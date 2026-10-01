Meclis\'te yeni dönem başlıyor! Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 51 günlük aranın ardından bugün yeniden çalışmalarına başlıyor. 28. Dönem 5. Yasama Yılı'nın açılışı kapsamında ilk tören saat 13.00'te Meclis'teki Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirilecek. Genel Kurul ise saat 14.00'te TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanacak.

HABERLER.COM MECLİS'TEN CANLI YAYINLARLA AKTARACAK

Yeni yasama yılının ilk günündeki hareketlilik Haberler.com tarafından Meclis bahçesinden yapılacak canlı yayınlarla anbean takip edilecek. Siyasi parti temsilcilerinin açıklamaları, Meclis'teki temaslar ve gün boyunca yaşanacak gelişmeler Haberler.com'un canlı yayınlarında izleyicilere aktarılacak.

ERDOĞAN GENEL KURUL'A HİTAP EDECEK

Saat 14.00'te başlayacak özel oturumda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un sunuş konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Genel Kurul'a hitap edecek. Meclis'teki açılış programı akşam saatlerinde de devam edecek. Kurtulmuş'un ev sahipliğindeki geleneksel yeni yasama yılı resepsiyonu saat 18.30'da TBMM Tören Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Yeni dönemde Genel Kurul ve komisyonlar, önceki yasama yılından kalan tekliflerin yanı sıra Meclis'e sunulacak yeni düzenlemeler üzerinde çalışacak. Genel Kurul'un yeni yasama yılındaki ilk olağan mesaisi ise 6 Ekim'de başlayacak.

YENİ PARTİ'DEN PROTESTO KARARI

Yeni yasama yılının başlamasıyla birlikte Meclis'te değişen siyasi tablo da ilk kez Genel Kurul çalışmalarına yansıyacak.

24 Temmuz'da Özgür Özel ile birlikte toplam 91 milletvekili CHP'den ayrılarak Yeni Parti'nin kuruluşunda yer aldı. Yeni Parti, yeni Meclis aritmetiğinde ana muhalefet konumuna geldi.

Yeni Parti milletvekilleri Genel Kurul'daki özel oturuma katılacak ancak partili belediyelere yönelik operasyon ve tutuklamaları protesto etmek amacıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Genel Kurul salonuna girişi ve çıkışı sırasında ayağa kalkmayacak.

Yeni Parti ayrıca yeni yasama yılı dolayısıyla düzenlenecek resepsiyona katılmayacak. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in özel oturumun ardından parti genel merkezinde milletvekilleriyle bir araya gelerek yeni yasama yılına ilişkin değerlendirme toplantısı yapması bekleniyor.

GÖZLER ERDOĞAN'IN VERECEĞİ MESAJLARDA

Yeni yasama yılının açılışında dikkatler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Genel Kurul konuşmasına çevrilecek. Erdoğan'ın iç ve dış politika ile ekonomideki gelişmelerin yanı sıra iktidarın "Terörsüz Türkiye", DEM Parti'nin ise "barış ve demokratik toplum" olarak adlandırdığı süreç ile yeni anayasa çalışmalarına ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor.

Yeni yasama yılında süreç kapsamında atılacak adımların uygulanmasını takip etmek amacıyla Meclis bünyesinde bir İzleme Komisyonu kurulması da gündemde. Siyasi partilerin temsilcilerinden oluşması planlanan komisyonun ekim ayı içerisinde oluşturulması bekleniyor.

MECLİS'İN GÜNDEMİNDE YOĞUN TRAFİK

Yeni yasama yılında milletvekillerini yoğun bir çalışma takvimi bekliyor. Genel Kurul'un önündeki düzenlemelerden biri Türk Kızılay Kanunu Teklifi olacak. Yeni dönemin gündeminde Kızılay'a ilişkin düzenlemelerin yanı sıra 13. Yargı Paketi ve 2027 yılı bütçe süreci de bulunuyor.

Türk Kızılayına ilişkin teklif; kurumun afet, savaş ve insani krizlerdeki görev ve yetkilerinin yeniden düzenlenmesini, bazı kamu kurumlarının stratejik ürün ve hizmetleri Kızılay ve bağlı şirketlerinden doğrudan temin edebilmesini öngörüyor.

