Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaza, Mersin- Adana Otoyolunun Tarsus Ziyarettepe mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, otomobil aynı yönde seyreden tıra arkadan çarptı. Savrulan otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Kazada otomobildeki Mehmet Sait Alpkan (39) hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MERSİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Tarsus'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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