A Milli Takım'da büyük şok! Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı - Son Dakika
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A Milli Takım'da büyük şok! Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı

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A Milli Takım'ın Belçika maçı öncesinde İstanbul'da gerçekleştirdiği son antrenmanda Can Uzun yer almadı. Genç futbolcunun idman öncesinde ağrı hissettiği ve bu nedenle çalışmaya katılmadığı belirtildi.

A Milli Takım'ın Belçika ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşması öncesinde Can Uzun'dan gelen haber moralleri bozdu. Ay-yıldızlı ekibin İstanbul'daki son antrenmanı öncesinde ağrı hisseden Can Uzun, idmana çıkamadı.

CAN UZUN ANTRENMANDA YER ALMADI

A Milli Takım'ın önemli isimlerinden Can Uzun, yaşadığı ağrı nedeniyle Belçika karşılaşması öncesindeki son çalışmayı kaçırdı. Genç futbolcunun durumuyla ilgili verilecek karar merakla beklenirken, Belçika karşılaşmasında forma giyip giyemeyeceğine ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.

A Milli Takım'da büyük şok! Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı
A Milli Futbol TakımıMilli TakımİstanbulCan UzunBelçikaSporSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Sinan Zeybekler Sinan Zeybekler:
    çok önemli mahvolduk 1 0 Yanıtla
  • Rick Ricco Rick Ricco:
    Ne yildizi ya glrdük dökülüyor 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: A Milli Takım'da büyük şok! Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı - Son Dakika
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