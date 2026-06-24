Hastalığın etkisiyle kaybolan adam Alzaymır Merkezi\'nde yeniden hayat buldu

Gaziantep'te yaşayan ve alzaymır hastalığının etkisiyle çok iyi bildiği sokaklarda kaybolarak unutkanlık yaşamaya başlayan Mehmet Sait Dayak, Alzaymır Merkezi'nde gördüğü tedavinin ardından yeniden hayat buldu.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Binevler Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk babası 70 yaşındaki Mehmet Sait Dayak, alzaymır hastalığının etkisiyle eski sağlığını kaybetmeye başladı. 2023 yılında hastalığın etkisiyle çok iyi bildiği sokaklarda kaybolan ve unutkanlıklar yaşamaya başlayan Mehmet Sait Dayak, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı yeni adıyla Meral-Beyhan Uslu Alzaymır Merkezi ile tanıştı. Üç yıldır haftanın iki günü merkezde düzenli olarak eğitim alan, fiziksel ve sosyal destek programlarına aktif olarak katılan Dayak, Akıl ve Zeka Oyunları sınıfı ile müzik derslerinde hafıza egzersizleri yaparken, İş-Uğraş Atölyesi'nde ahşap boyama çalışmalarıyla ince motor becerilerini geliştirdi.

"Buraya geldikten sonra sakinleştim, güzel eğitimler aldım"

Merkezde aldığı eğitimlerin kendisine iyi geldiğini söyleyen ve hastalığın etkilerinden kurtulduğunu ifade eden Mehmet Sait Dayak, "Ben 7 yıldır alzaymır hastasıyım. 3 yıldır burada tedavi görüyorum. Hastalığın etkisiyle bir gün yolda kayboldum ve tesadüfen merkez çalışanları beni buldu. Sonrasında beni bu merkeze yönlendirdiler. Merkezdeki çalışanlar bana çok yardımcı oluyor. Bu merkez ile tanışmaktan çok memnunum. Merkez ile tanışmadan önce çok sinirli biriydim. Özellikle aileme ve çevremdeki insanlara karşı öyleydim. Buraya geldikten sonra sakinleştim. Çeşitli eğitimler aldım. Günün önemli bir kısmında uyuyordum. Odamdan dışarı çıkmıyordum. Gelen misafirleri çoğu zaman görmüyordum. Bu merkeze geldiğimden beri artık daha az uyuyorum. Uyku problemim kalmadı. Buradaki diğer danışanlarla çeşitli aktiviteler yapıyoruz. Birbirimizin dertlerini dinliyor, sohbet ediyoruz. Bu da bizi motive ediyor" ifadelerini kullandı.

"Eşim emekli olduktan sonra sorunlar yaşamaya başladı, burada tekrar kendini buldu"

Mehmet Sait Dayak'ın eşi Neşe Dayak ise, "Eşim emekli olduktan sonra sorunlar yaşamaya başladı. İçine kapanık olmaya ve odasından çıkmamaya başladı. Evden kaçıp kayboluyordu. Bir gün yine kaybolduğunda ben de aramaya çıktım ama benden önce moral evi çalışanları onu bulmuştu. Onlardan bilgi aldıktan sonra Meral-Beyhan Uslu Alzaymır Merkezi ile tanıştık. Burada çok güzel günler geçirdi. Burada onunla çok iyi ilgilendiler, çok iyi etkinlikler yaptılar. Kendisi de çok memnun kaldı. Bunun faydasını da gördük" diye konuştu. - GAZİANTEP