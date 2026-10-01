Montella bu yüzden kovulamıyor! Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde aldığı sonuçlar Vincenzo Montella üzerindeki baskıyı artırdı. İtalya karşısında sahadan 4-1'lik mağlubiyetle ayrılınmasının ardından tribünlerden de istifa sesleri yükselirken, İtalyan teknik adamın görevine devam etmesinin arkasındaki sözleşme detayı dikkat çekti.

SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR DEVAM EDİYOR

Türkiye Futbol Federasyonu, Montella ile geçtiğimiz yıl yeni bir sözleşme imzaladı. Anlaşmayla İtalyan teknik adamın yıllık ücretinin 1,8 milyon Euro'dan 2,2 milyon Euro'ya yükseltildiği ve kontratının 31 Temmuz 2028'e kadar uzatıldığı belirtildi. Uzun süreli sözleşme, olası bir ayrılık kararının mali boyutunu da beraberinde getiriyor.

AYRILIĞIN FATURASI 5 MİLYON EURO'YU AŞABİLİR

Montella'nın görevine TFF tarafından son verilmesi halinde, sözleşmesinin kalan süresi ve aldığı ücret nedeniyle yaklaşık 5 milyon Euro'yu aşan bir tazminatın gündeme geleceği öne sürüldü.

Bu yüksek maliyetin, alınacak kararda kritik unsurlardan biri olduğu belirtiliyor. Montella'nın kendi isteğiyle görevinden ayrılması halinde ise söz konusu tazminatın gündeme gelmeyeceği ifade ediliyor.

İTALYA YENİLGİSİ SONRASI BASKI ARTTI

A Milli Takım'ın sahasında İtalya'ya 4-1 kaybetmesi ve son dönemde alınan sonuçlar Montella'ya yönelik eleştirileri artırdı. Maçın ardından İtalyan teknik adama geleceğiyle ilgili sorular da yöneltildi.

Tüm gözler şimdi TFF'nin Montella konusunda nasıl bir yol izleyeceğine çevrilirken, 2028'e kadar devam eden kontrat ve olası tazminat bedeli ayrılık ihtimalinin en önemli başlıklarından biri haline geldi.