler TÜBİTAK kitapları ile buluşacak Şahinbey Belediyesi "Gaziantep TÜBİTAK Kitapları ile Buluşuyor" etkinliğine ev sahipliği yaptı.

09:59 Otomobilin akaryakıt istasyonuna girdiği kaza kamerada Bursa'da önündeki araçlara çarpmamak için sürücüsünün direksiyon kırdığı otomobil, kontrolden çıkıp akaryakıt istasyonuna girdi.

09:21 Son dakika haberleri: Gaziantep'in yöresel lezzetlerinden Ezo Gelin çorbası tescillendi Son dakika haberi: UNESCO'nun mutfağıyla "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil ettiği Gaziantep'in yöresel lezzetlerinden Ezo Gelin çorbası, coğrafi işaretli ürün olarak Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillendi.

11:58 Laleto Tekstil vatandaşa hayallerindeki giyinme fırsatını sunuyor Merkezi İstanbul'da bulunan Laleto Tekstil, en kaliteli ürünleri en uygun fiyatlarla vatandaşlarla buluşturmasından dolayı büyük beğeni topluyor.

10:57 Kılıç'tan Gaziler Günü mesajı Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

11:23 Laleto Tekstil 2020 sonbahar-kış sezonuna hazır Merkezi İstanbul'da bulunan Laleto Tekstil moda tasarımcısı Mehmet Sait Dalmış, 2020 sonbahar-kış sezonuna hazır olduklarını söyledi.

14:46 Kılıç'tan ahilik mesajı Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, 33'üncü Ahilik Kültür Haftası nedeniyle bir mesaj yayımladı.

12:59 Son dakika haberleri: Kovid-19 vakalarının artmasında "toplu ortam" uyarısı Son dakika habere göre İç Hastalıklar ve Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Sait Buğdacı, son dönemde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarını artıran ana nedenin kalabalık ortamlar olduğunu belirterek, "Dini ve milli bayramlarda, sahillerde ve sosyal yaşamda kontrolsüz davranışların pikte çok önemli rolü vardır.

00:58 Protokolün ayak tenisi keyfi Şahinbey Belediyesi ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu işbirliğiyle Türkiye'de ilk defa Amatör Spor Kulüpleri arasında düzenlenen 'Sefer Talat Özkarslı Ayak Tenisi Turnuvası' Akkent Spor Köyü'nde başladı.

16:45 Protokolün ayak tenisi keyfi - Protokolün ayak tenisi keyfi Şahinbey Belediyesi ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu işbirliğiyle Türkiye'de ilk defa Amatör Spor Kulüpleri arasında düzenlenen 'Sefer Talat Özkarslı Ayak Tenisi Turnuvası' Akkent Spor Köyü'nde başladı.

17:14 Gastroantep, fıstık hasadı ve şire yapımıyla başladı Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep'i Geliştirme Vakfı (GAGEV) ve İpek Yolu Kalkınma Ajansı (İKA) iş birliğinde düzenlenen 3'üncü Uluslararası GastroAntep, Batalhöyük'te düzenlenen Antep Fıstığı hasadı ve şire yapımıyla başladı.

14:33 Son dakika haberi! Uluslararası GastroAntep Festivali başladı Son dakika haberleri: Uluslararası GastroAntep Festivali, yöresel lezzetlerin hazırlanmasının yanı sıra Antep fıstığı hasadı ve şire yapımıyla başladı.

19:02 "Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var" protokol töreni düzenlendi Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Gaziantep Büyükşehir Belediye, Ziraat Bankası Gaziantep Bölge Müdürlüğü ve Gaziantep İl Tarım Orman Müdürlüğü iş birliğinde "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi kapsamında protokol imza töreni düzenlendi.

23:34 Husumetli iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü İstanbul Bağcılar'da aralarında husumet olduğu öğrenilen gruplar arasındaki silahlı kavgada bir kişi vurularak hayatını kaybetti.

23:32 Son dakika haber | Bağcılar'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü Gelen son dakika haberine göre Bağcılar'da aralarında husumet olduğu öğrenilen gruplar arasındaki silahlı kavgada bir kişi vurularak hayatını kaybetti.

17:01 Kılıç'tan zabıtalara 194'üncü yıl kutlaması Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Zabıta Teşkilatının 194'üncü kuruluş yıl dönümü ve zabıta haftası etkinlikleri kapsamında Oğuzeli Belediyesi Zabıta Müdürlüğünü ziyaret ederek, zabıta ekiplerini tebrik etti.

16:07 ELAZIĞ Lösemi hastası Merve, ilik bekliyor Lösemi hastası Merve, ilik bekliyorMALATYA Turgut Özal Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde lösemi tedavisi gören Merve Arpacı (18), hastalığı boyunca yaşadığı sıkıntıları anlatan bir video çekerek, ilik bağışında bulunulmasını istedi.

14:07 Darende'de Zafer Bayramı coşkusu 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıldönümü nedeniyle Malatya'nın Darende'de ilçesinde düzenlenen törenin ardından şehitlik ziyaret edildi.

10:51 Belediye Başkanları Doğan ve Kılıç'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Gaziantep'in Karkamış Belediye Başkanı Ali Doğan ve Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç yayımladıkları mesaj ile 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

10:33 Keban'da eğitim değerlendirme toplantısı yapıldı Keban'da 2020 -2021 yılı eğitim ve öğretim değerlendirme toplantısı yapıldı.

14:33 Münazara Ligi'nde yarıştılar Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından uygulanan 'Münazara Ligi'nde pandemi sürecinde online eğitim gören gençler arasında Erzurum Yakutiye Gençlik Merkezi'nde yarışma düzenlendi.

13:24 GAZİANTEP Bakan Gül'den, Duygu Delen'in ailesine taziye ziyareti Bakan Gül'den, Duygu Delen'in ailesine taziye ziyaretiADALET Bakanı Abdulhamit Gül, erkek arkadaşının evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren Duygu Delen'in (17) ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

12:59 Adalet Bakanı Gül'den Duygu Delen'in ailesine ziyaret Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te bir apartmanın 4'üncü katından düşerek hayatını kaybeden 17 yaşındaki Duygu Delen'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

17:02 Trafik amirinden insanlık örneği: Yaralının başına güneş geçmesin diye gölge oldu - Trafik amirinden insanlık örneği: Yaralının başına güneş geçmesin diye gölge oldu Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 3 kişinin yaralandığı kazada bölge trafik istasyon amirinin tavrı büyük takdir topladı.