Montella'ya hayatının şoku! Bursa'dan sonra Belçika'da da aynısını yaşadı - Son Dakika
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Montella'ya hayatının şoku! Bursa'dan sonra Belçika'da da aynısını yaşadı

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Montella\'ya hayatının şoku! Bursa\'dan sonra Belçika\'da da aynısını yaşadı
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A Milli Futbol Takımı'nın Belçika ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada skorun 2-0'a gelmesinin ardından tribünlerden "Montella istifa" tezahüratları yükseldi. Ay-yıldızlıların Bursa'da İtalya'ya 4-1 mağlup olduğu önceki karşılaşmada da tribünler Vincenzo Montella'yı istifaya davet etmişti.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Ay-yıldızlı ekip, mücadelenin 64. dakikasına 2-0 geride girdi.

TRİBÜNLERDEN "MONTELLA İSTİFA" SESLERİ

Belçika'nın skoru 2-0'a getirmesinin ardından tribünlerde teknik direktör Vincenzo Montella'ya yönelik tepkiler yükseldi. Karşılaşmanın 64. dakikasında tribünlerden "Montella istifa" tezahüratları duyuldu.

İTALYA MAÇINDA DA AYNI TEZAHÜRAT YAPILMIŞTI

Montella, benzer bir tepkiyle A Milli Takım'ın bir önceki karşılaşmasında da karşılaşmıştı. Türkiye'nin Bursa'da İtalya'yı konuk ettiği ve sahadan 4-1'lik mağlubiyetle ayrıldığı karşılaşmada da tribünlerden "Montella istifa" sesleri yükselmişti. Belçika karşısında skorun 2-0'a gelmesinin ardından aynı tezahüratların bir kez daha yapılması dikkat çekti.

A Milli Futbol TakımıVincenzo MontellaBelçikaİtalyaBursaSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Rick Ricco Rick Ricco:
    Kardesim cikip Montella mi oynasik Sahada 11 tane kendini futbolcu zanneden Kalaslar var asil bunlarin hepsi takimdan cikaracaksin 3 5 Yanıtla
    sw9ffps6d7 sw9ffps6d7:
    oyuncuları seçen taktik veren o 1 0
  • aslaniso1980 aslaniso1980:
    Kerem Aktürkoğlu ve barış Alper Yılmaz bu formayı asla hak etmiyor 3 1 Yanıtla
  • İSMAİL BOZKURT İSMAİL BOZKURT:
    size verilen masraflara yazık. alt yapı takımlarına harcasalar bu parayı sizden daha iyi oynarlar 4 0 Yanıtla
  • Osman Pkdmr Osman Pkdmr:
    milli takımda ardanın haricinde hepsini kovun gitsin birinci likten gençlerden milli takım kadrosu kurun . 1 0 Yanıtla
  • Osman Pkdmr Osman Pkdmr:
    montellayı gönderin yerine hüseyin çimşiri getirin daha iyi oynatır. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Montella'ya hayatının şoku! Bursa'dan sonra Belçika'da da aynısını yaşadı - Son Dakika
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