13. YARGI PAKETİ GÜNDEMDE

AK Parti'nin hazırlıklarını sürdürdüğü 13. Yargı Paketi'nin de yeni yasama yılının önemli başlıklarından biri olması bekleniyor. Üzerinde çalışılan pakette aile hukukundan sosyal medya kullanımına kadar farklı alanlarda düzenlemeler bulunuyor.

Aile hukukuna ilişkin çalışmalarda nafaka sistemi ve boşanma davalarının işleyişine yönelik değişiklikler üzerinde duruluyor.

NAFAKADA "EVLİLİK SÜRESİ" FORMÜLÜ

Nafaka konusunda hazırlanacak yeni düzenlemede, nafaka süresinin hakim tarafından belirlenmesi ve evlilik süresinin dikkate alınacak ölçütlerden biri olması üzerinde çalışılıyor.

Parti kulislerinde değerlendirilen seçenekler arasında, bir yıl veya daha kısa süren evliliklerde en fazla 5 yıl, 5 yıldan uzun süren evliliklerde ise en fazla 15 yıl nafaka ödenmesi formülü de bulunuyor. Ancak bu süreler konusunda henüz kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.

Paket kapsamında ayrıca evliliğin sona erdiğinin tespit edilmesi halinde nafaka, tazminat ve mal paylaşımı gibi uyuşmazlıkların sonuçlanması beklenmeden boşanma kararının verilebilmesine yönelik bir model üzerinde çalışılıyor.

Böylece boşanma kararı ile taraflar arasındaki mali uyuşmazlıkların farklı yargılama süreçlerinde ele alınması hedefleniyor.

SOSYAL MEDYADA İKİ AŞAMALI DOĞRULAMA GÜNDEMDE

13. Yargı Paketi kapsamında üzerinde çalışılan başlıklardan biri de sosyal medya hesaplarında kimlik doğrulama sistemi.

Daha önce gündeme gelen "TC kimlik numarasıyla giriş" seçeneğinin yerine e-posta ve cep telefonuna gönderilecek SMS gibi yöntemlerin kullanıldığı iki aşamalı doğrulama seçenekleri üzerinde duruluyor.

İNFAZ SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK ÇALIŞMASI

Yeni dönemde ceza infaz sistemine ilişkin olası değişiklikler de Meclis gündeminin başlıkları arasında yer alacak.

Henüz kesinleşmiş bir kanun teklifi bulunmamakla birlikte koşullu salıverilme kriterlerinin yeniden değerlendirilmesi, ilk kez suç işleyen ve iyi halli hükümlülere yönelik daha erken tahliye imkanları ile kamu hizmeti gibi alternatif infaz yöntemleri üzerinde çalışılıyor.

Çalışmaların Meclis'in açılmasıyla devam etmesi beklenirken, düzenlemenin bu yıl içerisinde Genel Kurul gündemine gelip gelmeyeceği henüz netlik kazanmadı.

SİGARA YASAĞININ KAPSAMI GENİŞLEYEBİLİR

Yeni yasama döneminde gündeme gelmesi beklenen düzenlemelerden biri de tütün ürünlerine ilişkin olacak.

Okul ve hastaneler başta olmak üzere kamu kurumlarında tütün ürünlerinin kullanımına yönelik yeni kurallar üzerinde çalışılıyor. Sigara satışlarının kapalı dolaplarda gerçekleştirilmesi ve satış sırasında elektronik yaş doğrulama sisteminden yararlanılması da değerlendirilen seçenekler arasında bulunuyor.

YENİLENEBİLİR ENERJİ İÇİN YENİ DÜZENLEME

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının üzerinde çalıştığı bir diğer düzenlemenin yenilenebilir enerji üretimine ilişkin olması bekleniyor.

Planlanan düzenlemeyle enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesi, enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve yenilenebilir enerji yatırımlarının hızlandırılması hedefleniyor.

Yeni yasama yılının başlamasıyla Meclis'te yaşanacak gelişmeler, siyasi partilerden gelecek açıklamalar ve günün öne çıkan başlıkları Haberler.com'un Meclis bahçesinden gerçekleştireceği canlı yayınlarla anbean aktarılacak.