Arjantin'den dikkat çeken karar! 311 bin euro ödeyene vatandaşlık yolu - Son Dakika
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Arjantin'den dikkat çeken karar! 311 bin euro ödeyene vatandaşlık yolu

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Arjantin\'den dikkat çeken karar! 311 bin euro ödeyene vatandaşlık yolu
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Arjantin, yabancı yatırımcılara vatandaşlık kapısını açan "altın pasaport" programını devreye alıyor. Program kapsamında 311 bin euro karşılığına denk gelen iadesiz katkı veya yaklaşık 711 bin euro değerinde 7 yıllık devlet tahvili yatırımı seçenekleri sunulacak. Başvuruların 2026'nın son çeyreğinde başlaması planlanıyor.

Arjantin'den yabancı yatırımcıların doğrudan vatandaşlığa başvurabilmesinin önünü açacak dikkat çekici bir adım geldi. Ekonomi Bakanı Luis Caputo'nun Paris'te duyurduğu programda yatırımcılara iki farklı seçenek sunuldu.

311 BİN EURO ÖDEYENE VATANDAŞLIK YOLU

"Altın pasaport" olarak anılan vatandaşlık programında ilk seçenek, Arjantin Hazinesi'ne iade edilmeksizin 350 bin dolar, güncel karşılığıyla yaklaşık 311 bin euro katkı yapılması. İkinci seçenek ise 800 bin dolar, yaklaşık 711 bin euro değerinde devlet tahvili alınması. Bu yöntemi seçen yatırımcıların tahvili 7 yıl boyunca elinde tutması gerekecek. Program aileleri de kapsıyor. Eşler ile belirli şartları taşıyan 18-25 yaş arasındaki çocuklar için kişi başına 100 bin dolar, 18 yaşından küçük çocuklar için ise 25 bin dolar ek katkı öngörülüyor.

Arjantin'den dikkat çeken karar! 311 bin euro ödeyene vatandaşlık yolu

BAŞVURULAR YIL SONUNA KADAR AÇILACAK

Arjantin hükümetinin resmi açıklamasına göre Vatandaşlık Yoluyla Yatırım Programı, 2026'nın son çeyreğinde başvuru almaya başlayacak. Başvurular doğrudan parayı yatırmakla sonuçlanmayacak. Adaylar finansal şeffaflık, güvenlik ve risk değerlendirmelerini kapsayan incelemelerden geçirilecek. Arjantin yönetimi, değerlendirmelerde OECD ve Mali Eylem Görev Gücü standartlarının dikkate alınacağını açıkladı. 

Arjantin'den dikkat çeken karar! 311 bin euro ödeyene vatandaşlık yolu

HEDEF 2,2 MİLYAR EUROYA KADAR KAYNAK

Programın arkasında Arjantin'in finansman ihtiyacı da bulunuyor. Hükümete danışmanlık yapan yatırım şirketlerinin tahminlerine göre yeterli başvuru gelmesi halinde program ülkeye 2,2 milyar euroya kadar kaynak sağlayabilir. Arjantin Hazinesi'nin 2027'de yaklaşık 22 milyar euroluk döviz cinsi borç ödemesiyle karşı karşıya olduğu belirtiliyor. Yönetim bu süreçte alternatif finansman kaynaklarını değerlendiriyor. Arjantin pasaportu 140'tan fazla ülkeye vizesiz seyahat imkanı sunuyor ve bu ülkeler arasında Çin, Rusya, Schengen bölgesi ile Latin Amerika'nın büyük bölümü yer alıyor.

Arjantin'den dikkat çeken karar! 311 bin euro ödeyene vatandaşlık yolu
Vatandaşlık MaaşıArjantinDünyaSon Dakika

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