Fon Koordinasyon Kurulu 2. kez toplandı: Geri ödeme takvimi ele alındı

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında toplanan Fon Koordinasyon Kurulu'nun ikinci toplantısına ilişkin detayları kamuoyuyla paylaştı. Toplantıda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) kararları doğrultusunda yatırımcılara yapılacak ödemelerin takvimi ve Sermaye Piyasası Kanunu'nda yapılması planlanan değişiklikler değerlendirildi.

ÖDEME TAKVİMİ İÇİN İKİNCİL DÜZENLEMELER YOLDA

Toplantının ana gündem maddesini, sorunlu fonlarda mağduriyet yaşayan yatırımcıların kayıplarının telafisine yönelik teknik süreçler oluşturdu. SPK'nın 30 Eylül 2026 tarihli kararları çerçevesinde, net yatırım tutarının hesaplanma yöntemine ilişkin kurumlar arası düzeyde yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Ayrıca kurulun aldığı ödeme kararına yönelik ikincil düzenlemelerin çerçevesi çizilerek, mağdurların beklediği geri ödeme takvimi detaylı bir şekilde ele alındı.

VATANDAŞA EK YÜK GETİRMEYECEK YASAL DEĞİŞİKLİK

Krizin kalıcı olarak çözülmesi, denetim boşluklarının giderilmesi ve piyasa güvenilirliğinin sağlanması amacıyla bir süredir üzerinde çalışılan Sermaye Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Taslağı da kurulun masasına geldi. İlgili kurum ve kuruluşlara yasa taslağına nihai halinin verilmesi için gerekli talimatlar iletilirken, planlanan tüm düzenlemelerde vatandaşın omuzuna herhangi bir ek mali yük bindirilmeyeceği ilkesinin özellikle altı çizildi.

"HAKKANİYET VE ADALET GÖZETİLECEK"

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamanın sonunda, fon piyasasının belirli ve sınırlı bir bölümünde ortaya çıkan bu krizin çözümüne yönelik kararlılık mesajı yinelendi. Sorunun, ilgili devlet kurumlarının tam koordinasyonuyla, sermaye piyasası kuralları dışına çıkılmadan, hakkaniyet ve adalet gözetilerek hızlı ve etkili bir şekilde çözüme kavuşturulacağı vurgulandı.

ARA ÖDEMEYLE İLGİLİ MERAK EDİLEN 10 SORUYA CEVAP

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK); Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1 Capital, Pardus ve Bulls Portföy'e ait, TEFAS'ta işlem gören fonların alım-satımını durdurmuş ve toplam 131 fonun tasfiyesine karar vermişti.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) kayıtlarına göre bu fonlarda 455 bin 758 tekil yatırımcı bulunuyordu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada tutuklamalar, yurt dışı çıkış yasakları ve mal varlığı tedbirleri uygulanmış; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise sorunun sınırlı sayıda fonla ilgili olduğunu, sistemik risk bulunmadığını belirtmişti.

SPK'nın kararına göre; Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy tarafından kurulan ve tasfiye sürecindeki fonlarda, mutabakatı tamamlanan katılma payı sahiplerine nihai tasfiye beklenmeden ara ödeme yapılacak.

Ödeme, tasfiye sonunda hak kazanılacak tutardan mahsup edilecek; ek bir tazminat niteliği taşımıyor.

Hesaplamada MKK'nın her yatırımcı için belirleyeceği net yatırım tutarı esas alınacak.

'Tasfiyedeki Fonlara İlişkin Ara Ödeme Duyurusu'na göre ara ödeme süreci şöyle işliyor:

1- El konulan/tasfiyedeki fonlardan paramı çekebilecek miyim?

Evet, ancak öncelik para piyasası fonlarında (PPF) ve net yatırım tutarı (anapara) üzerinden.

Mutabakatı tamamlanan yatırımcılara, nihai tasfiye beklenmeden, her fon için ayrı ayrı en fazla 1 milyon TL ara ödeme yapılacak.

Net tutarı 1 milyon TL'nin altında olanlara bu tutarın tamamı, üzerinde olanlara tavan olarak 1 milyon TL ödenecek.

Ödeme, tasfiye sonunda hak kazanılacak tutardan mahsup edilecek; ek tazminat değil.

Alım-satıma kapatılan bazı fonlar yeniden işleme açılabilecek.

2- Başvuru yapmam gerekiyor mu?

Hayır. Net tarih henüz açıklanmadı. SPK sürecin ivedilikle yürütülmesini istediği için bankalar ile MKK hesaplarda mutabık kaldığında ödeme bilgisi, yatırımcıya sistem üzerinden iletilecek.

3- Kaç kişi yararlanabilecek?

Hesaplamalara göre yaklaşık 400 bin yatırımcı hesabının 1 milyon TL altında olduğu öngörülüyor.

Krizden etkilenen yaklaşık 455–460 bin tekil yatırımcının yüzde 85’ine yakınının ara ödemeden faydalanabileceği belirtiliyor.

4- Birden fazla fonda param varsa 1 milyon TL sınırı nasıl uygulanacak?

Sınır yatırımcının toplam varlığına göre değil, her fon için ayrı ayrı uygulanacak.

SPK duyurusuna göre her yatırımcıya her bir fon için ödenecek ara ödeme, 1 milyon TL'yi aşmayacak.

Net yatırım tutarı, MKK tarafından fon bazında belirlenecek.

5- 1 milyon TL'lik ödeme sadece para piyasası fonlarını mı kapsıyor?

Öncelik PPF'lerde. Ara ödemeler, önce Ünvanında 'para piyasası' ibaresi bulunan ve yatırımcı sayısı en fazla olan fonlardan başlayacak.

Serbest hisse fonlarındaki hesaplamalar sürdüğü için bu taraftaki süreç daha uzun sürecek.

6- Tüm portföy şirketleri için aynı sistem mi geçerli?

Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy fonlarında mutabakatı bitenlere nihai tasfiye beklenmeden ara ödeme kararı verildi.

A1 Capital, Bulls ve Pardus Portföy fonlarında ise tasfiye yine PPF’lerden ve yatırımcı sayısı en yüksek olandan başlayacak; 1 milyon TL tavanı burada da fon bazında uygulanacak.

Tera fonlarının tasfiyesini İş Bankası, diğerlerinin saklama ve tasfiye işlemlerini Ziraat Bankası yürütüyor.

7- Ödemeler hangi hesaba yapılacak?

Düzenlemeye göre işlemleri Ziraat Bankası ve İş Bankası yürütecek. Ödeme, mutabakat sonrası yatırımcının sistemde kayıtlı hesabına aktarılacak.

8- Fahiş kazanç elde edenlerle ilgili düzenleme var mı?

Evet. SPK, fonlardan olağan dışı getiri elde edenlerin bu tutarları gönüllü iade etmesi için “fahiş kazanç hesabı” açıldığını duyurdu. İadeler, tasfiye sürecindeki hak sahiplerine yapılacak ödemelerde kullanılacak.

9- Fahiş kazanç nasıl hesaplanacak?

Olağan dışı, örneğin 10, 50 veya 100 kat getiri sağlayanlar fahiş kazanç kapsamında değerlendiriliyor; bunlar ağırlıklı olarak hisse fonlarında ortaya çıktığı için incelemeler sürüyor.

SPK Kanunu çerçevesinde, henüz soruşturma açılmamış olanlar iki katını yatırarak etkin pişmanlıktan yararlanabiliyor. Soruşturma başladıktan sonra oranlar ve yaptırımlar yükseliyor.

10- Tasfiye, yatırımcıların tüm alacağını karşılayacak mı?

Henüz bilinmiyor. Hisse fonlarındaki kaybın derinliğine göre netleşecek.

Soruşturma ve davalar kapsamında el konulan gayrimenkul, nakit, araç, yat ve arsa gibi varlıkların satışından elde edilen gelirler TMSF öncülüğündeki fonda toplanacak; kalan ödemeler bu kaynaktan yapılacak.

YILMAZ: İLAVE NELER YAPILABİLİR, DEĞERLENDİRECEĞİZ

Fon Koordinasyon Kurulu Başkanı Cevdet Yılmaz, Meclis açılışında gazetecilerin sorularını yanıtlarken, SPK ve BDDK'nın aldığı güncel kararlara dikkat çekti. Kurumların kendi alanlarında önemli adımlar attığını belirten Yılmaz, "Yarın da gündemimiz ilave neler yapılabilir, hangi alanlarda çalışmaya ihtiyaç var, bunları kurulumuzla birlikte değerlendireceğiz. Ardından bir basın açıklaması yapacağız" ifadelerini kullandı.

YATIRIMCIYA FON BAŞINA 1 MİLYON LİRAYA KADAR ARA ÖDEME

SPK'nın gece yarısı yayımladığı bültene göre; Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy Yönetimi bünyesindeki tasfiye edilen fonlar için ek bir tasfiye usulü belirlendi. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından hesaplanacak net yatırım tutarı üzerinden, mutabakatı tamamlanan tüm katılma payı sahiplerine nihai alacaklarından mahsup edilmek üzere ivedilikle ara ödeme yapılacak:

Net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan yatırımcılara alacağının tamamı ödenecek.

Yatırımı 1 milyon lira veya üzerinde olanlara ise en fazla 1 milyon liralık ödeme yapılacak.

Ödemeler her bir yatırımcı için, yatırımı bulunan her bir fon başına ayrı ayrı uygulanacak. 1 milyon lirayı aşan bakiye kısımları ise nihai tasfiye sürecinin sonunda ödenecek.

TASFİYEDE İLK SIRA PARA PİYASASI FONLARININ

A1 Capital, Bulls ve Pardus Portföy Yönetimi tarafından kurulan ve tasfiye listesinde yer alan fonların süreci de netleşti. Kurul, tasfiye işlemlerine ilk olarak unvanında "para piyasası" ibaresi bulunan yatırım fonlarından başlanmasına hükmetti. Bu gruptaki fonlar, yatırımcı sayısı en yüksek olandan en düşük olana doğru sıraya konularak tasfiye edilecek. Ara ödeme aşamasında yatırımcıların katılma paylarında herhangi bir iade işlemi gerçekleştirilmeyecek; iadeler nihai tasfiye aşamasında yapılacak.

TASFİYE DIŞINDAKİ FONLAR YENİDEN İŞLEME AÇILIYOR

Kararda yer alan bir diğer önemli istisna ise tasfiye kapsamında bulunmayan ancak 17 Eylül'deki kararla TEFAS ve diğer dağıtım kanallarında alım-satıma kapatılan fonlara yönelik oldu. Bu fonlar, tasfiye sürecinin tamamlanması beklenmeksizin eş zamanlı olarak yeniden işleme açılabilecek. Hangi fonun ne zaman işlem görmeye başlayacağı, piyasa koşulları ve likidite durumu göz önüne alınarak portföy yönetim şirketlerince belirlenecek.

SPK, varlıkların uygun piyasa şartlarında satılabilmesi ve yatırımcı menfaatinin korunması amacıyla tasfiye sürecini daha önce 3 aydan 6 aya çıkardığını, ancak piyasa koşullarına bağlı olarak işlemlerin bu süreden daha erken de tamamlanabileceğini hatırlattı.