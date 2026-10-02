TEKNOFEST'e damga vuran anlar! Önünde durup ellerini açtı, ağzından bu sözler döküldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TEKNOFEST'e damga vuran anlar! Önünde durup ellerini açtı, ağzından bu sözler döküldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST'te bir vatandaş, ASELSAN standında sergilenen GÜRZ hava savunma sisteminin önünde dua etti. Vatandaşın, "Allah size kuvvet versin. Kahrolsun İsrail, kahrolsun Amerika" dediği anlar, etkinliğe damga vurdu. Duygulandıran anlar kameraya yansıdı.

Şanlıurfa'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te ilginç anlar yaşandı. Festival alanını gezen bir vatandaş, ASELSAN standında sergilenen yerli hava savunma sistemi GÜRZ'ün önünde durarak dua etti.

ELLERİNİ AÇTI DUA ETTİ: ALLAH SİZE KUVVET VERSİN

Ellerini açarak dua eden vatandaş, "Allah size kuvvet versin. Kahrolsun İsrail, kahrolsun Amerika" ifadelerini kullandı.

TEKNOFEST'e damga vuran anlar! Önünde durup ellerini açtı, ağzından bu sözler döküldü

GÜRZ HAVA SAVUNMA SİSTEMİ NEDİR?

ASELSAN tarafından geliştirilen GÜRZ, yakın menzildeki hava tehditlerine karşı kullanılan yerli bir hava savunma sistemi. Radar, elektro-optik sistemler ve farklı silah seçeneklerini tek bir araç üzerinde birleştiren sistem, hem top hem de füze ile hedefe müdahale edebiliyor. Dört yüzlü AESA radarıyla tespit ve takip yapabilen GÜRZ, 5 Eylül 2026'da GÖKSUR füzesiyle gerçekleştirilen atışlı testi başarıyla tamamlamıştı.

TEKNOFEST'e damga vuran anlar! Önünde durup ellerini açtı, ağzından bu sözler döküldü

TEKNOFEST 30 EYLÜL'DE BAŞLADI

T3 Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen TEKNOFEST Şanlıurfa, 30 Eylül'de Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda kapılarını açtı. 191 bin metrekarelik alanda düzenlenen festival 4 Ekim'de sona erecek. Açılış törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da katıldı.

TEKNOFEST'e damga vuran anlar! Önünde durup ellerini açtı, ağzından bu sözler döküldü

GİRİŞ ÜCRETSİZ

Ziyaretçiler festival alanına her gün 09.00-20.00 saatleri arasında ücretsiz giriş yapabiliyor. Girişler için ön kayıt yaptırmak gerekiyor, 7 yaş altındaki çocuklar ise kayıt gerektirmiyor. Hafta sonuna denk gelen 3-4 Ekim'de yoğun ziyaretçi bekleniyor.

TEKNOFEST'e damga vuran anlar! Önünde durup ellerini açtı, ağzından bu sözler döküldü

GÖKYÜZÜNDE NEFES KESEN GÖSTERİLER

Festivalde teknoloji yarışmalarının finalleri, bilim atölyeleri, simülasyon alanları, sergiler, konserler ve sahne programları yer alıyor. Ziyaretçiler, Bayraktar AKINCI, TB3, TB2, HÜRJET, KAAN ve ATAK gibi yerli hava araçlarını yakından görme fırsatı buluyor. Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK de gösteri uçuşlarıyla izleyicilere heyecanlı anlar yaşatıyor.

TEKNOFEST'e damga vuran anlar! Önünde durup ellerini açtı, ağzından bu sözler döküldü

99 ÜLKEDEN 1,6 MİLYONDAN FAZLA BAŞVURU

Bu yılki teknoloji yarışmalarına 99 ülkeden 1,6 milyonu aşkın başvuru yapıldı. 61 ana ve 143 alt kategoride düzenlenen yarışmalarda yaklaşık 2 bin takım finale kaldı. Bu yıl 5G, yapay zeka destekli akıllı yol güvenliği ve elektronik harp gibi 11 yeni yarışma kategorisi eklendi. Yarışmalarda toplam 175 milyon liranın üzerinde destek ve ödül veriliyor.

