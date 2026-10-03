Edirne'de Bulgar turistler Balkan Pazarı'nda kışlık alışverişe başladı - Son Dakika
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Edirne'de Bulgar turistler Balkan Pazarı'nda kışlık alışverişe başladı

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Edirne\'de Bulgar turistler Balkan Pazarı\'nda kışlık alışverişe başladı
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Edirne'de gurbetçi yoğunluğu sona erince Bulgar turistler kente yeniden gelmeye başladı. Vali Yunus Sezer, 3 aylık süreçte sınır kapılarından 3 milyon 700 bin yolcunun giriş-çıkış yaptığını söyledi; ziyaretçiler başta Balkan Pazarı olmak üzere kışlık alışveriş yapıyor.

EDİRNE'de, gurbetçi sezonunun sona ermesinin ardından sınır kapılarının normale dönmesiyle birlikte esnafın beklediği Bulgar turistler yeniden kente gelmeye başladı. Bulgar ziyaretçiler kentte başta Balkan Pazarı olmak üzere tarihi çarşılar ve alışveriş merkezlerinden ev ihtiyaçlarını alıyor.

Avrupa'da yaşayıp, 22 Haziran'dan itibaren yaz tatillerini geçirmek üzere Türkiye'ye gelen gurbetçilerin ülkelerine dönüşleri eylül ayında sona erdi. Edirne Valisi Yunus Sezer, gurbetçilerle yoğunluk oluşturduğu kentteki sınır kapılarından, 3 aylık süreçte 3 milyon 700 bin yolcunun giriş ve çıkış yaptığını söyledi. Sınır kapılarında gurbetçi hareketliliğinin sona ermesiyle kentte bu kez Bulgar turistler yoğunluk oluşturmaya başladı. Söz konusu yoğunluğun hissedildiği noktalardan, başta Balkan Pazarı olmak üzere kentin tarihi çarşıları ve alışveriş merkezlerinde Bulgar ziyaretçiler yeniden alışverişlerine başladı.

'SEZONU OTURTUYORUZ'

Balkan Pazarı'nda esnaflık yapan Mehmet Demir, sınır kapılarındaki yoğunluk nedeniyle durgun geçen yaz döneminin ardından hareketliliğin başladığını söyledi. Demir, "Yavaş yavaş sezonu oturtuyoruz. Kışlık sezon da başladı. Bulgaristan levadan avroya geçtiği için biraz zorlanıyorlar ama yine de geliyorlar. Yaz dönemi sıkıntılı geçti. Gurbetçilerin geçiş dönemiydi, temmuz, ağustos çok sıkıntılı geçti. Şimdi iyi, yavaş yavaş gelmeye başladılar. Bizi bir tek giderler zorluyor. İstanbul'da geliyoruz, mazot çok pahalı. Eleman çalıştırıyoruz. Ona rağmen bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bulgar müşteri gelirse bizim de memnuniyetimiz artıyor. Yerli piyasaya bir şey satamıyoruz. Ürünler pahalı geliyor" diye konuştu.

'İŞLERİMİZ YAZA GÖRE İYİ'

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinden gelerek pazarda tezgah açan Ahmet Süzen de Bulgar turistlerin gelmeye başlamasıyla sezonun yeni yeni canlandığını kaydetti. Süzen, "Yazın biraz sakin geçiyor. İnsanlar sıcakta çok gelmiyorlar. Öğrenciler memleketlerine geri dönüyorlar. Bulgarlar biraz sıcak olduğu için gelmiyorlar. Sonbaharın başında eylülden itibaren yoğunluk başlıyor burada. Önceki döneme göre oturması biraz zaman alıyor ama oturur zamanla. Yani yaza göre işlerimiz iyi diyebiliriz. Satış yaptığımız sürece memnunuz. Bu birbiriyle bağlantılı bir şey. Fiyatlar aslında uygun. Bulgaristan'da ikinci el ürünler satışı var. Biz ikinci el satışı kadar ürün satıyoruz ve bizim sattıklarımız sıfır ürün. Onlara da uygun geliyor, tercih ediyorlar" dedi.

'KIŞLIK ALIŞVERİŞİ YAPIYORUZ'

Eşiyle birlikte gezi ve alışveriş için Bulgaristan'dan gelen Mehmet Salih, kışlık alışverişlerini Edirne'den yaptıklarını belirtti. Salih, "Hem gezmeye hem de alışverişe geldik. Arabamızı doldurduk. Burası Bulgaristan'a göre ucuz. Senede 3-4 kez gelip, toplu alışveriş yapıyoruz. Yiyecek, içecek, giyecek alıyoruz. Çoğunlukla kışlık alışverişi yapıyoruz. Yazın işler daha yoğun oluyor o nedenle pek gelemiyoruz. Bu aylar bizim için daha uygun" diye konuştu.

Bulgaristan'dan gelen Ünzile Salih de ev ihtiyaçlarını Edirne'den karşıladıklarını dile getirerek, "Alışveriş için geldik. Tüm ev ihtiyaçlarımızı, erzaklarımızı aldık. Turizm sektöründe çalıştığım için orada yazın pek gelemiyorum. Şimdi turizm sezonu kapandığı için bugün hem gezmeye hem de alışverişe geldik. Daha çok kışın gelmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
AlışverişEkonomiEdirneTurizmGüncelSon Dakika

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