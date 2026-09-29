Azerbaycan'da 28 Şubat'ı hatırlatan görüntü! Başörtülü öğrencileri okula almadılar - Son Dakika
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Azerbaycan'da 28 Şubat'ı hatırlatan görüntü! Başörtülü öğrencileri okula almadılar

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Azerbaycan'da Bakanlar Kurulu'nun onayladığı yeni kılık kıyafet düzenlemesi gerekçe gösterilerek başörtülü öğrencilerin okula alınmaması, ülkede geniş çaplı bir tartışma yaratırken 28 Şubat sürecini akıllara getirdi.

Azerbaycan’da Bakanlar Kurulu tarafından alınan yeni kılık kıyafet kararı, okullarda başörtüsü yasağı tartışmalarını beraberinde getirdi. Başbakan Ali Asadov’un imzasıyla yürürlüğe giren düzenlemenin ardından, başörtülü öğrenciler okula alınmayarak evlerine geri gönderildi.

UYGULAMA 28 ŞUBAT'I HATIRLATTI

309 sayılı karar doğrultusunda devlet genel eğitim kurumlarında kılık kıyafet denetimleri sıkılaştırıldı. Uygulamanın ilk günlerinde başörtüleriyle derslere girmek isteyen 6. sınıf öğrencileri okul kapılarından çevrildi. Gözyaşları içinde evlerine dönmek zorunda kalan öğrencilerin yaşadığı anlar, Türkiye'deki 28 Şubat sürecini akıllara getirdi.

Azerbaycan'da 28 Şubat'ı hatırlatan görüntü! Başörtülü öğrencileri okula almadılar

MEDYA "BAŞÖRTÜSÜ YASAKLANDI" DİYE DUYURDU

Azerbaycan basını, yeni kararı "Okullarda başörtüsü yasaklandı" başlığıyla okuyucularına aktardı. Yapılan analiz ve yorumlarda, yeni düzenlemenin onaylanmış standart okul formasına uymayan dini başörtüsü ve benzeri ek kıyafet unsurlarını fiilen geçersiz kıldığı vurgulandı.

Azerbaycan'da 28 Şubat'ı hatırlatan görüntü! Başörtülü öğrencileri okula almadılar

RESMİ KARARDA 'BAŞÖRTÜSÜ' KELİMESİ GEÇMİYOR

Bakanlar Kurulu tarafından yayımlanan resmi metinde doğrudan "hicab" veya "başörtüsü" ifadesi yer almıyor. Kararda; öğrencilerin belirlenen okul kıyafetinin bütünlüğünü bozan ve "genel eğitimin laiklik ilkesine uygun olmayan diğer kıyafet unsurlarını" kullanmasına izin verilmeyeceği belirtiliyor. Yasağın, metindeki bu "laiklik" ve "standart formanın bütünlüğü" maddelerine dayandırılarak uygulandığı ifade ediliyor.

Azerbaycan28 ŞubatKabineGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • erdemsancar53 erdemsancar53:
    yav zaten yönetim siyonizmin uşağı ne bekliyorsunuz 9 0 Yanıtla
  • yobaz deşen yobaz deşen:
    çok iyi aynen böyle olmalı 0 4 Yanıtla
    Halis demir Halis demir:
    ben atatürkçü deşen hayalindeki Türkiyeyi asla göremeyecek islam düşmanlarıyla mücadeleye ölene kadar devam. 0 0
  • Akif Karahan Akif Karahan:
    İşte bir zamanlar bizim ülkede böyleydi 3 0 Yanıtla
  • Serkan cwlj Serkan cwlj:
    Utanç meselesi ne battı başörtüsü 2 0 Yanıtla
  • Hamdi Akın HALICI Hamdi Akın HALICI:
    tek millet iki devlet sözlerini söylediğimiz azerbaycan milleti biz kardeşlerinden hiçmi ders çıkarmadı da bunu kendilerine yaşatıyorlar yazık çok yazık 2 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Azerbaycan'da 28 Şubat'ı hatırlatan görüntü! Başörtülü öğrencileri okula almadılar - Son Dakika
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