İnfaza bir saat kala karar çıktı: İdam mahkumunun cezası ertelendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İnfaza bir saat kala karar çıktı: İdam mahkumunun cezası ertelendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İnfaza bir saat kala karar çıktı: İdam mahkumunun cezası ertelendi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD’nin Tennessee eyaletinde 1995 yılında işlediği cinayet nedeniyle idama mahkûm edilen Christa Pike’ın infazı, zehirli iğne uygulanmasına 1 saat kala ertelendi. Federal temyiz mahkemesi, savunma tarafının dosyaya sunduğu hukuki itirazları ve başvuruları değerlendirmek üzere ek süreye ihtiyaç duyulduğunu belirterek infaz sürecini durdurdu.

ABD’nin Tennessee eyaletinde 1995 yılında işlediği cinayet nedeniyle 20 yaşındayken idama mahkûm edilen ve o gün bugündür cezanın infazını bekleyene Christa Pike’ın idamı, gerçekleştirileceği saatten yaklaşık bir saat önce federal temyiz mahkemesi tarafından durduruldu. Mahkeme, Pike’ın çocukluk döneminde maruz kaldığını belirttiği cinsel istismar ve travmaların ölüm cezası verilirken yeterince değerlendirilip değerlendirilmediğini incelemek için infaza kısa süreli ara verdi

İNFAZA SADECE BİR SAAT KALA DURDURULDU

50 yaşındaki Christa Pike’ın zehirli iğneyle infazı, 30 Eylül Çarşamba günü Nashville’deki Riverbend Maximum Security Institution’da gerçekleştirilecekti. Ancak ABD 6. Bölge Temyiz Mahkemesi, infazdan yaklaşık bir saat önce Pike lehine geçici durdurma kararı verdi.

Mahkeme, Pike’ın avukatlarının sunduğu başvurudaki hukuki argümanları değerlendirmek için daha fazla zamana ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Kararda, tarafların sunduğu kapsamlı savunmaların incelenmesi ve konuların esastan çözümlenmesi amacıyla kısa süreli infaz durdurma kararı verildiği belirtildi.

İnfaza bir saat kala karar çıktı: İdam mahkumunun cezası ertelendi

ÇOCUKLUK TRAVMALARI GÜNDEME GELDİ

Pike’ın avukatları, müvekkillerinin çocukluk döneminde cinsel istismar ve ağır travmalara maruz kaldığını, bu geçmişin ilk yargılama sırasında ölüm cezasını etkileyebilecek şekilde yeterince ele alınmadığını savunuyor.

Temyiz mahkemesi de Pike’ın bu iddialarının ölüm cezası verildiği süreçte gerektiği şekilde değerlendirilip değerlendirilmediğini incelemek üzere infazı durdurdu.

18 YAŞINDAYKEN CİNAYET İŞLEDİ

Pike, 1995 yılında henüz 18 yaşındayken Knoxville’deki bir Job Corps eğitim merkezinde sınıf arkadaşı olan 19 yaşındaki Colleen Slemmer’ın öldürülmesi nedeniyle suçlu bulunmuştu. Pike ve dönemin erkek arkadaşı Tadaryl Shipp, Slemmer’ın öldürülmesiyle bağlantılı olarak mahkûm edildi. Pike’a ölüm cezası verilirken Shipp ömür boyu hapse mahkûm edildi.

Pike’ın infaz edilmesi halinde Tennessee’de en az 200 yıl sonra idam edilen ilk kadın olacağı belirtiliyordu. Pike aynı zamanda eyaletin idam sırasında bulunan tek kadın mahkûmuydu.

SAVCILIK KARARA İTİRAZ ETTİ

Tennessee Başsavcılığı, temyiz mahkemesinin infazı durdurma kararının ardından ABD Yüksek Mahkemesi’ne başvurarak kararın kaldırılmasını istedi. Böylece Pike’ın infazının yeniden gündeme gelip gelmeyeceği Yüksek Mahkeme’nin değerlendirmesine bağlı hale geldi.

