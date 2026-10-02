Soma\'da maden ocağındaki göçükte hayatını kaybedenlerin sayısı 5\'e yükseldi

Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren İmbat maden işletmesinde meydana gelen göçükte acı bilanço ağırlaştı. Dün göçük altında kalan 3 işçiyi kurtarmak için gece boyunca sürdürülen çalışmalardan kahreden haber geldi. Üç işçinin de cansız bedenine ulaşılmasıyla faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.

7 İŞÇİ GÖÇÜKTEN ETKİLENDİ

Soma'daki maden işletmesinde dün öğle saatlerinde göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre olaydan 7 işçi etkilendi. Bölgeye sevk edilen ekipler, göçük altında kalan işçilere ulaşabilmek için arama kurtarma çalışması başlattı.

Çalışmaların ilk bölümünde Süleyman Şakrak ve İbrahim Çimen sağ olarak kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan iki işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

İLK ACI HABER HALİT ERSAY VE KERİM ÖREN'DEN GELDİ

Arama kurtarma çalışmaları sürerken önce Halit Ersay'ın, ardından Kerim Ören'in cansız bedenine ulaşıldı. Böylece dün akşam saatlerinde göçükteki can kaybı 2'ye yükseldi. Göçük altında kalan Ramazan İnce, İsa Olcay ve Ömer Karakaya'ya ulaşılması için ekiplerin çalışmaları gece boyunca devam etti.

3 İŞÇİDEN DE ACI HABER GELDİ

Arama kurtarma çalışmalarının ilerleyen saatlerinde göçük altında kalan 3 işçinin de cansız bedenine ulaşıldı. Manisa Valiliği'nin verdiği kara haberle birlikte maden faciasında hayatını kaybeden işçilerin sayısı 5'e yükseldi.

3 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, olayın ardından soruşturma başlatıldığını ve Soma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini açıklamıştı.

BAŞMÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da göçüğün araştırılması amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bir başmüfettiş görevlendirildiğini duyurmuştu.