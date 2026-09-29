Ferhat Gündoğdu'nun gözaltı sonrası ilk görüntüsü ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen “Hakemler Dosyası” soruşturmasında gözaltına alınan Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun ilk görüntüsü geldi.

SAĞLIK KONTROLÜNE GETİRİLDİ

Hakem atamalarında sahte evrak düzenlendiği iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Gündoğdu, işlemler kapsamında sağlık kontrolüne getirildi. Gündoğdu'nun hastanenin acil servis girişindeki görüntüsü kameralara yansıdı.

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenirken, Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında bazı hakem ve gözlemcilere mobbing uygulandığı ve resmi belgede sahtecilik yapıldığı iddiaları kapsamında soruşturma yürütülüyor.