Kayseri'de dur ihtarına uymayan sürücüye başka plakayla 496 bin TL ceza yazıldı - Son Dakika
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Kayseri'de dur ihtarına uymayan sürücüye başka plakayla 496 bin TL ceza yazıldı

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Kayseri\'de dur ihtarına uymayan sürücüye başka plakayla 496 bin TL ceza yazıldı
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Kayseri Talas'ta polisin dur ihtarına uymayıp kaçan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı; başka araca ait plakayla trafiğe çıktığı belirlendi. Sürücü gözaltına alındı, kendisine 496 bin TL idari para cezası yazıldı ve otomobili trafikten men edildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından 'dur' ihtarına uymayan ve kovalamaca sonucu yakalanan sürücünün başka araca ait plakayla trafiğe çıktığı belirlendi. Gözaltına alınan sürücüye trafiğin ilgili maddelerinden toplamda 496 bin TL idari para cezası yazıldı.

Edinilen bilgiye göre, Talas ilçesine bağlı Harman Mahallesi Mezarlık Sokak üzerinde polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulmak istenen M.T. yönetimindeki 34 BBK 30 plakalı otomobil, ekiplerin 'dur' ihtarına uymayarak, kaçmaya çalıştı. Otomobiliyle birlikte kovalamaca sonucu kısa sürede yakalanan M.T.'nin plakasının son iki hanesi farklı olan başka bir araca ait plakayla trafiğe çıktığı belirlendi. Hakkında adli işlem başlatılan M.T., ekipler tarafından gözaltına alındı. Trafiğin ilgili maddelerinden toplamda 496 bin TL idari para cezası yazılan M.T.'nin otomobili trafikten men edildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen M.T., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: İHA
GüvenlikOtomobil3. SayfaKayseriTalasSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de dur ihtarına uymayan sürücüye başka plakayla 496 bin TL ceza yazıldı - Son Dakika
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