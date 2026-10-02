Eski hakemden bomba iddia: Ligler ertelenecek - Son Dakika
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Eski hakemden bomba iddia: Ligler ertelenecek

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Eski hakemden bomba iddia: Ligler ertelenecek
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MHK'ya yönelik yürütülen soruşturmada Süper Lig hakemi Yasin Kol ile yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel'in de gözaltına alınmasının ardından eski hakem Deniz Ateş Bitnel'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Soruşturmada tanık olarak ifade veren Bitnel, yeni gözaltılar beklediğini belirterek, sürecin devam etmesi halinde liglerin ertelenebileceğini öne sürdü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Hakemler dosyası" soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanıyor. Süper Lig hakemi Yasin Kol ile Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel, dün akşam soruşturma kapsamında gözaltına alındı. 

Yasin Kol'un Trabzonspor-Drogheda United hazırlık maçının ardından gözaltına alındığı belirtildi. Kol ve Erel hakkında "7258 sayılı Kanun'a muhalefet", "evrakta sahtecilik suçuna iştirak" ve "görevi kötüye kullanma" iddiaları bulunuyor. 

DENİZ ATEŞ BİTNEL'DEN YENİ GÖZALTI İDDİASI

Soruşturma kapsamında daha önce tanık olarak ifadesine başvurulan eski hakem Deniz Ateş Bitnel, yaşanan gelişmelere ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Bitnel'in soruşturmada tanık sıfatıyla ifade verdiği doğrulanırken, hakkında herhangi bir gözaltı işlemi bulunmuyor. 

Bitnel, soruşturmanın genişleyebileceğini savunarak, "Başka hakemlerin de gözaltına alınmasını bekliyorum. Bugün yeni gözaltıları olabilir." ifadelerini kullandı.

"BU LİG OYNANMAZ"

Deniz Ateş Bitnel, yeni gözaltıların gerçekleşmesi halinde liglerin devam etmesinin zorlaşacağını da ileri sürdü. Bitnel, "Bu kadar hakem, gözlemci, MHK üyeleri gözaltındayken bu lig oynanmaz ve muhtemelen ligler ertelenecek." dedi. Bitnel'in açıklaması bir öngörü niteliğinde. Şu aşamada Türkiye Futbol Federasyonu tarafından liglerin erteleneceğine ilişkin açıklanmış resmi bir karar bulunmuyor.

SORUŞTURMADA 7 İSİM DAHA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Soruşturmanın önceki aşamasında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 kişi hakkında gözaltı işlemi uygulanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada hakem klasmanlarının oluşturulması, görevlendirme, puanlama ve atama süreçlerine ilişkin çeşitli iddialar inceleniyor. 

Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel'in de gözaltına alınmasıyla soruşturmadaki hareketlilik sürerken gözler savcılıktan ve TFF'den gelecek yeni açıklamalara çevrildi.

Merkez Hakem KuruluDeniz AteşSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • İsmail Yıldırım İsmail Yıldırım:
    İbrahim ve fener için yolun sonu göründü 1 6 Yanıtla
    Ferudun Ozmen Ferudun Ozmen:
    Sen algı yapmaya devam et İsmail.. Ali koç 1 yıl önce ne söylemiş neler söylemiş aç izle dinle mhk hakkında ondan sonra yorum yap. Sanırsın yıllardır fener faydalanıyor bu kirli düzenden de 0 yüzden zaten yıllardır şampiyon olamıyor. 0 0
  • Ayhan Yıldız Ayhan Yıldız:
    ülkenin haline bak,temiz hiçbir kurum kalmadı ama kimse rahatsız olmuyor 4 1 Yanıtla
  • Ali Kayhan Ali Kayhan:
    tff başkanıda bu işin içinde ligler nasıl ertelensin! 2 0 Yanıtla
  • Mustafa Akan Mustafa Akan:
    devam etmeli 0 2 Yanıtla
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