TEKNOFEST'e damga vuran anlar! Önünde durup ellerini açtı, ağzından bu sözler döküldü
TEKNOFEST'e damga vuran anlar! Önünde durup ellerini açtı, ağzından bu sözler döküldü
TEKNOFEST'e damga vuran anlar! Önünde durup ellerini açtı, ağzından bu sözler döküldü
TEKNOFEST'e damga vuran anlar! Önünde durup ellerini açtı, ağzından bu sözler döküldü
TEKNOFEST'e damga vuran anlar! Önünde durup ellerini açtı, ağzından bu sözler döküldü
TEKNOFEST'e damga vuran anlar! Önünde durup ellerini açtı, ağzından bu sözler döküldü
TEKNOFEST'e damga vuran anlar! Önünde durup ellerini açtı, ağzından bu sözler döküldü
TEKNOFEST'e damga vuran anlar! Önünde durup ellerini açtı, ağzından bu sözler döküldü
TEKNOFEST'e damga vuran anlar! Önünde durup ellerini açtı, ağzından bu sözler döküldü
Amerika Birleşik DevletleriŞanlıurfaTeknofestTeknolojiAselsanİsrailGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • mesut mesut:
    urfa da elektirik kaçak yüzde kaç? 1 1 Yanıtla
  • İbrahim Yendi İbrahim Yendi:
    işte İsrail kahrolsun demeyle kahrolmuyor onun anladıgı dille konuşunca oluyor 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

