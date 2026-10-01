Galatasaray'da futbolculara kick boks yasağı - Son Dakika
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Galatasaray'da futbolculara kick boks yasağı

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Galatasaray'da sakatlıkların önüne geçmek amacıyla futbolcuların saha dışındaki antrenmanlarına yönelik yeni bir karar alındığı belirtildi. Teknik heyet, sağlık kurulu ve yönetimin, darbe riski taşıması nedeniyle oyunculardan kick boks yapmamalarını istediği, özel antrenmanlar konusunda da kulübe bilgi verilmesini talep ettiği aktarıldı.

Galatasaray'da futbolcuların saha dışında yaptıkları bireysel çalışmalarla ilgili dikkat çeken bir karar alındı. Sarı-kırmızılılarda oyunculardan sakatlık riskini artırabileceği gerekçesiyle kick bokstan uzak durmaları istendi.

343 Digital YouTube kanalında Galatasaray gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan Ali Naci Küçük, teknik heyet, sağlık kurulu ve yönetimin milli ara öncesinde futbolcuları bu konuda bilgilendirdiğini söyledi.

Galatasaray'da futbolculara kick boks yasağı

KICK BOKSA YASAK GELDİ

Futbolculara yapılan bilgilendirmede, darbe alınabilecek ekstra sporların sakatlık riskini artırabileceğine dikkat çekildiği belirtildi. Bu kapsamda oyuncuların kick boks yapmalarına izin verilmeyeceği aktarıldı. Ayrıca futbolcuların kulüp dışında gerçekleştirecekleri özel antrenmanlar konusunda Galatasaray'ı bilgilendirmeleri istendi.

Galatasaray'da futbolculara kick boks yasağı

EN AZ 4-5 FUTBOLCU YAPIYOR

Alınan kararın yalnızca Abdülkerim Bardakcı'ya yönelik olmadığı da belirtildi. Galatasaray kadrosunda en az 4-5 futbolcunun kick boks yaptığı ifade edilirken, uygulamanın tüm takımı kapsadığı kaydedildi.

GalatasarayKick BoksSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray'da futbolculara kick boks yasağı - Son Dakika
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