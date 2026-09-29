Odine hisselerindeki 15 milyar TL\'lik işlem mercek altında: Cengiz Avcı hakkında yakalama kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturmada Cengiz Avcı hakkında yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi. Soruşturma kapsamında Avcı’nın son bir yıl içerisinde Odine Solutions Teknoloji hisselerinden yaklaşık 15 milyar TL kazanç sağladığı, bu tutarın yaklaşık 12 milyar TL’sini nakde çevirerek yurt dışına çıktığının öne sürüldüğü aktarıldı. Söz konusu iddialar soruşturma kapsamında incelenirken, Avcı’nın suçluluğuna ilişkin kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunmuyor.

SORUŞTURMANIN ODAĞINDA SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ VAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, şüphelilerin mali hareketleri, sermaye piyasası ve fon işlemleri ile şirketler arasındaki para transferleri mercek altına alınıyor.

Soruşturma kapsamında çok sayıda kişi hakkında adli işlem yapılırken, Cengiz Avcı'nın da mal varlığı ve finansal hareketlerinin incelemeye alındığı bildirildi. Avcı hakkında yakalama kararı çıkarıldığı ve kendisinin yurt dışında bulunduğunun tespit edildiği aktarıldı.

ODİNE HİSSELERİYLE İLGİLİ ÇOK SAYIDA İŞLEM

Cengiz Avcı'nın adı daha önce de Borsa İstanbul'da işlem gören Odine Solutions Teknoloji (ODINE) hisselerindeki alım-satım işlemleriyle gündeme gelmişti.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda Avcı adına ODINE paylarına ilişkin çok sayıda alım-satım bildirimi bulunuyor. KAP kayıtlarında, ilgili bildirimlerin Sermaye Piyasası Kurulu'nun pay alım-satım düzenlemeleri kapsamında Cengiz Avcı tarafından gönderildiği belirtiliyor.

15 MİLYAR LİRALIK KAZANÇ İDDİASI

Mynet'in haberinde yer alan iddiaya göre Avcı, son bir yıl içerisinde yalnızca Odine hisselerinden 15 milyar TL kazanç elde etti. Bu tutarın yaklaşık 12 milyar TL'lik bölümünün bir yıl içerisinde nakde çevrilerek piyasadan çıkarıldığı ve Avcı'nın yurt dışına gittiği öne sürüldü.

Bu rakamlar soruşturma kapsamında ortaya atılan iddialara dayanıyor; işlemlerin hukuki niteliği ve elde edildiği belirtilen kazancın kaynağına ilişkin inceleme süreci devam ediyor.

42 KİŞİNİN MAL VARLIKLARINA TEDBİR

Soruşturmanın önceki aşamalarında aralarında Cengiz Avcı'nın da bulunduğu 42 kişinin mal varlıkları ve hesaplarına tedbir kararı uygulandığı bildirilmişti. Soruşturmada sermaye piyasası işlemlerinin yanı sıra para transferleri ve bağlantılı şirketler de inceleniyor.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Şanlıurfa'daki Nevali Otel ile adı anılan iş insanı Cengiz Avcı'nın yurt dışında bulunduğunun tespit edilmesi üzerine hakkında yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi. Yetkililerin soruşturma kapsamındaki mali hareketleri incelemeyi sürdürdüğü belirtildi.