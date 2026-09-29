PFDK, Amedspor\'a ceza yağdırdı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Amedspor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmanın ardından sevk kararlarını açıkladı.

AMEDSPOR'A 2 MİLYON 540 BİN TL CEZA

PFDK, yeşil-kırmızılı kulübe farklı gerekçelerle toplam 2 milyon 542 bin 500 TL para cezası verdi. Teknik direktör Besnik Hasi de cezadan nasibini aldı.

Amedspor'a verilen cezaların gerekçeleri şöyle:

Usulsüz Seyirci Kabulü: 1.200.000 TL

Saha Olayları: 420.000 TL

Sulama Sistemi İhlali: Maçın 20 saniye durmasına yol açan sulama aksaklıkları gerekçesiyle 280.000 TL

Pet Şişe İhlali: Ağzı kapalı pet şişelerin stadyuma alınması sebebiyle 280.000 TL

Merdiven Boşlukları: Sezon içinde ikinci kez tekrarlanan merdiven boşluğu ihlali nedeniyle 250.000 TL

Takım Disiplinsizliği: Takım halinde sportmenliğe aykırı hareketten 112.500 TL

TRİBÜNLERE BLOKE GELDİ

Çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle Batı Alt (109, 110, 111) ve Güney Alt (122, 123, 124, 125) tribünlerindeki ilgili bloklarda bulunan taraftarların e-bilet kartları bloke edildi. Bu taraftarlar, Amedspor'un iç sahada oynayacağı bir sonraki maçta tribündeki yerlerini alamayacak.

HASI'YE 1 MAÇ CEZA

Amedspor Teknik Direktörü Besnik Hasi, karşılaşmanın hakemine yönelik sportmenliğe aykırı eylemleri nedeniyle 1 resmi müsabakadan men ve 100 bin TL para cezası aldı.

NAHİT EREN'E CEZA VERİLMEDİ

Medyaya yaptığı açıklamalar nedeniyle "futbolun ve kurumların itibarını zedelemek" suçlamasıyla kurula sevk edilen Amedspor Başkanı Nahit Eren hakkında ise PFDK tarafından "ceza tayinine yer olmadığına" karar verildi.