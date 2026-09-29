Görüntüsüyle tüm dünyada ses getiren kaleci! Ülkesinin kahramanı oldu

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Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Tunus karşısında sıra dışı performans sergileyen Botsvana milli takımının kalecisi Goitseone Phoko, fiziksel görüntüsü ve kritik kurtarışlarıyla dikkat çekti. Kısa sürede gündem olan Phoko, maçın en çok konuşulan ismi haline geldi.
Afrika Uluslar Kupası elemelerinde oynanan Botsvana- Tunus karşılaşması, sıra dışı bir kaleci performansına sahne oldu.
MAÇA DAMGA VURAN KALECİ: PHOKO
Botsvana milli takımının kalesini koruyan Goitseone Phoko, alışılmışın dışındaki fiziksel görüntüsü ve sergilediği üstün performansla müsabakanın en çok konuşulan ismi haline geldi.
GÖRÜNÜŞÜ EZBER BOZDU, 7 KURTARIŞ YAPTI
Klasik kaleci profilinden farklı fiziksel yapısıyla sahaya çıkan Phoko, ilk anlarda izleyenlerde şaşkınlık yarattı. Karşılaşma boyunca Tunus hücumlarına karşı kalesinde devleşen tecrübeli eldiven, art arda yaptığı 7 kritik kurtarışla kalesini gole kapatmayı başardı ve takımının en önemli güvencesi oldu. Phoko, maç esnasındaki alışılagelmişin dışındaki görüntüsüne rağmen sergilediği estetik ve başarılı refleksleriyle futbolseverlerin takdirini topladı.
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