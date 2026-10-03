Özdağ'dan Fatma Betül Sayan Kaya'ya “163 milyon" sorusu: Bu parayı nerden buldunuz? - Son Dakika
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Özdağ'dan Fatma Betül Sayan Kaya'ya “163 milyon" sorusu: Bu parayı nerden buldunuz?

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Özdağ\'dan Fatma Betül Sayan Kaya\'ya “163 milyon" sorusu: Bu parayı nerden buldunuz?
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Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, fon soruşturması kapsamında adı gündeme gelen eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya üzerinden dikkat çeken sorular yöneltti. Özdağ, “Ne 163 milyonu! 6 milyonum olmadı. Nereden buluyorsunuz bu paraları?” dedi.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında fon soruşturması üzerinden Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın kamuoyuna yansıyan 163 milyon 46 bin liralık yatırım iddiasını gündeme taşıdı. Sayan Kaya ve eşinin yaklaşık 2,17 milyar liralık kazanç elde ettiği yönündeki iddialara ilişkin “Sermayesinin kaynağı” sorusunu yönelten Özdağ, kendi siyasi ve bürokratik geçmişine atıfta bulunarak mal varlıklarının kamuoyuna açık şekilde paylaşılması çağrısı yaptı. Söz konusu rakamlar ve işlemlere ilişkin iddiaların tümüyle soruşturma kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtilirken, Kaya ve eşinin yaklaşık 2,2 milyar lirayı Hazine ve Maliye Bakanlığının bildirdiği hesaba aktardığı da basına yansıdı. 

“NE 163 MİLYONU! 6 MİLYONUM OLMADI”

Özdağ, açıklamasında kendi kariyerini anlatarak kamu görevlerinde bulunduğu süre boyunca böyle bir servete sahip olmadığını söyledi.

“Tam 40 senedir bürokratım. 40 senedir memurum, üniversite hocasıyım ve 33 yıldır siyasetle uğraşıyorum” diyen Özdağ, geçmişte milletvekilliği, komisyon başkanvekilliği ve genel başkan yardımcılığı görevlerinde bulunduğunu belirtti.

Özdağ, “Ne 163 milyonu be! 6 milyonum olmadı be! 7 milyonum, 10 milyonum olmadı be! Nereden buluyorsunuz bu paraları?” ifadelerini kullandı.

“NEREDEN BULDUNUZ BU PARALARI?”

Özdağ, Sayan Kaya ve eşinin kamuoyuna yansıyan yatırım tutarı üzerinden sermayenin kaynağının açıklanması gerektiğini savundu.

“Babanız fabrikatör müydü sizin? Hangi arsayı sattınız? Hangi tarlanızdan imar geçti? Nereden apartmanlarınız oldu?” diye soran Özdağ, mal varlığındaki artışların kamuoyu tarafından görülebilmesi gerektiğini söyledi.

“MAL VARLIKLARIMIZI AÇIKLAYALIM”

Türkiye’de kamu görevlilerinin mal bildirimi yaptığını hatırlatan Özdağ, milletvekillerinin mal bildirimlerinin de kamuoyuna açık hale getirilmesini istedi.

Özdağ, TBMM Başkanı'na seslenerek milletvekillerinin kapalı zarfla sunduğu mal bildirimlerinin Meclis internet sitesinde yayımlanmasını önerdi.

“Kaç kanun teklifi verdiğimi görüyor da benim kaç evimin olduğunu niye görmesin? Niye tarlamı görmesin, niye arabamı görmesin?” diyen Özdağ, milletvekillerinin gelirleriyle sahip oldukları mal varlıkları arasındaki ilişkinin kamuoyunca değerlendirilebilmesi gerektiğini söyledi.

“20 MİLYONLUK ARABAYA BİNİYORSA HESABINI VERMELİ”

Özdağ, konuşmasında milletvekillerinin gelirleri ile sahip oldukları yüksek değerli varlıklar arasında kamuoyu tarafından sorgulama yapılabilmesi gerektiğini de dile getirdi.

“Bir milletvekili burada 280 bin lira maaş alıp da 20 milyonluk arabaya biniyorsa hesabını vermelidir” ifadelerini kullanan Özdağ, benzer bir şeffaflığın bürokratlar açısından da uygulanması gerektiğini söyledi.

FON İDDİASINDA 163 MİLYON LİRALIK YATIRIM GÜNDEMDE

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya hakkında kamuoyuna yansıyan iddialara göre çift, Özata Denizcilik hisselerine toplam 163 milyon 46 bin lira yatırım yaptı ve yaklaşık dört-beş aylık süreçte 2,17 milyar liralık çıkış gerçekleştirdi.

Kamuoyuna yansıyan hesaplamalarda Sayan Kaya’nın yaklaşık 63,36 milyon lira, İlyas Kaya’nın ise yaklaşık 99,69 milyon lira yatırım yaptığı ileri sürüldü. Bu rakamların kişi bazında kesin işlem dökümü olarak henüz bağımsız ve resmî biçimde doğrulanmadığına ilişkin değerlendirmeler de bulunuyor. 

Fatma Betül Sayan Kaya, 26 Eylül’de AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı dahil yürüttüğü görevlerden ayrıldığını açıklamış ve kararının, hakkındaki iddiaların açıklığa kavuşturulması ile inceleme ve soruşturma süreçlerinin sağlıklı yürütülmesi amacı taşıdığını belirtmişti. 

“TÜRKİYE'NİN BÜYÜK BİR TEMİZLİĞE İHTİYACI VAR”

Özdağ, konuşmasının sonunda Türkiye’de kamu görevlileri ve siyasetçilerin mal varlıkları konusunda daha fazla şeffaflık sağlanması gerektiğini savundu.

“Türkiye'nin büyük bir temizliğe ihtiyacı vardır” diyen Özdağ, mal varlıklarının kaynağının denetlenebilmesi ve kamuoyunun bu konuda bilgi sahibi olabilmesi gerektiğini ifade etti.

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