DEM Partili Gergerlioğlu'ndan Hatimoğulları sorusuna yanıt: "Hissi çıkışlar olabilir, genel politikamız değil"

Dem Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM'nin yeni yasama yılı açılışını Meclis bahçesinden canlı olarak takip eden Haberler.com'a konuk oldu. Haberler.com Haber Müdürü Olgun Kızıltepe ile Melis Yaşar'ın sorularını yanıtlayan Gergerlioğlu, Tülay Hatimoğulları'nın "sürece zarar veriyor" şeklinde tartışmalara neden olan çıkışları hakkında "Bazı hissi çıkışlar olabilmiştir. Bunlar hissi çıkışlardır ama bizim genel politikamız değildir" dedi.

"HİSSİ ÇIKIŞLAR OLABİLMİŞTİR"

Gergerlioğlu'na, DEM Parti'den bazı isimlerin, sürece zarar verdiği yönünde eleştirilen ve sonradan partinin "yanlış anlaşıldı" diyerek yumuşatmaya çalıştığı açıklamaları soruldu.

Gergerlioğlu, parti olarak sürece aykırı bir tutum içinde olmadıklarını söyledi:

"Biz burada herhangi bir aksi durumda olmadık, inanın ki. Bazı hissi çıkışlar olabilmiştir. Bunlar hissi çıkışlardır ama bizim genel politikamız değildir."

Bu açıklamaların parti içinde değerlendirilip değerlendirilmediği sorusuna ise Gergerlioğlu "Mutlaka yapılıyor" yanıtını verdi. Gergerlioğlu, partide daha olumlu bir tavır takınılması gerektiğinin konuşulduğunu da söyledi.

"SÜREÇLE İLGİLİ ÇOK HASSAS, KORUYUCU BİR YERDEYİZ"

Gergerlioğlu, iktidarın politikalarını eleştirmeye devam ettiklerini ama süreç konusunda farklı davrandıklarını belirtti:

"Tabii ki biz eleştirilerimizi yapıyoruz. Ben iktidarın tüm politikalarıyla ilgili eleştirilerimi yapıyorum. Partimiz yapıyor, arkadaşlarımız yapıyor. Ancak süreçle ilgili çok hassas, koruyucu bir yerdeyiz. Elimizden geldiği kadarıyla aksilikleri görmemeye, onlar üzerinden konuşmamaya çalışıyoruz."

"UZATILAN ELİ HAVADA BIRAKMADIK"

Gergerlioğlu, partisinin süreci en başından beri desteklediğini vurguladı:

"Biz süreci en yüksek seviyede korumaya çalışıyoruz. Tüm fedakârlıkları yapıyoruz, elimizden gelen tüm sorumlulukları alıp süreci yürütmeye çalışıyoruz. İki yıldır bu konuda önemli bir aksilik olduğunu düşünmüyorum. Biz uzatılan eli ters çevirmedik. Sayın Devlet Bahçeli'yle o ana kadar fikirlerimiz tamamen 180 derece zıt olmasına rağmen bize uzatılan eli havada bırakmadık. Sürecin en kolay şekilde yürümesi için kolaylaştırıcı olduk."

Gergerlioğlu, sürecin İmralı ile iktidar arasında yürüdüğünü, Kandil'in de durumu izlediğini söyledi. DEM Parti'nin rolünü ise şöyle tanımladı: Meclis'te rapor hazırlıklarında yer almak, yasanın çıkması için çaba göstermek ve meseleyi uzlaşmacı bir zeminde ilerletmek.

"SOKAKTA EN ÇOK KONUŞULAN KONU"

Gergerlioğlu, "Terörsüz Türkiye" sürecinin yeni yasama yılının temel gündemi olduğunu söyledi:

"Şu anda Türkiye'nin en önemli konusu ve sokakta en çok konuşulan konusu. Biz milletvekilleri olarak sahada dolaştığımızda halkımızdan bu konuda yoğun bir şekilde bilgi talep edildiğini görüyoruz. Meclis yasayı çıkararak dönemi kapatmıştı. Yoğun tartışmalar ve mesailer sonrasında yasa çıkmıştı ve bir umut doğmuştu. Şimdi Meclis yeniden açılıyor ve bu yasanın neler getireceğini konuşacağız."

Gergerlioğlu, sorunun çözümsüz kalınca silahların devreye girdiğini, çıkan yasanın da silahların susmasıyla ilgili olduğunu belirtti.

"BEKLENTİ ÇITASI ÇOK DAHA YÜKSEK"

Gergerlioğlu, yasanın yalnızca silahların susmasını ve bu konuda sorumlu kişilere yönelik formüller bulunmasını kapsadığını söyledi:

"Şu an için insan hakları, Kürt hakları çerçevesinde bir şey yok. Fakat beklenti çıtası çok daha yüksek. Seçmenimiz bu sorunun ortaya çıkmasına neden olan ihlallerin, anayasal meselelerin değiştirilmesi gerektiğini düşünüyor. Sayın Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden çıkması gerektiğini düşünüyor. Anadilde eğitim meselesinde adım atılması ve sürecin hızlandırılması gerektiğini düşünüyor. İki yıllık bir süreç sonunda ancak silahların bırakılmasıyla ilgili bir yasa çıktı."

"SİLAHLA ARTIK ÇÖZÜM YOK"

Silah yakma törenine katılan milletvekillerinden biri olduğunu hatırlatan Gergerlioğlu, şöyle devam etti:

"Evet, biz bunu destekliyoruz ve hep destekledik. Silahla artık bir çözüm yok. Bunu Türk'ü de Kürt'ü de kabul ediyor. Silahların konuştuğu bir yerde yasal, anayasal bir çözümün olması mümkün değil. Yani silahların susması doğru bir karar. Eli silahlı olanlara yönelik bir formül bulundu. Fakat daha sonrasında ne olacak sorusunun cevabını iktidardan bekliyoruz."

"ÇÖZÜMÜ GETİRECEK İRADE NEREDE?"

Gergerlioğlu, insan hakları ve Kürt hakları konusunda kamuoyunda soru işaretleri olduğunu söyledi:

"İnsan hakları konusunda ne olacak? İktidarın medya özgürlüğü, ifade özgürlüğü gibi pek çok konudaki performansı kötü olduğu için bir tedirginlik var. Böyle bir anlayış Kürt hakları konusunda ilerleme sağlar mı diye halkın kafasında bir soru işareti var. Bunun bu yeni dönemde aydınlatılması gerekiyor. İktidar gerçekten samimi mi? Siyasi pazarlıklar mı yapacak, yoksa hakkaniyet zemininde mi ilerleyecek?

Hiç kimse eskiye dönmek istemiyor, bunu net bir şekilde söyleyeyim. Ne Türk'ü ne Kürt'ü. Silahların konuştuğu, insanların öldüğü, anaların ve çocukların ağladığı, gençlerin öldüğü bir dönemi hiç kimse istemiyor. Fakat çözümü getirecek irade nerede diye soruyorum."

Gergerlioğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış konuşmasında önemli mesajlar verilmesini beklediklerini söyledi. Partisinin aktif, somut, net ve uzun sürmeyecek adımlar beklediğini de ekledi.