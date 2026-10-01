Ağıralioğlu'na çok ağır suçlama! Partisi sessiz kalmadı - Son Dakika
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Ağıralioğlu'na çok ağır suçlama! Partisi sessiz kalmadı

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ANAHTAR Parti Genel Başkan Yardımcısı Muhammed Hakan Tanrıöver, Haberler.com'un Meclis bahçesinden gerçekleştirdiği canlı yayında, Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu'nun Fatma Betül Sayan Kaya üzerinden yaptığı açıklamanın ardından yöneltilen "başörtüsü düşmanlığı" eleştirilerine yanıt verdi. Tanrıöver, "Bu asla kabul edilemez" diyerek 28 Şubat dönemindeki mücadelelerini hatırlattı ve "Bu iftira bize atılamaz. Güneşi balçıkla sıvayamazsınız" ifadelerini kullandı.

ANAHTAR Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'na yönelik başörtüsü ithamına partisinden dikkat çeken bir yanıt geldi. Haberler.com canlı yayınına katılan ANAHTAR Partili Muhammed Hakan Tanrıöver, tartışmanın fon soruşturmasının önüne geçirilmemesi gerektiğini savundu.

AĞIRALİOĞLU'NUN SÖZLERİ TARTIŞMA YARATTI

ANAHTAR Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'nun Fatma Betül Sayan Kaya üzerinden yaptığı açıklama tartışmalara neden oldu. Ağıralioğlu'nun açıklamasında başörtüsüne vurgu yapması üzerine kendisine "başörtüsü düşmanlığı" yaptığı yönünde eleştiriler yöneltildi. Haberler.com'un Meclis bahçesinden gerçekleştirdiği özel yayında Haber Müdürü Olgun Kızıltepe ve spiker Melis Yaşar'ın konuğu olan ANAHTAR Parti Genel Başkan Yardımcısı Muhammed Hakan Tanrıöver'e de bu tartışma soruldu.

"BU ASLA KABUL EDİLEMEZ"

ANAHTAR Parti Genel Başkan Yardımcısı Tanrıöver, Ağıralioğlu'na yönelik suçlamalara sert tepki göstererek, "Bu asla kabul edilemez" dedi. Partisinin ve Ağıralioğlu'nun geçmişte başörtüsü yasağına karşı verdiği mücadeleyi hatırlatan Tanrıöver, şu ifadeleri kullandı: "Sayın Genel Başkanımızın yaşantısı, özel yaşantısı, mücadelesi asla böyle bir itham ve iftira karşısında verilecek bütün cevapları vermektedir. "

"BU İFTİRA BİZE ATILAMAZ"

ANAHTAR Parti Genel Başkan Yardımcısı Tanrıöver, başörtüsü özgürlüğü için gerçekleştirilen eylemlere de atıfta bulunarak Ağıralioğlu'na yöneltilen eleştirilerin gerçeği yansıtmadığını savundu. "El ele eylemlerinin en ön safında biz vardık. Malatya, Yeşilyurt Cezaevi'nde 28 Şubat'ta başörtüsüne özgürlük dediği için işkence gören kardeşlerimizin, mücadele arkadaşlarımızın yanında biz vardık. Bu iftira bize atılamaz. Güneşi balçıkla sıvayamazsınız." Tanrıöver, tartışmanın asıl meselenin önüne geçirilmemesi gerektiğini belirterek fon soruşturmasına dikkat çekti.

Ağıralioğlu'na çok ağır suçlama! Partisi sessiz kalmadı

"SAYIN YAVUZ AĞIRALİOĞLU'NDAN ASLA BİR BAŞÖRTÜSÜ DÜŞMANI ÇIKARAMAZSINIZ"

Fon soruşturmasındaki iddiaların açıklığa kavuşturulması gerektiğini savunan Tanrıöver, Ağıralioğlu'nun sözleri üzerinden farklı bir tartışma yürütülmesine karşı çıktı. Tanrıöver, "Esas yapılması gereken, esas çözülmesi gereken konuların üstünü bununla perdeleyemezsiniz. Sayın Yavuz Ağıralioğlu'ndan asla bir başörtüsü düşmanı çıkaramazsınız. Bu tutmaz." ifadelerini kullandı. 

Fatma Betül Sayan KayaYavuz AğıralioğluMuhammed Hakan28 ŞubatGüncelGündemSon Dakika

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    Yorumlar (3)

  • 128547Ab& 128547Ab&:
    Yazık etti kendine halbuki inanmıştık 1 1 Yanıtla
  • Halis demir Halis demir:
    hırsızın örtülüsü açığı yok hırsız hırsızdır bir baş örtülü çalınca hemen islamı hedef alanlar m.kemalciyim deyip çalan olunca niye atanızı hedef alamıyorsunuz 1 0 Yanıtla
  • 389700 389700:
    s8 daha yeni kurulmis bir partisinin iz rustunuzu ispatlamadiniz 00000000.1 bile oyunuz yok hala konuşuyorsunuz 0 0 Yanıtla
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