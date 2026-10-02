Kaymakam ile başsavcının \'patates\' kavgasının perde arkası ortaya çıktı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından dağıtılması gereken patateslerle ilgili soruşturmanın perde arkası ortaya çıktı. Bismil Kaymakamı Recep Hasar ile Bismil Cumhuriyet Başsavcısı Emrah Yaşar arasındaki gerginliğin, bir araç tartışmasıyla başladığı öne sürüldü.

400 TON PATATES İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞMADI

Bismil'de SYDV tarafından ihaleyle alınan 400 ton patatesin, ilçeye bağlı 123 mahallede ihtiyaç sahiplerine dağıtılması planlanmıştı. Ancak patateslerin bazı vatandaşlara ulaşmadığı iddia edildi. Başsavcılığın başlattığı soruşturmada, patateslerin, ihale ve dağıtım sürecinde usulsüzlükler tespit edildiği belirtildi. Soruşturma kapsamında SYDV Müdürü M.İ. ile kurum çalışanı S.T. tutuklandı.

KAYMAKAM VE BAŞSAVCININ GÖREV YERİ DEĞİŞTİ

Kaymakam ile başsavcı arasındaki gerginliğin büyümesi üzerine Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı devreye girdi. Kaymakam Recep Hasar Giresun'a, Başsavcı Emrah Yaşar ise Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na atandı. Bismil Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Fatih Demirtaş da görevinden alındı.

KRİZ ARAÇ TARTIŞMASIYLA BAŞLADI

Ortaya çıkan bilgilere göre gerginlik, Recep Hasar'ın Bismil Kaymakamı olarak göreve başlamasından kısa süre sonra başladı. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu'nun ilçeye yapacağı ziyaret öncesinde, kaymakamlık bahçesindeki araçların kaldırılmasına karar verildi. Bu sırada Başsavcı Emrah Yaşar'ın hakim eşi Sevde Yaşar, aracıyla bahçeye girmek istedi ancak polis tarafından engellendi.

"BENİM EŞİM DE ARACINI DIŞARIDA BIRAKTI"

Bunun üzerine Başsavcı Yaşar, Kaymakam Hasar'ı telefonla aradı. Kaymakam Hasar, uygulamanın geçici olduğunu ve kendi eşinin de aracını dışarıda bıraktığını söyledi. Bu olayın iki bürokrat arasında mesafeye yol açtığı belirtildi.

MÜDÜRÜN TUTUKLANMASI GERGİNLİĞİ ARTIRDI

Araç tartışmasının ardından patatesle ilgili soruşturma başlatıldı. SYDV Müdürü'nün tutuklanması, Kaymakam Hasar ile Başsavcı Yaşar arasındaki gerginliği daha da artırdı. İki bürokrat arasında karşılıklı suçlamalar yaşandığı öne sürüldü.

HAKİM EŞLERİNİN DE GÖREV YERİ DEĞİŞTİ

Kaymakam ve başsavcının yanı sıra hakim olan eşlerinin de görev yerleri değiştirildi. Başsavcı Yaşar'ın eşi Sevde Yaşar Diyarbakır Hakimliği'ne, Kaymakam Hasar'ın eşi Ceren Hasar ise Giresun'un Görele Hakimliği'ne atandı.

BİSMİL'E YENİ ATAMALAR YAPILDI

Boşalan görevlere de yeni atamalar yapıldı. Siirt'te görev yapan Gökhan Feyzoğlu Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı'na atandı. Elbistan'da görev yapan Murat Milisoğlu Bismil Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'na, eşi Seda Milisoğlu ise Bismil Hakimliği'ne getirildi.