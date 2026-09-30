TFF\'de istifa dalgası! Sayı 3\'e yükseldi

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) dev bahis soruşturması kapsamında futbol kulüplerinin yöneticilerini Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etmesinin ardından federasyon bünyesinde istifa depremi yaşanıyor.

İLK İSTİFA URAL AKÜZÜM'DEN

PFDK'ye sevk edilen isimler arasında yer alan TFF yöneticisi Ural Aküzüm, TFF Yönetim Kurulu’ndaki görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

İSTİFALAR DEVAM EDİYOR

Aküzüm'ün ayrılığının ardından TFF çatısı altında iki istifa haberi daha geldi. TFF Yönetim Kurulu üyeleri olan Kazım Şengöçgel ve Adem Doğrul da görevlerinden istifa etti. Sosyal medya hesabından istifa kararını duyuran Kazım Şenöçgel, ''Gördüğüm lüzum üzerine, 18 Temmuz 2024 tarihinden bu yana ifa etmekte olduğum Türkiye Futbol Federasyonu Ydk. Yönetim Kurulu Üyeliği görevimden istifa ettiği kamuoyunun bilgisine arz ederim. Saygılarımla.'' ifadelerini kullandı.