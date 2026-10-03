Konya'da mezarlıkta şoke eden manzara: Ben böyle bir şey görmedim - Son Dakika
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Konya'da mezarlıkta şoke eden manzara: Ben böyle bir şey görmedim

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Konya’nın Taşbudak köyü kabristanını ziyaret eden bir vatandaş, mezarlıkta karşılaştığı sıra dışı manzarayla adeta şaşkına döndü. Tek bir kökten çıkan 100'ün üzerindeki karpuzu gören vatandaş, o anları hayretle anlattı.

Konya'da bir mezarlıkta kendiliğinden yetişen karpuz kökü, görenleri hayrete düşüren bir doğa olayına sahne oldu. Taşbudak köyü kabristanını ziyaret eden bir vatandaş, tek bir kökten onlarca karpuzun fışkırdığını fark etti.

"BÖYLE BİR ŞEYİ İLK DEFA GÖRÜYORUM"

Gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen vatandaş, tek bir karpuz kökünden 100’den fazla meyve alındığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Burası Taşbudak Köyü kabristanı... Burada sadece tek bir karpuz kökü var. Bu kökten 100'ün üzerinde karpuz yetişmiş. Böyle bir şey ilk defa görüyorum."

Mezarlıkta kendiliğinden büyüyen ve tek bir kökten rekor sayıda ürün veren karpuzlar, köy sakinleri ve ziyaretçiler arasında büyük şaşkınlık ve merak uyandırdı.

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