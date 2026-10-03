Trabzon’da 12 yıl önce kaybolan 2 kişi, öldürülüp ormana gömülmüş - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trabzon’da 12 yıl önce kaybolan 2 kişi, öldürülüp ormana gömülmüş

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzon’da 12 yıl önce kaybolan 2 kişi, öldürülüp ormana gömülmüş
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da 12 yıl önce kaybolan Köksal Kol ile Mehmet Kaplan’ın tabancayla vurularak öldürülüp ormana gömüldüğü ortaya çıktı. Gömüldükleri yerin sonradan değiştirildiği öğrenilen Kol ve Kaplan’a ait cesetleri arama çalışmaları sürerken, gözaltına alınan şüpheliler Erkan Aydemir ve Ayhan Baysal tutuklandı.

Trabzon'un Sürmene ilçesinde 26 Haziran 2014 tarihinde ortadan kaybolan Mehmet Kaplan (38) ve Köksal Kol (39) için o dönem yapılan arama çalışmalarından sonuç alınamadı. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı, 12 yıldır faili meçhul olarak kalan dosyayı yeniden açtı. Dosyayı raftan indiren Cumhuriyet savcısı ve cinayet büro ekipleri, incelemeyi derinleştirdi. Soruşturma kapsamında 24 Eylül 2026 tarihinde tanık olarak ifadesi alınan Hava K., 2019 yılında ölen eski eşi Fikret B. ile şüpheli Erkan Aydemir’in (53) olay tarihlerinde köy evlerine gidip, kazma ve kürek aldıklarını, eşinin çamurlu ve telaşlı halde döndüğünü beyan etti. Havva K. ayrıca, eşinin 2 kişinin para meselesi nedeniyle öldürülüp gömüldüğünü ve cesetlerin daha sonra başka bir yere taşındığını yakınlarına anlattığını aktardı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Elde edilen yeni delil ve ifadenin ardından polis ekipleri, şüpheliler Erkan Aydemir ve Ayhan Baysal'ı (43) gözaltına aldı. 2 şüpheli Köksal Kol ve Mehmet Kaplan'ı ‘borç meselesi’ nedeniyle kentte ormanda arkalarından vurarak öldürdüğünü itiraf etti.

GÖMDÜKLERİ YERDEN ÇIKARIP TAŞIMIŞLAR

Polis ve savcılıkta verdiği ifadede olayın detaylarını anlatan Ayhan Baysal, şüpheli Erkan Aydemir’in maktullere borcu olduğunu belirterek kendilerinden yardım istediğini, Mağmat Boğazı mevkisinde, ormanda 2 kişinin sığacağı bir çukur kazdıklarını söyledi. Olay günü Aydemir’in, 2 saat arayla alana getirdiği Köksal Kol ve Mehmet Kaplan’ı arkalarından yaklaşarak başlarına birer el ateş etmek suretiyle öldürdüğünü, ardından cesetleri açılan çukura gömdüklerini belirtti. Baysal, cesetlerin daha sonra Aydemir ve Fikret B. tarafından başka bir yere taşındığını düşündüğünü de ifade etti. Erkan Aydemir ve Fikret B.’nin, olay sonrası kendisine güvenmeyerek cesetleri başka bir yere taşıdıklarını düşündüğünü ancak yeni yeri bilmediğini söyleyen Ayhan Baysal itiraflarında; şüpheli Aydemir’in benzin dökerek olay yerini yaktığını ve bu konuyu anlatmaları halinde kendisinin ölümle tehdit edildiğini de aktardı. Diğer şüpheli Erkan Aydemir ise hakkındaki suçlamaları reddetti.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Erkan Aydemir ve Ayhan Baysal, Trabzon 2’nci Sulh Ceza Hakimliğince "Kasten Öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma ve cesetlerin yerinin tespiti için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: DHA
Mehmet Kaplan3. SayfaSürmeneTrabzonOrmanaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aliyev’den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık Aliyev'den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık
Ne yaptın Barış Alper Yılmaz Herkes onu konuşuyor Ne yaptın Barış Alper Yılmaz! Herkes onu konuşuyor
Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım kampından ayrıldı Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım kampından ayrıldı
Fon vurgunu sonrası Fitch ile SP’nin Türkiye ekonomisiyle ilgili tavrı netleşti Fon vurgunu sonrası Fitch ile S&P'nin Türkiye ekonomisiyle ilgili tavrı netleşti
Türkiye’den ev alan Alman isyan etti: 6 aydır ormana s...yorum Türkiye'den ev alan Alman isyan etti: 6 aydır ormana s...yorum
Ustanın istediği fiyatı duyunca oturup klozeti kendisi monte etti Ustanın istediği fiyatı duyunca oturup klozeti kendisi monte etti
Türk taraftar Kerem Aktürkoğlu’na patladı: Lan seni... Türk taraftar Kerem Aktürkoğlu'na patladı: Lan seni...
20:50
Fenerbahçe, 10 kişi kaldığı maçta 2 golle kazandı
Fenerbahçe, 10 kişi kaldığı maçta 2 golle kazandı
20:09
Zen Pırlanta sahiplerine “Çirkinler” suç örgütünden tehdit: 5 şüpheli gözaltında
Zen Pırlanta sahiplerine “Çirkinler” suç örgütünden tehdit: 5 şüpheli gözaltında
18:36
Yalova Adliyesi’nde zimmet iddiasıyla müdür dahil 2 personel tutuklandı
Yalova Adliyesi'nde zimmet iddiasıyla müdür dahil 2 personel tutuklandı
18:01
Cenaze namazında Fatih Terim’in zor anları
Cenaze namazında Fatih Terim'in zor anları
17:55
Ferhat Gündoğdu hakem Kerem Ersoy’u böyle tehdit etmiş: Elimde HTS kayıtların var
Ferhat Gündoğdu hakem Kerem Ersoy'u böyle tehdit etmiş: Elimde HTS kayıtların var
17:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin malına el uzatanların yanlarına kar kalmayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin malına el uzatanların yanlarına kar kalmayacak
17:18
Bahçeli’den fon vurgunu mesajı: Bu suçları işleyenlerin en ağır şekilde cezalandırılmasını milli bir vazife olarak görmekteyiz
Bahçeli'den fon vurgunu mesajı: Bu suçları işleyenlerin en ağır şekilde cezalandırılmasını milli bir vazife olarak görmekteyiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2026 21:26:48. #7.13#
SON DAKİKA: Trabzon’da 12 yıl önce kaybolan 2 kişi, öldürülüp ormana gömülmüş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei