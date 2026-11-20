Dünyanın en ölümcül kanser türlerinden pankreas kanserinin tedavisinde umut veren bir gelişme yaşandı. BBC News'in haberine göre, daraxonrasib adlı günlük hapın kemoterapiyle birlikte kullanıldığı erken aşama klinik araştırmada, hastaların büyük bölümünde tümörlerin büyümesi durdu. Bazı hastalarda ise tümörler tamamen görüntülenemez hale geldi.

TÜMÖRLERİN YÜZDE 90'INDA BÜYÜME DURDU

Habere göre, daraxonrasib adlı ilaç, vücudun diğer bölgelerine yayılmış ileri evre pankreas kanseri bulunan 61 hasta üzerinde denendi.

İlacın kemoterapiyle birlikte uygulandığı Faz 1/2 araştırmasında dikkat çekici sonuçlar elde edildi. Hastaların yüzde 90'ında tümörlerin büyümesi dururken, yüzde 60'tan biraz fazlasında tümörlerde küçülme görüldü veya tümörler ortadan kayboldu.

Araştırmanın en dikkat çekici sonuçlarından biri ise hastaların yaklaşık yüzde 8'inde, yani her 12 kişiden birinde kanserin bilgisayarlı tomografi (BT) taramalarında artık tespit edilememesi oldu.

UZMANLAR GELİŞMEYİ HEYECAN VERİCİ BULDU

İngiltere merkezli Cancer Research UK kuruluşu, elde edilen sonuçları pankreas kanseri tedavisinde son yılların en önemli ilerlemelerinden biri olarak değerlendirdi.

Kuruluşun yetkililerinden Dr. Sam Godfrey, BBC'ye yaptığı açıklamada sonuçların son derece heyecan verici olduğunu belirterek, yeni ilacın daha önce hedef alınması oldukça zor görülen kanser mekanizmalarına müdahale edebildiğini ifade etti.

Araştırmada yer alan Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi'nden Dr. Wungki Park da tedaviye verilen yanıtların hem oran hem de derinlik açısından umut verici olduğunu söyledi. Park, hastalığın kontrol altında tutulduğu sürenin uzamasının ilerleyen dönemde yaşam süresine de olumlu yansıyabileceğini belirtti.

İLACIN ETKİSİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Daraxonrasib, kanser hücrelerinin büyümesini tetikleyen RAS adı verilen proteinleri hedef alan bir ilaç. Özellikle pankreas kanserlerinin büyük bölümünde görülen KRAS mutasyonlarının yol açtığı kontrolsüz hücre çoğalmasını engellemeyi amaçlıyor.

Araştırmacılar, bu mekanizmanın yalnızca pankreas kanseri açısından değil, benzer genetik mutasyonların görüldüğü akciğer ve yumurtalık kanseri gibi farklı kanser türleri bakımından da önem taşıyabileceğini değerlendiriyor.

UZMANLARDAN ÖNEMLİ UYARI: HENÜZ KESİN TEDAVİ DEĞİL

Elde edilen sonuçlar umut verse de uzmanlar, ilacın pankreas kanserini tamamen iyileştirdiğinin henüz söylenemeyeceği konusunda uyarıyor.

Araştırmadaki hastalar ortalama 18 ay boyunca takip edildi. Bazı hastalarda bu süre içerisinde kanserin yeniden ortaya çıkmadığı görüldü. Ancak tümörlerin görüntülemelerde kaybolması, hastalığın tamamen ortadan kalktığı anlamına gelmiyor.

Uzmanlar, ilacın etkisinin ne kadar süreceğinin ve hastalığın uzun vadede kontrol altına alınıp alınamayacağının belirlenmesi için daha uzun süreli araştırmalara ihtiyaç duyulduğunu vurguluyor