Hocaların hocası Prof. Dr. İoanna Kuçuradi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Hocaların hocası Prof. Dr. İoanna Kuçuradi hayatını kaybetti

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Hocaların hocası Prof. Dr. İoanna Kuçuradi hayatını kaybetti
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Türkiye’de felsefe ve insan hakları alanında önemli çalışmalara imza atan Prof. Dr. İoanna Kuçuradi, 89 yaşında hayatını kaybetti. Akademik yaşamı boyunca yetiştirdiği öğrenciler ve kaleme aldığı eserlerle felsefe dünyasında önemli bir iz bırakan Kuçuradi, 90’ıncı yaş gününe iki gün kala yaşamını yitirdi.

Türkiye’nin önde gelen felsefecilerinden, “hocaların hocası” olarak tanınan Prof. Dr. İoanna Kuçuradi, 89 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir tedavi gören Kuçuradi, Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Kuçuradi, 90’ıncı yaş gününe yalnızca iki gün kala hayata veda etti. 

FELSEFE VE İNSAN HAKLARINA ADANMIŞ BİR ÖMÜR

4 Ekim 1936’da İstanbul’da dünyaya gelen Kuçuradi, 1959’da İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden mezun oldu. 1965’te doktorasını tamamlayan Kuçuradi, akademik kariyerine Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde devam etti. 1970’te doçent, 1978’de profesör oldu. 

Kuçuradi, 1969 yılında Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nü kurdu ve 2003 yılında emekli olana kadar bölüm başkanlığı görevini yürüttü. Akademik çalışmalarının önemli bölümünü felsefe, etik, insan hakları ve değerler alanına ayırdı. 

TÜRKİYE FELSEFE KURUMU’NUN BAŞKANLIĞINI YÜRÜTTÜ

Kuçuradi, Türkiye Felsefe Kurumu’nun uzun yıllardır başkanlığını yürütüyordu. Aynı zamanda Uluslararası Felsefe Kuruluşları Federasyonu’nun yönetiminde görev aldı; 1988-1998 yılları arasında federasyonun genel sekreterliğini, 1998-2003 yılları arasında ise başkanlığını yaptı. Daha sonra federasyonun onursal başkanlığı görevini üstlendi. 

İnsan hakları alanındaki çalışmaları nedeniyle UNESCO bünyesinde de çeşitli görevler üstlenen Kuçuradi, insan hakları eğitimi ve etik konularında uluslararası çalışmalara katkı sundu. UNESCO Türkiye Millî Komisyonu’nun Felsefe İhtisas Komitesi Başkanlığı görevini de yürüttü. 

ESERLERİYLE FELSEFE DÜNYASINA İZ BIRAKTI

Kuçuradi'nin “Nietzsche ve İnsan”, “Schopenhauer ve İnsan”, “İnsan ve Değerleri”, “Etik”, “Sanata Felsefeyle Bakmak” ve “Çağın Olayları Arasında” gibi eserleri bulunuyor.

Çalışmalarında özellikle insan, değer, etik ve insan hakları meselelerine odaklanan Kuçuradi, akademik yaşamı boyunca çok sayıda öğrenci yetiştirdi.

ÇOK SAYIDA ÖDÜLÜN SAHİBİYDİ

Kuçuradi, akademik ve bilimsel çalışmalarının yanı sıra insan hakları ve felsefe alanındaki katkıları nedeniyle çok sayıda ödüle layık görüldü. 1996 yılında Goethe Madalyası alan Kuçuradi, aynı yıl Girit Üniversitesi tarafından fahri felsefe doktorasıyla onurlandırıldı. Türkiye Bilimler Akademisi ödülünün yanı sıra 2000 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Özgürlüğü Ödülü’nü de aldı. H

İoanna Kuçuradiİnsan HaklarıTürkiyeGüncelSon Dakika

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