Kayseri'de köprüye çıkan şahıs itfaiyenin şişme yatağı ve polis iknasıyla kurtarıldı - Son Dakika
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Kayseri'de köprüye çıkan şahıs itfaiyenin şişme yatağı ve polis iknasıyla kurtarıldı

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Kayseri\'de köprüye çıkan şahıs itfaiyenin şişme yatağı ve polis iknasıyla kurtarıldı
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şahıs intihar etmek için köprüye çıktı. Polisin yaklaşık 1 saat süren ikna çalışması sonucu atlamaktan vazgeçirilen şahıs köprüden indirilerek ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde intihar etmek için köprüye çıkan psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şahıs, polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu ikna edilerek köprüden indirildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Kocasinan Bulvarı üzerinde bulunan köprüde meydana gelen olayda, M.K. intihar etmek için köprüye çıktı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, yolu trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri de köprünün altına şişme yatak kurdu. Polis ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren ikna çalışmaları sonucu M.K. atlamaktan vazgeçirilerek, köprünün ucundan güvenli bölgeye çekildi.

M.K. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: İHA
Kocasinan3. SayfaGüvenlikKayseriOlaylarGüncelPolisSon Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de köprüye çıkan şahıs itfaiyenin şişme yatağı ve polis iknasıyla kurtarıldı - Son Dakika
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