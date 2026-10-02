Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen gözaltına alındı - Son Dakika
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Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen gözaltına alındı

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Eyüpsultan Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında bu sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda, Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen’in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. Özmen’in evinde de arama yapıldığı öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Eyüpsultan Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 23'ü kamu görevlisi toplam 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

28 ŞÜPHELİNİN TAMAMI GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında ekipler tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen ile birlikte toplam 28 şüphelinin tamamının gözaltına alındığı bildirildi. 

İşte gözaltına alınan isimler;

1. Abdullah Erbin

2. Ahmet Mustafa Bozkır

3. Ali Behçet Yazıcı

4. Ali Kemal Güler

5. Ali Yentur

6. Ayşe Kübra Emrehan

7. Aziz Pektanır

8. Bilal Gören

9. Fatma Esra Toraman

10. Gözde Şimşek

11. Halil İbrahim Şahin

12. Hüdanur Yazıcı

13. İbrahim Özdoğan

14. İnan Balah

15. Mahmut Kırdemir

16. Medine Gürsoy

17. Mithat Bülent Özmen

18. Muhammet Akan

19. Mücahit Özdoğan

20. Neşe An

21. Özlem Kılıç

22. Pelin Yıldırım

23. Rahmi Özyurt

24. Serhan Urhan

25. Şeref Gedik

26. Tayfun Kurumahmut

27. Yakup Gürer

28. Yunus Emre Bulut

EVİNDE ARAMA YAPILIYOR

Belediye binası ve Başkan Özmen'in evinde arama yapıldığı öğrenilirken, şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

MİTHAT BÜLENT ÖZMEN KİMDİR?

Mithat Bülent Özmen, 1971 yılında Ağrı'da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Özmen, Jean Monnet bursuyla Brüksel'de uluslararası ilişkiler alanında yüksek lisans yaptı. Bankacılık ve finans alanında doktorasını tamamladı.

Çalışma hayatına 1992 yılında Dışişleri Bakanlığı'nda başlayan Özmen, daha sonra Türkiye İş Bankası Teftiş Kurulu'nda görev yaptı. Bankacılık, finans ve enerji sektörlerinde üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunan Özmen, 2019 yılında İGDAŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Enerji Grup Başkanlığı görevini de yürüttü.

Özmen, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'den Eyüpsultan Belediye Başkanı seçildi ve 5 Nisan 2024'te mazbatasını alarak göreve başladı. Belediye kaynaklarında 1 Ekim 2026 itibarıyla da Eyüpsultan Belediye Başkanı olarak yer alıyordu.

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    Yorumlar (4)

  • Cenk Cenk:
    Bunlar İktidarı aklamaz... 9 0 Yanıtla
  • yobaz deşen yobaz deşen:
    siyasal islam denen işenyaramazların işi 8 1 Yanıtla
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Ak partiye geçmek için çok uğraştı Ama ak Parti almadı ak Parti her önüne gelen belediye başkanını partiye almıyor 2 3 Yanıtla
  • haydar topçu haydar topçu:
    Yakında istanbulbüyükşehirbelediyesi akpartiye geçer 3 0 Yanıtla
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