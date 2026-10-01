HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan Betül Sayan Kaya sözleri: Siyasi kimlik dokunulmazlık sağlamaz

HÜDA PAR Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan, AK Parti'deki görevlerinden istifa eden Fatma Betül Sayan Kaya hakkında dikkat çeken açıklamalar geldi. Haberler.com canlı yayınında konuşan HÜDA PAR lideri, peşinen suçlama yapılmasına karşı çıkarken, iddiaların kim olursa olsun araştırılması gerektiğini vurguladı.

YAPICIOĞLU YARGILAMA SÜRECİNE DİKKAT ÇEKTİ

TBMM Genel Kurulu, 51 günlük aranın ardından yasama çalışmalarına başlarken Haberler.com, Meclis bahçesinden gerçekleştirdiği özel yayınla siyasetin nabzını tuttu. Haber Müdürü Olgun Kızıltepe ve spiker Melis Yaşar'ın konuğu olan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'na, fon soruşturması kapsamında hakkında iddialar ortaya atılan Fatma Betül Sayan Kaya da soruldu. Yapıcıoğlu, masumiyet karinesinin korunması gerektiğini belirterek hakkında iddia bulunan kişilerin yargı süreci tamamlanmadan suçlu ilan edilmemesi gerektiğini söyledi.

"SİYASİ KİMLİK HİÇ KİMSEYE DOKUNULMAZLIK SAĞLAMAZ"

Bununla birlikte iddiaların üzerinin örtülmemesi gerektiğine vurgu yapan HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, hakkında şaibe veya ciddi iddia bulunan kişilerin şeffaf şekilde soruşturulması gerektiğini belirtti. "Siyasi kimlik hiç kimseye dokunulmazlık sağlamaz" diyen Yapıcıoğlu, milletin malına yönelik bir suç işlenmişse bunun hesabının verilmesi gerektiğini söyledi.

Fatma Betül Sayan Kaya hakkında ortaya atılan iddiaların ardından Kaya, AK Parti'deki görevlerinden affını istemiş, bu talep Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmişti. Kaya ise kararını, hakkındaki iddiaların açıklığa kavuşturulması ve soruşturmanın bağımsız biçimde yürütülmesi amacıyla aldığını açıklamıştı.

"SAYIN BAKAN'IN SUÇ ANLAMINDA BİR ŞEYİ VAR MI, YOK MU? BİLEMEM"

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Kaya hakkında doğrudan bir suç isnadında bulunmaktan kaçınarak soruşturma sonucunun beklenmesi gerektiğine işaret etti. "Sayın Bakan'ın suç anlamında bir şeyi var mı, yok mu? Ben onu bilemem." diyen Yapıcıoğlu, kişilerin peşinen suçlu ilan edilmemesi gerektiğini vurguladı.

"HERKES KANUN KARŞISINDA EŞİT MUAMELE GÖRMELİ"

Ayrıca HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, açıklamasının devamında hukuk önünde eşitlik vurgusu yaptı. "Herkesin kanun karşısında eşit bir muamele görmesi" gerektiğini belirten HÜDA PAR lideri, hesap verebilirliğin açık biçimde sağlanması gerektiğini ifade etti.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ İÇİN "KONSENSÜS" VURGUSU

Öte yandan Yapıcıoğlu canlı yayında Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Meclis'teki çalışmaların devam edeceğini belirten Yapıcıoğlu, siyasi partilerin sürece zarar verebilecek açıklamalardan kaçınması gerektiğini söyledi. Meclis'teki geniş katılıma dikkat çeken Yapıcıoğlu, "Bu bir konsensüs oluştu. Herkes arkadaşım bu terör bitmeli, bu parantez kapanmalı diyorsa bunun aksi bir sonuç doğuracak herhangi bir söylemden, herhangi bir eylemden uzak durmalıdır." ifadelerini kullandı.