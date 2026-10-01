Fenomenlere büyük operasyon! 10 isim gözaltına alındı - Son Dakika
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Fenomenlere büyük operasyon! 10 isim gözaltına alındı

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Fenomenlere büyük operasyon! 10 isim gözaltına alındı
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İstanbul merkezli, sosyal medyada “uygunsuz” paylaşımlara yönelik yürütülen çalışmada 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında fenomenler Semih Varol, Onur Sermik ve Elif Akdemir de bulunuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla; TikTok, Instagram ve X üzerinden canlı yayın yapan fenomenlere yönelik operasyon düzenlendi.

10 İSİM GÖZALTINDA

Söz konusu operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama” ile “Müstehcenlik” suçları kapsamında işlem başlatılırken; şüphelilere ayrıca uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımının tespitine yönelik test uygulandığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Gözaltına alınanlar şöyle;

  • Semih VAROL
  • Cansum KAYA
  • Ferhat BİLLOR
  • Çağlayan YILDIRIM
  • Onur SERMİK
  • Elif AKDEMİR
  • Onur CAN GÜZEL
  • Mehmet Emin CİTER
  • Mehmet Aden ARSLAN
  • Sinan Kaya
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