Fenomenlere büyük operasyon! 10 isim gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla; TikTok, Instagram ve X üzerinden canlı yayın yapan fenomenlere yönelik operasyon düzenlendi.

10 İSİM GÖZALTINDA

Söz konusu operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama” ile “Müstehcenlik” suçları kapsamında işlem başlatılırken; şüphelilere ayrıca uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımının tespitine yönelik test uygulandığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Gözaltına alınanlar şöyle;