Bank Asya ve arama kayıtlarıyla belirlenen 20 FETÖ zanlısı 6 ilde gözaltına alındı - Son Dakika
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Bank Asya ve arama kayıtlarıyla belirlenen 20 FETÖ zanlısı 6 ilde gözaltına alındı

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Bank Asya hesap hareketleri ve ardışık arama kayıtları bulunan 20 FETÖ zanlısı, İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 20 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, gizli tanıktan elde edilen dijital materyallerde kayıtları bulunan, örgüt mensuplarıyla irtibatları tespit edilen, Bank Asya hesap hareketleri ile ankesörlü, ardışık arama kayıtları olan ve örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren şüphelilerin kimlik ve adresleri belirlendi.

Çalışmalarını tamamlayan ekipler, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Gaziantep, Kayseri ve Kırıkkale'de belirledikleri adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 20 şüpheliyi gözaltına aldı.

Aramalarda birçok örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirilirken şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
Bank AsyaİstanbulGüvenlik3. SayfaGüncelTerörSuçSon Dakika

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