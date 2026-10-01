A Milli Takım'da büyük şok! Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı

A Milli Takım'ın Belçika ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşması öncesinde Can Uzun'dan gelen haber moralleri bozdu. Ay-yıldızlı ekibin İstanbul'daki son antrenmanı öncesinde ağrı hisseden Can Uzun, idmana çıkamadı.

CAN UZUN ANTRENMANDA YER ALMADI

A Milli Takım'ın önemli isimlerinden Can Uzun, yaşadığı ağrı nedeniyle Belçika karşılaşması öncesindeki son çalışmayı kaçırdı. Genç futbolcunun durumuyla ilgili verilecek karar merakla beklenirken, Belçika karşılaşmasında forma giyip giyemeyeceğine ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.