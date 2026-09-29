Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın tüm mal varlıklarına dondurma talebi - Son Dakika
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Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın tüm mal varlıklarına dondurma talebi

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Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın tüm mal varlıklarına dondurma talebi
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Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın tüm mal varlıklarına dondurma talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın tüm mal varlıklarının dondurulması istendi.

5 AYDA 2 MİLYAR TL'NİN ÜZERİNDE KAZANÇ SAĞLADIKLARI İDDİASI

Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya’nın 'Özata Denizcilik' hisselerinden 5 ay içerisinde 2 milyar TL'nin üzerinde kazanç sağladığı iddia edilmişti.

Gelişmelerin ardından AK Parti’deki tüm görevlerinden istifa ettiği açıklayan Kaya’nın ABD’de Erdoğan’dan zaman istediği öne sürülmüştü.

TÜM PARAYI İADE ETTİ İDDİASI

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya, 'etkin pişmanlık' hükümlerinden faydalanmak için 2,2 milyar TL'ye yakın parayı Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın e-tahsilat hesabına iade ettiği de ileri sürülmüştü.

Fatma Betül Sayan Kayaİlyas KayaGüncelSon Dakika

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    Yorumlar (11)

  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Bizi başkaları ile kıyaslamayın bizde böyle 4 2 Yanıtla
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    silivriye mi gonderiyordunuz ? 2 0 Yanıtla
    128547Ab& 128547Ab&:
    evetttt Eko nun yanına işte bu kadar Mustafa 0 0
  • gokmenkaracay75 gokmenkaracay75:
    cumhurbaskani soyleyene kadar niye beklendi mallar gitmis olmasin 2 0 Yanıtla
  • Ersen Koc Ersen Koc:
    Yersen 1 0 Yanıtla
  • Kubilay Gençtürk Kubilay Gençtürk:
    helal olsun savcılarımızq 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın tüm mal varlıklarına dondurma talebi - Son Dakika
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