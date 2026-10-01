HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan Betül Sayan Kaya sözleri: Siyasi kimlik dokunulmazlık sağlamaz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan Betül Sayan Kaya sözleri: Siyasi kimlik dokunulmazlık sağlamaz

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HÜDA PAR Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Zekeriya Yapıcıoğlu, Haberler.com'un Meclis bahçesinden gerçekleştirdiği özel yayında, fon soruşturması kapsamında hakkında iddialar ortaya atıldıktan sonra AK Parti'deki görevlerinden istifa eden Fatma Betül Sayan Kaya'ya ilişkin konuştu. Masumiyet karinesine dikkat çeken Yapıcıoğlu, siyasi kimliğin kimseye dokunulmazlık sağlamaması ve hakkındaki iddiaların şeffaf biçimde araştırılması gerektiğini söyledi.

HÜDA PAR Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan, AK Parti'deki görevlerinden istifa eden Fatma Betül Sayan Kaya hakkında dikkat çeken açıklamalar geldi. Haberler.com canlı yayınında konuşan HÜDA PAR lideri, peşinen suçlama yapılmasına karşı çıkarken, iddiaların kim olursa olsun araştırılması gerektiğini vurguladı.

YAPICIOĞLU YARGILAMA SÜRECİNE DİKKAT ÇEKTİ

TBMM Genel Kurulu, 51 günlük aranın ardından yasama çalışmalarına başlarken Haberler.com, Meclis bahçesinden gerçekleştirdiği özel yayınla siyasetin nabzını tuttu. Haber Müdürü Olgun Kızıltepe ve spiker Melis Yaşar'ın konuğu olan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'na, fon soruşturması kapsamında hakkında iddialar ortaya atılan Fatma Betül Sayan Kaya da soruldu. Yapıcıoğlu, masumiyet karinesinin korunması gerektiğini belirterek hakkında iddia bulunan kişilerin yargı süreci tamamlanmadan suçlu ilan edilmemesi gerektiğini söyledi.

"SİYASİ KİMLİK HİÇ KİMSEYE DOKUNULMAZLIK SAĞLAMAZ"

Bununla birlikte iddiaların üzerinin örtülmemesi gerektiğine vurgu yapan HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, hakkında şaibe veya ciddi iddia bulunan kişilerin şeffaf şekilde soruşturulması gerektiğini belirtti. "Siyasi kimlik hiç kimseye dokunulmazlık sağlamaz" diyen Yapıcıoğlu, milletin malına yönelik bir suç işlenmişse bunun hesabının verilmesi gerektiğini söyledi.

Fatma Betül Sayan Kaya hakkında ortaya atılan iddiaların ardından Kaya, AK Parti'deki görevlerinden affını istemiş, bu talep Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmişti. Kaya ise kararını, hakkındaki iddiaların açıklığa kavuşturulması ve soruşturmanın bağımsız biçimde yürütülmesi amacıyla aldığını açıklamıştı.

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan Betül Sayan Kaya sözleri: Siyasi kimlik dokunulmazlık sağlamaz

"SAYIN BAKAN'IN SUÇ ANLAMINDA BİR ŞEYİ VAR MI, YOK MU? BİLEMEM"

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Kaya hakkında doğrudan bir suç isnadında bulunmaktan kaçınarak soruşturma sonucunun beklenmesi gerektiğine işaret etti. "Sayın Bakan'ın suç anlamında bir şeyi var mı, yok mu? Ben onu bilemem." diyen Yapıcıoğlu, kişilerin peşinen suçlu ilan edilmemesi gerektiğini vurguladı. 

"HERKES KANUN KARŞISINDA EŞİT MUAMELE GÖRMELİ"

Ayrıca HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, açıklamasının devamında hukuk önünde eşitlik vurgusu yaptı. "Herkesin kanun karşısında eşit bir muamele görmesi" gerektiğini belirten HÜDA PAR lideri, hesap verebilirliğin açık biçimde sağlanması gerektiğini ifade etti.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ İÇİN "KONSENSÜS" VURGUSU

Öte yandan Yapıcıoğlu canlı yayında Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Meclis'teki çalışmaların devam edeceğini belirten Yapıcıoğlu, siyasi partilerin sürece zarar verebilecek açıklamalardan kaçınması gerektiğini söyledi. Meclis'teki geniş katılıma dikkat çeken Yapıcıoğlu, "Bu bir konsensüs oluştu. Herkes arkadaşım bu terör bitmeli, bu parantez kapanmalı diyorsa bunun aksi bir sonuç doğuracak herhangi bir söylemden, herhangi bir eylemden uzak durmalıdır." ifadelerini kullandı.

