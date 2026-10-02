Savaşta yeni dönem iddiası! Putin tüm kısıtlamaları kaldırdı - Son Dakika
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Savaşta yeni dönem iddiası! Putin tüm kısıtlamaları kaldırdı

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Savaşta yeni dönem iddiası! Putin tüm kısıtlamaları kaldırdı
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna istihbaratının elde ettiği Kremlin içi iletişimlere dayanarak Putin'in Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik saldırılarındaki kısıtlamaları kaldırdığını öne sürdü. Zelenski, Putin'in askeri yönetime “Artık hiçbir kural yok” talimatını verdiğini iddia etti. Kremlin ise sivil tesislerin hedef alındığı suçlamalarını reddetti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarında daha önce uygulanan kısıtlamaları kaldırdığı yönünde talimat verdiğini öne sürdü.

Financial Times'a konuşan Zelenski, Ukrayna istihbaratının Kremlin yetkililerinin iletişimlerinden elde ettiği bilgilere dayandırdığı iddiasında, Putin'in söz konusu talimatı eylül ayında verdiğini söyledi. Zelenski, Putin'in askeri yönetime yönelik mesajını “Artık hiçbir kural yok” sözleriyle aktardı.

ZELENSKİ: KISITLAMALAR KALDIRILDI

Zelenski'nin aktardığı istihbarat değerlendirmesine göre, Rusya'nın daha önce yürüttüğü hava saldırılarında geçerli olan bazı kısıtlamalar kaldırıldı. Ukrayna lideri, bunun ardından Kiev başta olmak üzere büyük kentlere yönelik hava saldırılarının yoğunlaştığını savundu.

Zelenski, Rus saldırılarında artık okullar, hastaneler, telekomünikasyon merkezleri ve veri merkezleri gibi sivil noktaların da daha fazla hedef haline geldiğini ileri sürdü.

“ARTIK HİÇBİR KURAL YOK”

Zelenski, Ukrayna istihbaratının ele geçirdiğini belirttiği Kremlin içi iletişimlere atıfta bulunarak Putin'in talimatını, “Artık hiçbir kural yok” sözleriyle aktardı.

Söz konusu iddia bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmış değil. Putin'in bu ifadeyi kamuoyu önünde kullandığına ilişkin de bir kayıt bulunmuyor. İddia, Zelenski'nin Ukrayna istihbaratından aldığını söylediği bilgilere dayanıyor.

KİEV, HARKOV VE ODESSA İDDİASI

Ukrayna ve Avrupalı yetkililerin değerlendirmelerine göre Rusya'nın önümüzdeki dönemde özellikle Kiev, Harkov ve Odessa üzerindeki hava saldırılarını yoğunlaştırabileceği öne sürüldü. Polonya sınırına yakın Lviv'in de olası hedefler arasında bulunduğu iddia edildi.

Zelenski, Rusya'nın amacının büyük kentler üzerindeki baskıyı artırmak, halk üzerinde korku oluşturmak ve kış aylarında Ukrayna'nın direncini zayıflatmak olduğunu savundu.

KREMLİN'DEN SİVİL HEDEF İDDİALARINA RET

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Rus ordusunun okul veya hastaneleri hedef aldığı yönündeki suçlamaları reddetti. Peskov, Rus silahlı kuvvetlerinin bu tür sivil tesisleri vurmadığını söyledi.

Financial Times ise Kiev'deki bir okula düzenlenen saldırının ardından elde edilen görüntüleri doğruladığını ve olay yerinde Rus üreticilere ait işaretler taşıyan insansız hava aracı parçalarının bulunduğunu bildirdi.

Volodimir ZelenskiyVladimir PutinUkraynaKremlinDünyaRusyaSon Dakika

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