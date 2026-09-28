İstanbul'da kar sürprizi! Uzman isim İstanbul'un kış tablosunu verdi - Son Dakika
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İstanbul'da kar sürprizi! Uzman isim İstanbul'un kış tablosunu verdi

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İstanbul\'da kar sürprizi! Uzman isim İstanbul\'un kış tablosunu verdi
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Kış mevsimi yaklaşırken İstanbul’da kar yağışı olup olmayacağı yeniden merak konusu oldu. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, bu kış batı illerinde daha ılıman hava koşullarının öne çıkacağını belirterek İstanbul için uzun süreli ve yoğun kar ihtimalinin düşük olduğunu söyledi. Şen, buna rağmen kentte 1-2 günlük mevsimlik kar yağışının tamamen ihtimal dışı olmadığını ifade ederken, yağışların büyük bölümünün yağmur şeklinde düşmesinin barajlar açısından risk oluşturabileceğine dikkat çekti.

İstanbul'a kar yağacak mı sorusu, kış yaklaşırken kentte yaşayan milyonların yeniden gündemine girdi. Prof. Dr. Orhan Şen, megakentin önümüzdeki kış nasıl bir hava tablosuyla karşılaşabileceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İSTANBUL'DA UZUN SÜRELİ KAR İHTİMALİ DÜŞÜK

Prof. Dr. Orhan Şen’in değerlendirmesine göre bu kış ılıman hava koşulları özellikle Türkiye’nin batı kesimlerinde daha belirgin olacak. Ancak ılıman bir kış beklentisi, İstanbul’da soğuk havaların hiç görülmeyeceği anlamına gelmiyor. Şen, kış aylarında kentte sıcaklıkların zaman zaman 4-5 derece seviyelerine kadar düşebileceğini belirtti. Asıl dikkat çeken tahmin ise kar yağışı konusunda geldi. İstanbul’da bu sezon uzun süre etkisini sürdürecek veya yoğun şekilde görülecek kar yağışının olasılığını düşük bulan Şen, kış boyunca yağmurun daha baskın olacağını ifade etti. CNN Türk'e konuşan Şen, İstanbul’daki kar ihtimaline ilişkin "Kar yağışı biraz zor görünüyor İstanbul’da bu sene" dedi.

İstanbul'da kar sürprizi! Uzman isim İstanbul'un kış tablosunu verdi
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen

1-2 GÜNLÜK KAR SÜRPRİZİ OLABİLİR

Uzun süreli kar beklentisi düşük olsa da İstanbul’un kışı tamamen karsız geçirmesi kesin değil. Prof. Dr. Şen’in değerlendirmesine göre uygun atmosfer koşullarının oluşması halinde kentte bir veya iki gün boyunca mevsimlik kar yağışı görülebilir. Dolayısıyla İstanbul için bu kış genel tablo yağmur ağırlıklı görünürken, kısa süreli kar ihtimali de masada kalmaya devam ediyor.

İstanbul'da kar sürprizi! Uzman isim İstanbul'un kış tablosunu verdi

YAĞIŞIN YAĞMURA DÖNMESİ BARAJLARI ETKİLEYEBİLİR

Kış tahminlerinde yalnızca hava sıcaklıkları değil, yağışların hangi şekilde gerçekleşeceği de önem taşıyor. Yağışların kar yerine daha fazla yağmur şeklinde düşmesi, özellikle kar erimeleriyle beslenen havzalar açısından farklı sonuçlar doğurabiliyor. Dağlık bölgelerde yeterli kar birikmemesi durumunda ilkbahar ve yaz aylarında barajlara ulaşan su miktarı azalabiliyor. 

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SON DAKİKA: İstanbul'da kar sürprizi! Uzman isim İstanbul'un kış tablosunu verdi - Son Dakika
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