100 gol attı, yine Milli Takım’a çağrılmadı Montella sebebini açıkladı 100 gol attı, yine Milli Takım'a çağrılmadı! Montella sebebini açıkladı
Bitlis Adilcevaz’da Süphan Dağı zirvesi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü Bitlis Adilcevaz'da Süphan Dağı zirvesi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü
İşte gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol’un ilk ifadesi İşte gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol'un ilk ifadesi
Barajlarda yüzler gülüyor: Yağışlar 60 yılın zirvesinde, Tahtalı’da su 5 katına çıktı Barajlarda yüzler gülüyor: Yağışlar 60 yılın zirvesinde, Tahtalı'da su 5 katına çıktı
A Milli Takım’da büyük şok Yıldız futbolcumuz Belçika maçının kadrosundan çıkarıldı A Milli Takım'da büyük şok! Yıldız futbolcumuz Belçika maçının kadrosundan çıkarıldı
Arkadaşıyla yemek yedi, gelen hesaba isyan etti: Bize yazıklar olsun Arkadaşıyla yemek yedi, gelen hesaba isyan etti: Bize yazıklar olsun
İş başvurusunda izdiham İşte Köfteci Yusuf’un olmazsa olmaz şartı İş başvurusunda izdiham! İşte Köfteci Yusuf'un olmazsa olmaz şartı
Fatih Terim şampiyonluk favorisini açıkladı: Her şeye rağmen... Fatih Terim şampiyonluk favorisini açıkladı: Her şeye rağmen...
Baba Vanga’dan 4 burç için dikkat çeken kehanet: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak Baba Vanga'dan 4 burç için dikkat çeken kehanet: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Yüreğir’de minibüs dolmuşa çarptı: Şoför o sırada yolcularla konuşuyordu Yüreğir'de minibüs dolmuşa çarptı: Şoför o sırada yolcularla konuşuyordu
122 metre yükseğe saray kurdu Daha oturamadan elinden gitti 122 metre yükseğe saray kurdu! Daha oturamadan elinden gitti
34 yıllık ayakkabı devi satılıyor 350’den fazla mağazası var 34 yıllık ayakkabı devi satılıyor! 350'den fazla mağazası var
93 yaşındaki kadına tecavüz edip öldürdü Yakalandığı yer kan dondurdu 93 yaşındaki kadına tecavüz edip öldürdü! Yakalandığı yer kan dondurdu
Ay sonunu getiremeyen emeklilere bir darbe de banka promosyonlarından Ay sonunu getiremeyen emeklilere bir darbe de banka promosyonlarından
“Kumarhaneler Kralı” Türk iş insanı Sudi Özkan hayatını kaybetti “Kumarhaneler Kralı” Türk iş insanı Sudi Özkan hayatını kaybetti
İslam Memiş’ten altın için ezber bozan sözler: Farklı bir hikaye başlıyor İslam Memiş'ten altın için ezber bozan sözler: Farklı bir hikaye başlıyor
Gündoğdu-Kol yazışmalarında çarpıcı detay İsimleri verdi, 3 gün sonra derbiye çıktılar Gündoğdu-Kol yazışmalarında çarpıcı detay! İsimleri verdi, 3 gün sonra derbiye çıktılar
Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
Vatikan’a giden Fahrettin Altun bambaşka biri oldu Yeni tarzı dikkat çekti Vatikan'a giden Fahrettin Altun bambaşka biri oldu! Yeni tarzı dikkat çekti
Kadıköy’de 8 katlı binada yangın Vatandaşlar böyle kurtarıldı Kadıköy'de 8 katlı binada yangın! Vatandaşlar böyle kurtarıldı
ABD tarım dışı istihdam verisi beklentiyi karşılamadı, altın fiyatları uçuşa geçti ABD tarım dışı istihdam verisi beklentiyi karşılamadı, altın fiyatları uçuşa geçti
Nereden nereye Yasin Kol bir zamanlar güvenlikti, şimdi Türkiye onu konuşuyor Nereden nereye! Yasin Kol bir zamanlar güvenlikti, şimdi Türkiye onu konuşuyor
16:30
Hacıosmanoğlu’ndan MHK Başkanı’na olay mesaj: Bu adamı istemiyoruz
Hacıosmanoğlu'ndan MHK Başkanı'na olay mesaj: Bu adamı istemiyoruz
16:11
Nereden nereye Yasin Kol bir zamanlar güvenlikti, şimdi Türkiye onu konuşuyor
Nereden nereye! Yasin Kol bir zamanlar güvenlikti, şimdi Türkiye onu konuşuyor
15:45
ABD tarım dışı istihdam verisi beklentiyi karşılamadı, altın fiyatları uçuşa geçti
ABD tarım dışı istihdam verisi beklentiyi karşılamadı, altın fiyatları uçuşa geçti
15:41
Kadıköy’de 8 katlı binada yangın Vatandaşlar böyle kurtarıldı
Kadıköy'de 8 katlı binada yangın! Vatandaşlar böyle kurtarıldı
15:38
Rafael Leao, Ronaldo’yu yedi: Bizi ilgilendirmeyen bir konu
Rafael Leao, Ronaldo'yu yedi: Bizi ilgilendirmeyen bir konu
15:24
Vatikan’a giden Fahrettin Altun bambaşka biri oldu Yeni tarzı dikkat çekti
Vatikan'a giden Fahrettin Altun bambaşka biri oldu! Yeni tarzı dikkat çekti
15:18
Aziz Yıldırım kesenin ağzını açıyor Fenerbahçe’ye 2 transfer
Aziz Yıldırım kesenin ağzını açıyor! Fenerbahçe'ye 2 transfer
15:05
Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
14:30
Ay sonunu getiremeyen emeklilere bir darbe de banka promosyonlarından
Ay sonunu getiremeyen emeklilere bir darbe de banka promosyonlarından
13:55
Büşra bebekten 23 gündür haber yok Baba diğer çocuğunu da balkondan atmış
Büşra bebekten 23 gündür haber yok! Baba diğer çocuğunu da balkondan atmış
13:47
Kaçırılan müteahhit Ahmet Acay hayatını kaybetti
Kaçırılan müteahhit Ahmet Acay hayatını kaybetti
13:08
Fatih Terim şampiyonluk favorisini açıkladı: Her şeye rağmen...
Fatih Terim şampiyonluk favorisini açıkladı: Her şeye rağmen...
13:01
Fon Koordinasyon Kurulu 2. kez toplandı: Geri ödeme takvimi ele alındı
Fon Koordinasyon Kurulu 2. kez toplandı: Geri ödeme takvimi ele alındı
12:27
Arkadaşıyla yemek yedi, gelen hesaba isyan etti: Bize yazıklar olsun
Arkadaşıyla yemek yedi, gelen hesaba isyan etti: Bize yazıklar olsun
12:12
Bahçeli’nin “Selam söyleyin” sözünün perde arkası Adres Demirtaş değil Öcalan’mış
Bahçeli'nin “Selam söyleyin” sözünün perde arkası! Adres Demirtaş değil Öcalan'mış
11:42
Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu: Bölgede doğalgaz faturalarına özel indirim uygulanmalı
Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu: Bölgede doğalgaz faturalarına özel indirim uygulanmalı
11:07
Vatandaşın önünde kuyruk oluşturduğu pideci, at ve eşek eti kullanmış
Vatandaşın önünde kuyruk oluşturduğu pideci, at ve eşek eti kullanmış
10:56
Eski hakemden bomba iddia: Ligler ertelenecek
Eski hakemden bomba iddia: Ligler ertelenecek
10:49
Kimliklere yeni bir özellik eklendi Türkiye genelinde geçerli olacak
Kimliklere yeni bir özellik eklendi! Türkiye genelinde geçerli olacak
10:48
Yunan basınından çarpıcı Türkiye analizi: Büyük bir şey olacak
Yunan basınından çarpıcı Türkiye analizi: Büyük bir şey olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2026 16:32:38. #7.12#
SON DAKİKA: TEKNOFEST'e damga vuran anlar! Önünde durup ellerini açtı, ağzından bu sözler döküldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei