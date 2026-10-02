Kaymakam ile başsavcının 'patates' kavgasının perde arkası ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kaymakam ile başsavcının 'patates' kavgasının perde arkası ortaya çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kaymakam ile başsavcının \'patates\' kavgasının perde arkası ortaya çıktı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak 400 ton patatesle ilgili soruşturma, kaymakam ile başsavcıyı koltuğundan etmişti. Krizin perde arkası ortaya çıktı. İddiaya göre gerginlik, başsavcının hakim eşinin aracının kaymakamlık bahçesine alınmamasıyla başladı. Görev yeri değiştirilen kaymakam ve başsavcının hakim eşleri de başka yerlere atandı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından dağıtılması gereken patateslerle ilgili soruşturmanın perde arkası ortaya çıktı. Bismil Kaymakamı Recep Hasar ile Bismil Cumhuriyet Başsavcısı Emrah Yaşar arasındaki gerginliğin, bir araç tartışmasıyla başladığı öne sürüldü.

400 TON PATATES İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞMADI

Bismil'de SYDV tarafından ihaleyle alınan 400 ton patatesin, ilçeye bağlı 123 mahallede ihtiyaç sahiplerine dağıtılması planlanmıştı. Ancak patateslerin bazı vatandaşlara ulaşmadığı iddia edildi. Başsavcılığın başlattığı soruşturmada, patateslerin, ihale ve dağıtım sürecinde usulsüzlükler tespit edildiği belirtildi. Soruşturma kapsamında SYDV Müdürü M.İ. ile kurum çalışanı S.T. tutuklandı.

KAYMAKAM VE BAŞSAVCININ GÖREV YERİ DEĞİŞTİ

Kaymakam ile başsavcı arasındaki gerginliğin büyümesi üzerine Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı devreye girdi. Kaymakam Recep Hasar Giresun'a, Başsavcı Emrah Yaşar ise Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na atandı. Bismil Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Fatih Demirtaş da görevinden alındı.

KRİZ ARAÇ TARTIŞMASIYLA BAŞLADI

Ortaya çıkan bilgilere göre gerginlik, Recep Hasar'ın Bismil Kaymakamı olarak göreve başlamasından kısa süre sonra başladı. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu'nun ilçeye yapacağı ziyaret öncesinde, kaymakamlık bahçesindeki araçların kaldırılmasına karar verildi. Bu sırada Başsavcı Emrah Yaşar'ın hakim eşi Sevde Yaşar, aracıyla bahçeye girmek istedi ancak polis tarafından engellendi.

"BENİM EŞİM DE ARACINI DIŞARIDA BIRAKTI"

Bunun üzerine Başsavcı Yaşar, Kaymakam Hasar'ı telefonla aradı. Kaymakam Hasar, uygulamanın geçici olduğunu ve kendi eşinin de aracını dışarıda bıraktığını söyledi. Bu olayın iki bürokrat arasında mesafeye yol açtığı belirtildi.

MÜDÜRÜN TUTUKLANMASI GERGİNLİĞİ ARTIRDI

Araç tartışmasının ardından patatesle ilgili soruşturma başlatıldı. SYDV Müdürü'nün tutuklanması, Kaymakam Hasar ile Başsavcı Yaşar arasındaki gerginliği daha da artırdı. İki bürokrat arasında karşılıklı suçlamalar yaşandığı öne sürüldü.

HAKİM EŞLERİNİN DE GÖREV YERİ DEĞİŞTİ

Kaymakam ve başsavcının yanı sıra hakim olan eşlerinin de görev yerleri değiştirildi. Başsavcı Yaşar'ın eşi Sevde Yaşar Diyarbakır Hakimliği'ne, Kaymakam Hasar'ın eşi Ceren Hasar ise Giresun'un Görele Hakimliği'ne atandı.

BİSMİL'E YENİ ATAMALAR YAPILDI

Boşalan görevlere de yeni atamalar yapıldı. Siirt'te görev yapan Gökhan Feyzoğlu Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı'na atandı. Elbistan'da görev yapan Murat Milisoğlu Bismil Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'na, eşi Seda Milisoğlu ise Bismil Hakimliği'ne getirildi.

