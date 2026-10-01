"Mağdurum" diyen Nihat Zeybekci'nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 17 Eylül'de 7 portföy yönetim şirketine ait 131 yatırım fonunu tasfiye sürecine almasının ardından başlayan tartışmalar sürüyor. Yüz binlerce yatırımcıyı etkileyen süreçte bu kez AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı, eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin ortağı olduğu şirketlerin de tasfiye kapsamındaki fonlarda parasının bulunduğu ortaya çıktı.

4 ŞİRKETİN PARASI TP2 FONUNDA KALDI

Zeybekci'nin ortağı olduğu 4 şirketin yatırımlarının bir bölümünün Tera Portföy'e ait TP2 Para Piyasası Fonu'nda bulunduğu ve tasfiye kararının ardından söz konusu paranın sistemde kaldığı belirtildi.

Zeybekci de yatırımı doğrulayarak kendilerinin fonlarda parası bulunan yatırımcılar arasında olduğunu söyledi. Şirketlerin yatırım yaptığı TP2'nin bir para piyasası fonu olduğuna dikkat çeken Zeybekci, bunun aynı portföy yönetim şirketine ait hisse senedi fonlarıyla karıştırılmaması gerektiğini belirtti.

SİSTEMDE KALAN PARA 250 MİLYON TL

Zeybekci'nin ortağı olduğu şirketlerin sistemde kalan parasının büyüklüğüne ilişkin de dikkat çeken bir rakam ortaya çıktı.

Gazeteci Cengiz Er, söz konusu tutarın yaklaşık 2,5 milyar TL olduğunu öne sürerken, İsmail Saymaz, Zeybekci ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını paylaşarak rakamın bunun yüzde 10'u seviyesinde olduğunu aktardı. Buna göre 4 şirketin TP2 fonunda kalan toplam parasının yaklaşık 250 milyon TL olduğu belirtildi.

Zeybekci, TP2 gibi para piyasası fonlarının şirketlerin kısa vadeli nakitlerini değerlendirmek amacıyla tercih edildiğini, söz konusu yatırımın spekülatif ya da manipülatif hisse işlemleriyle bağlantısının bulunmadığını savundu.

FATMA BETÜL SAYAN KAYA DA FON TARTIŞMALARININ GÜNDEMİNDEYDİ

Fonlara ilişkin tartışmalar daha önce AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya hakkında ortaya atılan Özata Denizcilik hissesi iddialarıyla siyasetin gündemine taşınmıştı.

Kaya ve eşinin Özata Denizcilik hisselerindeki işlemlerinden yaklaşık 2,17 milyar TL elde ettiği öne sürülmüş, Kaya ise hakkındaki iddiaların açıklığa kavuşturulması sürecinde siyasi sorumluluk aldığını belirterek AK Parti'deki görevlerinden ayrılmıştı. Kaya hakkındaki kazanç rakamları kamuoyuna yansıyan iddialara dayanıyor.

İLK ÖNCELİK PARA PİYASASI FONLARINDA

Tasfiye sürecinde yatırımcıların paralarının nasıl ödeneceğine ilişkin yol haritası da netleşmeye başladı. Tera Portföy bünyesindeki tasfiye kapsamındaki fonların işlemlerini Türkiye İş Bankası, diğer 6 portföy yönetim şirketinin fonlarını ise Ziraat Bankası yürütüyor. Fon varlıkları nakde çevrildikçe elde edilen tutarların yatırımcılara sahip oldukları pay oranında aktarılması öngörülüyor.

Para piyasası fonlarının portföy yapısı nedeniyle daha hızlı nakde çevrilebilen varlıklardan oluşması, bu fonlarda parası bulunan yatırımcıların tahsilat sürecinin diğer fonlara kıyasla daha hızlı ilerleyebilmesi beklentisini beraberinde getiriyor.