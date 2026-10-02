Günlerdir gözaltında olan MHK Başkanı adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Günlerdir gözaltında olan MHK Başkanı adliyeye sevk edildi

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Türk futbolunda büyük yankı uyandıran "Hakemler Dosyası" soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ile yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel de daha sonra gözaltına alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosu koordinesinde yürütülen "Hakemler Dosyası" soruşturmasında gözaltına alınan ilk 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile beraberindeki 6 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENMİŞTİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada açık kaynak araştırmaları, MASAK ve HTS çalışmaları, müşteki ve tanık ifadeleri ile bilirkişi tespitleri incelendi. Soruşturma kapsamında bazı şüpheliler hakkında "eziyet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarına ilişkin iddiaların bulunduğu belirtilmişti. Yapılan çalışmaların ardından İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa'daki adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

FERHAT GÜNDOĞDU İLE 6 İSİM ADLİYEDE

Operasyonda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun yanı sıra TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, eski MHK Başkan Vekili Ahmet Şahin, eski MHK Üyesi Yunus Yıldırım, MHK Üyesi ve TFF Eğitim ve 4. Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ile İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif gözaltına alınmıştı. 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

YASİN KOL VE GÖKTUĞ HAZAR EREL DE GÖZALTINA ALINDI

Soruşturmanın ilerleyen aşamasında gözaltında bulunan şüphelilerden ele geçirilen dijital materyaller ve MASAK kayıtları üzerinde yapılan incelemelerin ardından Süper Lig hakemi Yasin Kol ile Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel hakkında da gözaltı işlemi uygulandı.

İki hakem hakkında 7258 sayılı Kanun'a muhalefet, evrakta sahtecilik suçuna iştirak ve görevi kötüye kullanma iddiaları bulunuyor. Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel'in gözaltı süreci, adliyeye sevk edilen Ferhat Gündoğdu ve diğer 6 şüpheliden ayrı olarak devam ediyor.

Merkez Hakem KuruluFerhat GündoğduSporSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • hoca44660 hoca44660:
    inşallah hayırlı cuma günü tutuklarlar 8 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Günlerdir gözaltında olan MHK Başkanı adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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