KaymakamlıkDiyarbakırElbistanBaşsavcıGiresunMahkemeBismilGüncelSiirtHakimSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ahmet Yaman Ahmet Yaman:
    Vayne demekki araç otoparka alınsaydı 400 ton patates ile ilgili soruşturma açılmazdi demekki konu mağduru korumak değil konu . .Yarışiymiş 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kaçıranlar pişman Dün gece süper maçlar oynandı, işte sonuçlar Kaçıranlar pişman! Dün gece süper maçlar oynandı, işte sonuçlar
Test sonucu pozitif çıkmıştı Afra Saraçoğlu sessizliğini bozdu Test sonucu pozitif çıkmıştı! Afra Saraçoğlu sessizliğini bozdu
Fon soruşturmasında bakan yardımcısının damadı İskender Balcı’nın da aralarında olduğu 4 kişi tutuklandı Fon soruşturmasında bakan yardımcısının damadı İskender Balcı'nın da aralarında olduğu 4 kişi tutuklandı
100 gol attı, yine Milli Takım’a çağrılmadı Montella sebebini açıkladı 100 gol attı, yine Milli Takım'a çağrılmadı! Montella sebebini açıkladı
Fahrettin Koca 5 milyon lira mal varlığına sahip vakıf kurdu Fahrettin Koca 5 milyon lira mal varlığına sahip vakıf kurdu
Sokak ortasında vurulmuştu Meğer ekranların tanınan isminin oğluymuş Sokak ortasında vurulmuştu! Meğer ekranların tanınan isminin oğluymuş
Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol’un mesajları ifşa oldu Türk futbolunu sarsacak yazışmalar Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol'un mesajları ifşa oldu! Türk futbolunu sarsacak yazışmalar
Fatma Betül Sayan Kaya’nın koltuğuna oturdu İlk sözleri dikkat çekti Fatma Betül Sayan Kaya'nın koltuğuna oturdu! İlk sözleri dikkat çekti
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’nun yazışmaları da dosyada: ’Torpil listesi’ ortaya çıktı TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun yazışmaları da dosyada: 'Torpil listesi' ortaya çıktı
Yunan basınından çarpıcı Türkiye analizi: Büyük bir şey olacak Yunan basınından çarpıcı Türkiye analizi: Büyük bir şey olacak
11:42
Özgür Erdem İncesu’dan tüm Türkiye’yi ilgilendiren öneri: Özel indirim uygulansın
Özgür Erdem İncesu'dan tüm Türkiye'yi ilgilendiren öneri: Özel indirim uygulansın
11:07
Vatandaşın önünde kuyruk oluşturduğu pideci, at ve eşek eti kullanmış
Vatandaşın önünde kuyruk oluşturduğu pideci, at ve eşek eti kullanmış
10:56
Eski hakemden bomba iddia: Ligler ertelenecek
Eski hakemden bomba iddia: Ligler ertelenecek
10:49
Kimliklere yeni bir özellik eklendi Türkiye genelinde geçerli olacak
Kimliklere yeni bir özellik eklendi! Türkiye genelinde geçerli olacak
10:48
Yunan basınından çarpıcı Türkiye analizi: Büyük bir şey olacak
Yunan basınından çarpıcı Türkiye analizi: Büyük bir şey olacak
10:38
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’nun yazışmaları da dosyada: ’Torpil listesi’ ortaya çıktı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun yazışmaları da dosyada: 'Torpil listesi' ortaya çıktı
10:37
Fatma Betül Sayan Kaya’nın koltuğuna oturdu İlk sözleri dikkat çekti
Fatma Betül Sayan Kaya'nın koltuğuna oturdu! İlk sözleri dikkat çekti
10:27
Soruşturma tamamlandı Eski bakan Denizolgun’un sır ölümüne 3 ayrı dava
Soruşturma tamamlandı! Eski bakan Denizolgun'un sır ölümüne 3 ayrı dava
10:15
Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol’un mesajları ifşa oldu Türk futbolunu sarsacak yazışmalar
Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol'un mesajları ifşa oldu! Türk futbolunu sarsacak yazışmalar
09:15
Zamların ardından nefes aldıracak haber Motorine indirim geliyor
Zamların ardından nefes aldıracak haber! Motorine indirim geliyor
08:53
Fon soruşturmasında bakan yardımcısının damadı İskender Balcı’nın da aralarında olduğu 4 kişi tutuklandı
Fon soruşturmasında bakan yardımcısının damadı İskender Balcı'nın da aralarında olduğu 4 kişi tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2026 11:59:09. #.0.3#
SON DAKİKA: Kaymakam ile başsavcının 'patates' kavgasının perde arkası ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei