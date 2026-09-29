Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın tüm mal varlıklarına dondurma talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın tüm mal varlıklarının dondurulması istendi.

5 AYDA 2 MİLYAR TL'NİN ÜZERİNDE KAZANÇ SAĞLADIKLARI İDDİASI

Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya’nın 'Özata Denizcilik' hisselerinden 5 ay içerisinde 2 milyar TL'nin üzerinde kazanç sağladığı iddia edilmişti.

Gelişmelerin ardından AK Parti’deki tüm görevlerinden istifa ettiği açıklayan Kaya’nın ABD’de Erdoğan’dan zaman istediği öne sürülmüştü.

TÜM PARAYI İADE ETTİ İDDİASI

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya, 'etkin pişmanlık' hükümlerinden faydalanmak için 2,2 milyar TL'ye yakın parayı Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın e-tahsilat hesabına iade ettiği de ileri sürülmüştü.