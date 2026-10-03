Hırvatlar darmadağın! İngiltere, Livakovic'e gol oldu yağdı - Son Dakika
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Hırvatlar darmadağın! İngiltere, Livakovic'e gol oldu yağdı

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Hırvatlar darmadağın! İngiltere, Livakovic\'e gol oldu yağdı
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UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup mücadelesinde İngiltere, deplasmanda konuk olduğu Hırvatistan'ı 7-0 gibi tarihi bir skorla mağlup etti. Ev sahibi Hırvatistan, milli takım tarihinin en ağır yenilgisini yaşadı.

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup mücadelesinde İngiltere, deplasmanda konuk olduğu Hırvatistan'ı 7-0 gibi tarihi bir skorla mağlup etti. Ev sahibi Hırvatistan, bu sonuçla milli takım tarihinin en ağır yenilgisini yaşadı.

10 ŞUTUN 7'Sİ GOL

Stadion HNK Rijeka’da oynanan karşılaşmada fırtına gibi esen İngiltere, maç boyunca sergilediği etkili performansla rakibine adeta göz açtırmadı. Kaleyi bulan 10 şutun 7’sinde fileleri havalandırmayı başaran İngilizler, sahadan farklı bir galibiyetle ayrıldı.

İLK YARIDA 4 GOL

Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip, perdeyi 8. dakikada golcü oyuncusu Harry Kane ile açtı. Baskısını sürdüren İngiltere, 21. dakikada Jude Bellingham’ın golüyle farkı ikiye çıkardı. 39. dakikada Anthony Gordon skoru 3-0’a getirirken, ilk yarının son anlarında Bukayo Saka’nın kaydettiği golle İngiltere soyunma odasına 4-0’lık üstünlükle gitti.

İKİNCİ YARIDA DA DURMADILAR 

İkinci devreye de tempolu başlayan İngiltere'de 53. dakikada sahneye tekrar çıkan Harry Kane, kendisinin ikinci, takımının beşinci golünü kaydetti. 68. dakikada bir kez daha fileleri havalandıran Bukayo Saka skoru 6-0’a taşırken, 70. dakikada oyuna dahil olan Morgan Rogers farkı 7’ye çıkaran golü attı ve maçın skorunu belirledi.

TARİHE GEÇEN AĞIR MAĞLUBİYET 

Kendi sahasında 7 gol birden kalesinde gören Hırvatistan Milli Takımı, futbol tarihinin en ağır mağlubiyetini alarak büyük bir şok yaşadı. Fenerbahçe’den Barcelona’ya transfer olan kaleci Dominik Livakovic, 90 dakika görev yaptığı mücadelede kalesindeki gol yağmuruna engel olamadı.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte gruptaki puanını 6’ya yükselten İngiltere zirve takibini sürdürürken, tarihi hezimet yaşayan Hırvatistan 3 puanda kaldı.

Dominik LivakovicMilli TakımHırvatistanİngiltereFutbolSporSon Dakika

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