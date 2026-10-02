Soma'da maden ocağındaki göçükte hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Soma'da maden ocağındaki göçükte hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Soma\'da maden ocağındaki göçükte hayatını kaybedenlerin sayısı 5\'e yükseldi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Soma'daki madende meydana gelen göçükte kalan 3 işçinin de cansız bedenine ulaşıldı. Türkiye'yi sarsan faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren İmbat maden işletmesinde meydana gelen göçükte acı bilanço ağırlaştı. Dün göçük altında kalan 3 işçiyi kurtarmak için gece boyunca sürdürülen çalışmalardan kahreden haber geldi. Üç işçinin de cansız bedenine ulaşılmasıyla faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.

7 İŞÇİ GÖÇÜKTEN ETKİLENDİ

Soma'daki maden işletmesinde dün öğle saatlerinde göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre olaydan 7 işçi etkilendi. Bölgeye sevk edilen ekipler, göçük altında kalan işçilere ulaşabilmek için arama kurtarma çalışması başlattı.

Soma'da maden ocağındaki göçükte hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi

Çalışmaların ilk bölümünde Süleyman Şakrak ve İbrahim Çimen sağ olarak kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan iki işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Soma'da maden ocağındaki göçükte hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi

İLK ACI HABER HALİT ERSAY VE KERİM ÖREN'DEN GELDİ

Arama kurtarma çalışmaları sürerken önce Halit Ersay'ın, ardından Kerim Ören'in cansız bedenine ulaşıldı. Böylece dün akşam saatlerinde göçükteki can kaybı 2'ye yükseldi. Göçük altında kalan Ramazan İnce, İsa Olcay ve Ömer Karakaya'ya ulaşılması için ekiplerin çalışmaları gece boyunca devam etti.

Soma'da maden ocağındaki göçükte hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi

3 İŞÇİDEN DE ACI HABER GELDİ

Arama kurtarma çalışmalarının ilerleyen saatlerinde göçük altında kalan 3 işçinin de cansız bedenine ulaşıldı. Manisa Valiliği'nin verdiği kara haberle birlikte maden faciasında hayatını kaybeden işçilerin sayısı 5'e yükseldi.

Soma'da maden ocağındaki göçükte hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi

3 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, olayın ardından soruşturma başlatıldığını ve Soma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini açıklamıştı.

Soma'da maden ocağındaki göçükte hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi

BAŞMÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da göçüğün araştırılması amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bir başmüfettiş görevlendirildiğini duyurmuştu.

TürkiyeGüncelSomaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Mehmet Ozturk Mehmet Ozturk:
    canabi Allah rahmet eylesin mekanlari cennet olsun geride kalanlara sabır versin amin 11 0 Yanıtla
    Halil ibrahim Can Halil ibrahim Can:
    aminnn ecmainn 3 0
  • Mustafa Seçkin Mustafa Seçkin:
    mevlam makamlarını âli eylesin 3 0 Yanıtla
  • Müslüm Yaman Müslüm Yaman:
    300 kişi gitti akillanmadilar 2 0 Yanıtla
  • Mustafa Gürlek Mustafa Gürlek:
    Allah rahmet eylesin inşallah Rabbim acılı ailelerine sabırlar ve başsağlığı dilerim İnşallah ?? Rabbim dualarımızı kabul ve makbul eylesin amin ?????? 2 0 Yanıtla
  • erkan.zengin_@hotmail.com [email protected]:
    Allah rahmet eylesin. İstifa yine yok her zamanki gibi 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu’ndan Betül Sayan Kaya sözleri: Siyasi kimlik dokunulmazlık sağlamaz HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan Betül Sayan Kaya sözleri: Siyasi kimlik dokunulmazlık sağlamaz
Yapıcıoğlu’ndan asgari ücret ve emekli maaşı çıkışı: En az bu kadar olmalı Yapıcıoğlu'ndan asgari ücret ve emekli maaşı çıkışı: En az bu kadar olmalı
Bahçeli’den Fatma Betül Sayan Kaya açıklaması Bahçeli'den Fatma Betül Sayan Kaya açıklaması
İngiliz Bakan, Manchester City’i sarsan haberi verdi: Premier Lig’den ihraç edilebilirler İngiliz Bakan, Manchester City'i sarsan haberi verdi: Premier Lig'den ihraç edilebilirler
Bülent Arınç’tan fon krizi çıkışı: 800 milyarlık kayıp var, toplanacak para 8 milyar bile değil Bülent Arınç'tan fon krizi çıkışı: 800 milyarlık kayıp var, toplanacak para 8 milyar bile değil
Soma’da göçük yaşanan maden ocağında can kaybı yükseldi Soma'da göçük yaşanan maden ocağında can kaybı yükseldi
TFF heyetine Belçika’ya giriş esnasında zorluk çıkarıldı TFF heyetine Belçika'ya giriş esnasında zorluk çıkarıldı
Trabzonspor’dan tatsız prova Trabzonspor'dan tatsız prova
MHP’li İsmail Özdemir’den Perinçek’e şiirli “Sedat Peker“ yanıtı MHP'li İsmail Özdemir'den Perinçek'e şiirli "Sedat Peker" yanıtı
Bahçeli, İmralı Heyeti’ne Selahattin Demirtaş’ı sordu: Selamımı söylersiniz olur mu Bahçeli, İmralı Heyeti’ne Selahattin Demirtaş’ı sordu: Selamımı söylersiniz olur mu?
06:53
LPG’ye 24 saatte ikinci zam Fiyatı 40 lirayı aştı
LPG'ye 24 saatte ikinci zam! Fiyatı 40 lirayı aştı
06:50
Ünlüleri buluşturan cenaze: Deniz Öztarhan son yolculuğuna uğurlandı
Ünlüleri buluşturan cenaze: Deniz Öztarhan son yolculuğuna uğurlandı
03:15
Sevgilisinin eski eşi eve gelince panikledi 3’üncü kattan düşerek öldü
Sevgilisinin eski eşi eve gelince panikledi! 3'üncü kattan düşerek öldü
00:18
Fon soruşturmasında çok sayıda yeni tutuklama
Fon soruşturmasında çok sayıda yeni tutuklama
23:40
MHK soruşturmasında Taner Gizlenci, Emre Altun ve Süleyman Abay’ın ifadeleri ortaya çıktı
MHK soruşturmasında Taner Gizlenci, Emre Altun ve Süleyman Abay'ın ifadeleri ortaya çıktı
22:27
Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel, gözaltına alındı
Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel, gözaltına alındı
22:01
Messi, küme düşme hattındaki 2. Lig ekibini satın aldı
Messi, küme düşme hattındaki 2. Lig ekibini satın aldı
21:02
TFF heyetine Belçika’ya giriş esnasında zorluk çıkarıldı
TFF heyetine Belçika'ya giriş esnasında zorluk çıkarıldı
20:52
Samsunspor’un büyük hedefi 2030 yılında Süper Lig şampiyonluğu
Samsunspor'un büyük hedefi 2030 yılında Süper Lig şampiyonluğu
20:08
Şarkıcı Güllü’nün kızı ilk kez hakim karşısına çıktı İşte istenen ceza
Şarkıcı Güllü'nün kızı ilk kez hakim karşısına çıktı! İşte istenen ceza
18:59
Arkadaşından Tuğyan’ı yakacak sözler: Güllü’yü kalçasından tutup aşağı attı
Arkadaşından Tuğyan'ı yakacak sözler: Güllü’yü kalçasından tutup aşağı attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2026 07:16:36. #.0.3#
SON DAKİKA: Soma'da maden ocağındaki göçükte hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei