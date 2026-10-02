Fon mağdurları için kritik gün! Yeni tedbirler masaya geliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fon mağdurları için kritik gün! Yeni tedbirler masaya geliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fon mağdurları için kritik gün! Yeni tedbirler masaya geliyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki Fon Koordinasyon Kurulu, 455 bin 758 fon mağdurunu ilgilendiren süreç kapsamında bugün ikinci kez toplanacak. Toplantıda mevcut tedbirlerin sonuçları, sorunlu fonlar için oluşturulan özel hesaplar ve yatırımcıların haklarının korunmasına yönelik atılabilecek yeni adımlar değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından oluşturulan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığını yürüttüğü Fon Koordinasyon Kurulu, bugün ikinci toplantısını gerçekleştirecek. Toplantıda fon piyasasında bugüne kadar atılan adımların sonuçları değerlendirilecek, müdahale veya ilave çalışma gerektiren alanlar ele alınacak.

BDDK VE SPK'NIN KARARLARI DEĞERLENDİRİLECEK

Fon piyasasında yaşanan gelişmelerin ardından oluşturulan kurul, ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonu sağlıyor. Cevdet Yılmaz, yol haritasının belirlendiğini ve kurumların kendi görev alanlarında eş güdüm içerisinde somut adımlar attığını açıkladı.

BDDK ve SPK tarafından alınan kararların ardından gözler ikinci toplantıya çevrildi. Yılmaz, toplantıda hangi alanlarda yeni müdahale veya çalışmaya ihtiyaç bulunduğunun değerlendirileceğini, ardından kamuoyuna açıklama yapılacağını bildirdi.

SORUNLU HER FON İÇİN ÖZEL HESAP

Süreç kapsamında TMSF bünyesinde de yeni bir uygulama devreye alındı. Haksız kazançların iadesini sağlamak amacıyla sorunlu her fon için özel hesaplar açılıyor.

YILMAZ'DAN HUKUK VE YATIRIMCI HAKLARI VURGUSU

Cevdet Yılmaz, sürecin tüm aşamalarının hukuk kuralları çerçevesinde yürütüleceğini belirtti. Temel yaklaşımın kamu ile yatırımcıların haklarını korumak olduğunu ifade eden Yılmaz, hukuka aykırı işlemlerle haksız kazanç elde edenlere karşı etkili tedbirler alınacağını söyledi.

"SİSTEMİK RİSK SÖZ KONUSU DEĞİL"

Fon piyasasında ortaya çıkan sorunların sınırlı bir alanı kapsadığını belirten Yılmaz, Türkiye ekonomisinin temelleri ile sermaye piyasalarının yapısının sağlam olduğunu ve sistemik bir risk bulunmadığını ifade etti.

DDK'NIN İNCELEMELERİ SÜRÜYOR

Fon piyasasındaki gelişmeler adli ve idari yönleriyle de takip ediliyor. Devlet Denetleme Kurulu süreç kapsamında görevlendirilirken, ilgili kurumlar kendi sorumluluk alanlarındaki çalışmalarını sürdürüyor.

Fon Koordinasyon Kurulu'nun bugünkü ikinci toplantısında mevcut uygulamaların sonuçlarının yanı sıra yeni tedbir gerektiren alanların da masaya yatırılması bekleniyor. Toplantının ardından açıklama yapılması planlanıyor.

455 BİN 758 FON MAĞDURU ÇÖZÜM BEKLİYOR

Fon piyasasında yaşanan gelişmelerden etkilenen 455 bin 758 mağdurun durumu da yürütülen çalışmaların önemli başlıkları arasında yer alıyor. Süreçte yatırımcı haklarının korunması ve mağduriyetlerin giderilmesine yönelik atılacak adımlar yakından takip ediliyor.

Cumhurbaşkanı YardımcısıFon SoruşturmasıCevdet YılmazFon kriziEkonomiSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nurgül Yeşilçay’ın oğlu Osman Nejat, “Ömür Usta“nın setini bastı Nurgül Yeşilçay'ın oğlu Osman Nejat, “Ömür Usta"nın setini bastı
Fon soruşturmasında çok sayıda yeni tutuklama Fon soruşturmasında çok sayıda yeni tutuklama
Mekke’de facianın eşiğinden dönüldü: Mescid-i Haram’da canlı bomba alarmı Mekke'de facianın eşiğinden dönüldü: Mescid-i Haram'da canlı bomba alarmı
Ehliyetinin süresi dolan sürücü, doğum gününde aracını eşine bırakmak zorunda kaldı Ehliyetinin süresi dolan sürücü, doğum gününde aracını eşine bırakmak zorunda kaldı
Sevgilisinin eski eşi eve gelince panikledi 3’üncü kattan düşerek öldü Sevgilisinin eski eşi eve gelince panikledi! 3'üncü kattan düşerek öldü
Ünlüleri buluşturan cenaze: Deniz Öztarhan son yolculuğuna uğurlandı Ünlüleri buluşturan cenaze: Deniz Öztarhan son yolculuğuna uğurlandı
LPG’ye 24 saatte ikinci zam Fiyatı 40 lirayı aştı LPG'ye 24 saatte ikinci zam! Fiyatı 40 lirayı aştı
Okul tuvaletinde silah bulundu Müdür yardımcısı görevden uzaklaştırıldı Okul tuvaletinde silah bulundu! Müdür yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
18 yaşında Türkiye Güzeli seçilmişti Yıllar sonra ortaya çıktı 18 yaşında Türkiye Güzeli seçilmişti! Yıllar sonra ortaya çıktı
Yasin Kol gözaltına alındı, Kocaelispor cephesinden zehir zemberek açıklamalar geldi Yasin Kol gözaltına alındı, Kocaelispor cephesinden zehir zemberek açıklamalar geldi
10:15
Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol’un mesajları ifşa oldu Türk futbolunu sarsacak yazışmalar
Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol'un mesajları ifşa oldu! Türk futbolunu sarsacak yazışmalar
09:22
İşte gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol’un ilk ifadesi
İşte gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol'un ilk ifadesi
09:15
Zamların ardından nefes aldıracak haber Motorine indirim geliyor
Zamların ardından nefes aldıracak haber! Motorine indirim geliyor
08:53
Fon soruşturmasında bakan yardımcısının damadı İskender Balcı’nın da aralarında olduğu 4 kişi tutuklandı
Fon soruşturmasında bakan yardımcısının damadı İskender Balcı'nın da aralarında olduğu 4 kişi tutuklandı
08:52
Günlerdir gözaltında olan MHK Başkanı adliyeye sevk edildi
Günlerdir gözaltında olan MHK Başkanı adliyeye sevk edildi
08:28
TFF’de olağanüstü seçim iddiası Tarih de verildi
TFF'de olağanüstü seçim iddiası! Tarih de verildi
08:28
Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen gözaltına alındı
Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen gözaltına alındı
08:04
Rusya lideri Putin’den Kaliningrad uyarısı: Saldırırsanız anında vururuz
Rusya lideri Putin'den Kaliningrad uyarısı: Saldırırsanız anında vururuz
07:11
Okul tuvaletinde silah bulundu Müdür yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
Okul tuvaletinde silah bulundu! Müdür yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
06:53
LPG’ye 24 saatte ikinci zam Fiyatı 40 lirayı aştı
LPG'ye 24 saatte ikinci zam! Fiyatı 40 lirayı aştı
06:50
Ünlüleri buluşturan cenaze: Deniz Öztarhan son yolculuğuna uğurlandı
Ünlüleri buluşturan cenaze: Deniz Öztarhan son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2026 10:30:23. #.0.2#
SON DAKİKA: Fon mağdurları için kritik gün! Yeni tedbirler masaya geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei