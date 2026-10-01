TFF açıkladı! A Milli Takım'a iki yeni isim - Son Dakika
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TFF açıkladı! A Milli Takım'a iki yeni isim

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A Milli Takım'ın Belçika ve İtalya ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi maçları öncesinde kadroya iki futbolcu dahil edildi. Ümit Milli Takım'da bulunan Emirhan İlkhan ve Yusuf Akçiçek, Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Takım'ın aday kadrosuna alındı.

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde deplasmanda oynayacağı Belçika ve İtalya karşılaşmaları öncesinde kadroda değişikliğe gidildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Ümit Milli Takım aday kadrosunda bulunan Emirhan İlkhan ile Yusuf Akçiçek'in A Milli Takım'a dahil edildiğini açıkladı.

TFF açıkladı! A Milli Takım'a iki yeni isim

İKİ İSİM A MİLLİ TAKIM KADROSUNDA

Emirhan İlkhan ve Yusuf Akçiçek, Ümit Milli Takım'daki görevlerinin ardından A Milli Takım'a geçiş yaptı. İki futbolcu, Belçika ve İtalya deplasmanları için belirlenen aday kadroda yer alacak.

TFF açıkladı! A Milli Takım'a iki yeni isim

TFF'DEN AÇIKLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu, iki futbolcunun kadroya dahil edilmesine ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Ümit Milli Takımımızın aday kadrosunda yer alan Emirhan İlkhan ve Yusuf Akçiçek, UEFA Uluslar Ligi'nde deplasmanda Belçika ve İtalya sınavlarına çıkacak A Milli Takımımızın aday kadrosuna dâhil edildi."

UKRAYNA MAÇINDA 90 DAKİKA OYNADILAR

Emirhan İlkhan ve Yusuf Akçiçek, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri'nde 26 Eylül'de Ukrayna ile oynanan karşılaşmanın tamamında forma giydi. 2-2 sona eren mücadeleyle birlikte Ümit Milli Takım, play-off vizesi aldı. İki genç futbolcu bundan sonraki süreçte Belçika ve İtalya karşılaşmaları için A Milli Takım kadrosunda bulunacak.

Türkiye Futbol FederasyonuA Milli Futbol TakımıVincenzo MontellaEmirhan İlkhanMilli TakımBelçikaİtalyaSporSon Dakika

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