Fatma Betül Sayan KayaZekeriya YapıcıoğluFon SoruşturmasıMilletvekiliİstanbulAK PartiGüncelGündemSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Kenan Aslan Kenan Aslan:
    inşallah adalet sadece Vanlı kara haydar için işlememiştir 1 0 Yanıtla
  • İsmail Yıldırım İsmail Yıldırım:
    Adalet sadece vatandaşa mı var yoksa herkese mi şimdi ortaya çıkacak. Cumhurbaşkanımız ve Adalet başkanımıza güveniyoruz. 0 0 Yanıtla
  • Sezgin Yavuz Sezgin Yavuz:
    bu gereksiz kim konuşmuş yine 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu’nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu'nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor
Meclis’te yeni dönem başlıyor Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak Meclis'te yeni dönem başlıyor! Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak
Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi
Ferhat Gündoğdu’yu göndermek kolay değil İşte nedeni Ferhat Gündoğdu'yu göndermek kolay değil! İşte nedeni
Fon vurgununda el konulan jet, yat, lüks araç ve villaların akıbeti belli oldu Fon vurgununda el konulan jet, yat, lüks araç ve villaların akıbeti belli oldu
Sergen’in sözleri Nihat’ı delirtti: Hocalığın ile pırtsın, yorumculuk ile tırtsın Sergen'in sözleri Nihat'ı delirtti: Hocalığın ile pırtsın, yorumculuk ile tırtsın
Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kızıp talimat verdi: Kim olduklarını bulun Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kızıp talimat verdi: Kim olduklarını bulun
Ahmet Çakar’dan olay iddiaya yanıt: Böyle gerizekalıca iftira olur mu Ahmet Çakar'dan olay iddiaya yanıt: Böyle gerizekalıca iftira olur mu?
TFF açıkladı A Milli Takım’a iki yeni isim TFF açıkladı! A Milli Takım'a iki yeni isim
Ağıralioğlu’na çok ağır suçlama Partisi sessiz kalmadı Ağıralioğlu'na çok ağır suçlama! Partisi sessiz kalmadı
Fabrikada dev kazan patladı Can pazarı, çok sayıda yaralı var Fabrikada dev kazan patladı! Can pazarı, çok sayıda yaralı var
Meriç Keskin’den ağabeyine yürek burkan veda: Yanını ayırttım Meriç Keskin'den ağabeyine yürek burkan veda: Yanını ayırttım
13:50
Mehmet Şimşek’ten fon mağdurlarına kritik mesaj: En kısa sürede, en yüksek ödeme yapılacak
Mehmet Şimşek'ten fon mağdurlarına kritik mesaj: En kısa sürede, en yüksek ödeme yapılacak
13:33
Fon krizi sonrası düğmeye basıldı Hisse alım satımlarına sınır geliyor
Fon krizi sonrası düğmeye basıldı! Hisse alım satımlarına sınır geliyor
13:27
Belge ortaya çıktı Başsavcılık uyarmasına rağmen TFF dinlememiş
Belge ortaya çıktı! Başsavcılık uyarmasına rağmen TFF dinlememiş
13:13
İsrailli askerlerden pazara baskın Filistinli işçilere şiddet uyguladılar
İsrailli askerlerden pazara baskın! Filistinli işçilere şiddet uyguladılar
12:57
Montella’nın tazminatı ’tuzlu’ çıktı İşte TFF’nin ödemesi gereken rakam
Montella'nın tazminatı 'tuzlu' çıktı! İşte TFF'nin ödemesi gereken rakam
12:54
Bakanlık ifşa etti Bir sucukta tek tırnaklı eti, 4 üründe taklit-tağşiş
Bakanlık ifşa etti! Bir sucukta tek tırnaklı eti, 4 üründe taklit-tağşiş
12:47
Fenomenlere büyük operasyon 10 isim gözaltına alındı
Fenomenlere büyük operasyon! 10 isim gözaltına alındı
12:26
Haberler.com mikrofonlarından çağrı yaptı Destici fon mağdurları için iki kaynak gösterdi
Haberler.com mikrofonlarından çağrı yaptı! Destici fon mağdurları için iki kaynak gösterdi
11:45
A Milli Takım’da büyük şok Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı
A Milli Takım'da büyük şok! Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı
11:12
Spiker Deniz Türkeri, polisten kaçarken kaza yaptı
Spiker Deniz Türkeri, polisten kaçarken kaza yaptı
11:07
MSB: TSK’nın Başika Üssü kademeli olarak Iraklı makamlara teslim edilecek
MSB: TSK'nın Başika Üssü kademeli olarak Iraklı makamlara teslim edilecek
10:41
Eski SPK Başkanı’na soruldu: Bir hissedeki bin kat artış nasıl fark edilmedi
Eski SPK Başkanı'na soruldu: Bir hissedeki bin kat artış nasıl fark edilmedi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 14:06:26. #.0.2#
SON DAKİKA: HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan Betül Sayan Kaya sözleri: Siyasi kimlik dokunulmazlık sağlamaz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei