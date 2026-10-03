Trabzon’da 12 yıl önce kaybolan 2 kişi, öldürülüp ormana gömülmüş

Trabzon'un Sürmene ilçesinde 26 Haziran 2014 tarihinde ortadan kaybolan Mehmet Kaplan (38) ve Köksal Kol (39) için o dönem yapılan arama çalışmalarından sonuç alınamadı. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı, 12 yıldır faili meçhul olarak kalan dosyayı yeniden açtı. Dosyayı raftan indiren Cumhuriyet savcısı ve cinayet büro ekipleri, incelemeyi derinleştirdi. Soruşturma kapsamında 24 Eylül 2026 tarihinde tanık olarak ifadesi alınan Hava K., 2019 yılında ölen eski eşi Fikret B. ile şüpheli Erkan Aydemir’in (53) olay tarihlerinde köy evlerine gidip, kazma ve kürek aldıklarını, eşinin çamurlu ve telaşlı halde döndüğünü beyan etti. Havva K. ayrıca, eşinin 2 kişinin para meselesi nedeniyle öldürülüp gömüldüğünü ve cesetlerin daha sonra başka bir yere taşındığını yakınlarına anlattığını aktardı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Elde edilen yeni delil ve ifadenin ardından polis ekipleri, şüpheliler Erkan Aydemir ve Ayhan Baysal'ı (43) gözaltına aldı. 2 şüpheli Köksal Kol ve Mehmet Kaplan'ı ‘borç meselesi’ nedeniyle kentte ormanda arkalarından vurarak öldürdüğünü itiraf etti.

GÖMDÜKLERİ YERDEN ÇIKARIP TAŞIMIŞLAR

Polis ve savcılıkta verdiği ifadede olayın detaylarını anlatan Ayhan Baysal, şüpheli Erkan Aydemir’in maktullere borcu olduğunu belirterek kendilerinden yardım istediğini, Mağmat Boğazı mevkisinde, ormanda 2 kişinin sığacağı bir çukur kazdıklarını söyledi. Olay günü Aydemir’in, 2 saat arayla alana getirdiği Köksal Kol ve Mehmet Kaplan’ı arkalarından yaklaşarak başlarına birer el ateş etmek suretiyle öldürdüğünü, ardından cesetleri açılan çukura gömdüklerini belirtti. Baysal, cesetlerin daha sonra Aydemir ve Fikret B. tarafından başka bir yere taşındığını düşündüğünü de ifade etti. Erkan Aydemir ve Fikret B.’nin, olay sonrası kendisine güvenmeyerek cesetleri başka bir yere taşıdıklarını düşündüğünü ancak yeni yeri bilmediğini söyleyen Ayhan Baysal itiraflarında; şüpheli Aydemir’in benzin dökerek olay yerini yaktığını ve bu konuyu anlatmaları halinde kendisinin ölümle tehdit edildiğini de aktardı. Diğer şüpheli Erkan Aydemir ise hakkındaki suçlamaları reddetti.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Erkan Aydemir ve Ayhan Baysal, Trabzon 2’nci Sulh Ceza Hakimliğince "Kasten Öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma ve cesetlerin yerinin tespiti için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.