Amerika Birleşik DevletleriTennesseeCinayetMahkumMahkumDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Parti’den Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir darbe daha AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe daha
Doğubayazıt’taki gemi şeklindeki oluşumda 90 günlük araştırma bitti: Sondajda kaya yerine toprak çıktı Doğubayazıt'taki gemi şeklindeki oluşumda 90 günlük araştırma bitti: Sondajda kaya yerine toprak çıktı
Yerli telefonun ismini Erdoğan belirleyecek 5 seçenek sunulacak Yerli telefonun ismini Erdoğan belirleyecek! 5 seçenek sunulacak
Kötü haberi İsmail Kartal verdi: Maalesef 4-5 hafta oynayamayacak Kötü haberi İsmail Kartal verdi: Maalesef 4-5 hafta oynayamayacak
Partide bir anda kıyamet koptu İki kadını ayıramadılar Partide bir anda kıyamet koptu! İki kadını ayıramadılar
Fatma Betül Sayan Kaya 2,2 milyar TL’yi iade etti mi Ünlü gazeteci açıkladı Fatma Betül Sayan Kaya 2,2 milyar TL'yi iade etti mi? Ünlü gazeteci açıkladı
Kurak bölgeye bırakılan böcekler 10 bin sığırı telef etti Kurak bölgeye bırakılan böcekler 10 bin sığırı telef etti
TFF, bahis oynayan kulüp yöneticilerini açıkladı TFF, bahis oynayan kulüp yöneticilerini açıkladı
Kızı Narin için Ankara’ya yürüyen baba Arif Güran Urfa’da hastanelik oldu Kızı Narin için Ankara'ya yürüyen baba Arif Güran Urfa'da hastanelik oldu
Bahis soruşturmasında PFDK’ya sevk edilen Ertuğrul Doğan’dan ilk açıklama Bahis soruşturmasında PFDK'ya sevk edilen Ertuğrul Doğan'dan ilk açıklama
21:23
Arda Güler gururlandırmaya devam ediyor
Arda Güler gururlandırmaya devam ediyor
21:22
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti
21:11
Ronaldo, Jesus’un açıklamaları sonrası milli takım kampını terk etti
Ronaldo, Jesus'un açıklamaları sonrası milli takım kampını terk etti
21:02
MGK toplantısı sona erdi 8 maddelik bildiride ‘Terörsüz Bölge’ vurgusu
MGK toplantısı sona erdi! 8 maddelik bildiride ‘Terörsüz Bölge’ vurgusu
20:53
Konyaspor-Filistin maçında anlamlı koreografi Tribünlerden tüm dünyaya mesaj
Konyaspor-Filistin maçında anlamlı koreografi! Tribünlerden tüm dünyaya mesaj
20:09
Yeni piyasa değerleri belli oldu Osimhen, Greenwood ve Leao’ya büyük şok
Yeni piyasa değerleri belli oldu! Osimhen, Greenwood ve Leao'ya büyük şok
19:50
İşte bahis nedeniyle PFDK’ya sevk edilen yöneticileri bekleyen cezalar
İşte bahis nedeniyle PFDK'ya sevk edilen yöneticileri bekleyen cezalar
19:34
TFF’de ilk istifa Ural Aküzüm görevini bıraktı
TFF'de ilk istifa! Ural Aküzüm görevini bıraktı
18:12
Kızı Narin için Ankara’ya yürüyen baba Arif Güran Urfa’da hastanelik oldu
Kızı Narin için Ankara'ya yürüyen baba Arif Güran Urfa'da hastanelik oldu
16:59
TFF, bahis oynayan kulüp yöneticilerini açıkladı
TFF, bahis oynayan kulüp yöneticilerini açıkladı
16:55
Dilan Polat adli kontrolle serbest bırakıldı
Dilan Polat adli kontrolle serbest bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2026 21:45:05. #.0.3#
SON DAKİKA: İnfaza bir saat kala karar çıktı: İdam mahkumunun cezası ertelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei