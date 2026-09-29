PFDK, Amedspor'a ceza yağdırdı - Son Dakika
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PFDK, Amedspor'a ceza yağdırdı

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PFDK, Amedspor\'a ceza yağdırdı
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TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Amedspor ile Beşiktaş arasındaki maçın ardından yeşil-kırmızılı kulübe toplam 2 milyon 542 bin 500 TL para cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Amedspor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmanın ardından sevk kararlarını açıkladı. 

AMEDSPOR'A 2 MİLYON 540 BİN TL CEZA

PFDK, yeşil-kırmızılı kulübe farklı gerekçelerle toplam 2 milyon 542 bin 500 TL para cezası verdi. Teknik direktör Besnik Hasi de cezadan nasibini aldı.

Amedspor'a verilen cezaların gerekçeleri şöyle:

  • Usulsüz Seyirci Kabulü: 1.200.000 TL
  • Saha Olayları: 420.000 TL
  • Sulama Sistemi İhlali: Maçın 20 saniye durmasına yol açan sulama aksaklıkları gerekçesiyle 280.000 TL
  • Pet Şişe İhlali: Ağzı kapalı pet şişelerin stadyuma alınması sebebiyle 280.000 TL
  • Merdiven Boşlukları: Sezon içinde ikinci kez tekrarlanan merdiven boşluğu ihlali nedeniyle 250.000 TL
  • Takım Disiplinsizliği: Takım halinde sportmenliğe aykırı hareketten 112.500 TL
PFDK, Amedspor'a ceza yağdırdı

TRİBÜNLERE BLOKE GELDİ

Çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle Batı Alt (109, 110, 111) ve Güney Alt (122, 123, 124, 125) tribünlerindeki ilgili bloklarda bulunan taraftarların e-bilet kartları bloke edildi. Bu taraftarlar, Amedspor'un iç sahada oynayacağı bir sonraki maçta tribündeki yerlerini alamayacak.

PFDK, Amedspor'a ceza yağdırdı

HASI'YE 1 MAÇ CEZA

Amedspor Teknik Direktörü Besnik Hasi, karşılaşmanın hakemine yönelik sportmenliğe aykırı eylemleri nedeniyle 1 resmi müsabakadan men ve 100 bin TL para cezası aldı.

NAHİT EREN'E CEZA VERİLMEDİ

Medyaya yaptığı açıklamalar nedeniyle "futbolun ve kurumların itibarını zedelemek" suçlamasıyla kurula sevk edilen Amedspor Başkanı Nahit Eren hakkında ise PFDK tarafından "ceza tayinine yer olmadığına" karar verildi.

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