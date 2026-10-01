Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kızıp talimat verdi: Kim olduklarını bulun - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kızıp talimat verdi: Kim olduklarını bulun

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kızıp talimat verdi: Kim olduklarını bulun
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fon krizinde gözler, sistem çökmeden hemen önce paralarını çekerek çıkan isimlere çevrildi. Kulis bilgilerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, kriz öncesi çıkış yapanların bir an önce tespit edilerek kendisine bildirilmesini istedi.

Sermaye piyasalarını sarsan fon krizinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kurmaylarına çok sert bir talimat verdiği ortaya çıktı. Kulis bilgilerine göre; krizin patlak vermesinden hemen önce fonlardan çıkış yapan isimlerin tek tek tespit edilmesini isteyen Erdoğan, "Hangi partiden olursa olsun kanun ne diyorsa uygulanacak" diyerek sürecin sonuna kadar üzerine gidileceğinin mesajını verdi.

"KRİZ PATLAMADAN KAÇANLARI BANA BİLDİRİN"

Hürriyet yazarı Hande Fırat'ın aktardığı kulis bilgilerine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon krizinin patlak verdiği ilk günden itibaren sürece dair rahatsızlığını ilgili kurumlara ileterek, bu durumun neden önceden tüm boyutlarıyla öngörülemediğini sorguladı. Beştepe'de gerçekleştirilen son ekonomi zirvesinde ise Erdoğan'ın oldukça kızgın olduğu ve çok net bir talimat verdiği öğrenildi. Cumhurbaşkanı'nın, kriz patlamadan hemen önce sistemden paralarını çekerek çıkanların kim olduğunun süratle araştırılmasını ve bu isimlerin derhal kendisine rapor edilmesini istediği belirtildi.

SON BİR AY MERCEK ALTINDA: KİMSEYE AYRICALIK YOK

Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda, özellikle fonların çöküşünden önceki 'son bir ay' içinde sistemden çıkış yapan kişi ve kurumlar için derinlemesine bir inceleme başlatılacak. Sürece dair büyük bir öfke ve kararlılık içinde olduğu ifade edilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, olası siyasi veya bürokratik kayırmacılığa karşı da kapıları peşinen kapattığı öğrenildi. Kulislere yansıyan bilgilere göre Erdoğan kurmaylarına, "Hangi partiden olursa olsun siyasetçi ya da bürokrat için kanun ne diyorsa o uygulanacak" diyerek süreçte hiç kimseye tolerans gösterilmeyeceğinin altını çizdi.

İKTİDAR KULİSLERİNDE 'FON' GERGİNLİĞİ

Öte yandan, genişleyen ve AK Partili eski bakanlar ile üst düzey siyasilerin de adının karıştığı fon soruşturması siyasetin başkentinde de hareketliliğe neden oldu. Bazı siyasilerin soruşturma sürecine dahil olmasının, iktidar partisi kulislerinde bir süredir "endişe ve gerginlik" yarattığı iddia ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği bu son talimatın, hem piyasalara hem de parti içine yönelik net bir kararlılık mesajı olduğu değerlendiriliyor.

Recep Tayyip ErdoğanFon SoruşturmasıFon kriziGüncelGündemSon Dakika

MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu’nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu'nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor
Portekiz basını duyurdu: Cristiano Ronaldo, milli takımı bıraktı Portekiz basını duyurdu: Cristiano Ronaldo, milli takımı bıraktı
Meclis’te yeni dönem başlıyor Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak Meclis'te yeni dönem başlıyor! Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak
Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi
“Mağdurum“ diyen Nihat Zeybekci’nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu "Mağdurum" diyen Nihat Zeybekci'nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu
Adriana Lima’nın eski halinden eser yok Fit hali ile yeniden podyumlara dönüyor Adriana Lima'nın eski halinden eser yok! Fit hali ile yeniden podyumlara dönüyor
11:20
TSK’nın hava filosu büyüyor 12 kargo uçağı için İngiltere ile imzalar atıldı
TSK'nın hava filosu büyüyor! 12 kargo uçağı için İngiltere ile imzalar atıldı
11:19
TFF açıkladı A Milli Takım’a iki yeni isim
TFF açıkladı! A Milli Takım'a iki yeni isim
11:07
MSB: TSK’nın Başika Üssü kademeli olarak Iraklı makamlara teslim edilecek
MSB: TSK'nın Başika Üssü kademeli olarak Iraklı makamlara teslim edilecek
10:55
Leroy Sane’ye şok Okan Buruk kararını verdi
Leroy Sane'ye şok! Okan Buruk kararını verdi
10:45
TFF’de istifa dalgası büyüyor Sayının 12’ye ulaştığı iddia edildi
TFF'de istifa dalgası büyüyor! Sayının 12'ye ulaştığı iddia edildi
09:54
SPK’dan yeni adım: Fahiş kazançlar için iade hesapları açıldı
SPK'dan yeni adım: Fahiş kazançlar için iade hesapları açıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 11:32:36. #.0.2#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kızıp talimat verdi: Kim olduklarını bulun - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei