Fatma Betül Sayan Kaya\'nın koltuğuna oturdu! İlk sözleri dikkat çekti

Fon skandalı iddialarının ardından AK Parti'deki görevinden istifa eden Fatma Betül Sayan Kaya'nın yerine Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine Prof. Dr. Hülya Terzioğlu getirildi. Atama kararının ardından Terzioğlu yaptığı ilk açıklamada dikkat çeken ifadeler kullandı.

ÖMER ÇELİK DUYURDU: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN TAKDİRLERİYLE ATANDI

Gelişmeye ilişkin detayları sosyal medya hesabından paylaşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Genel Başkanımızın takdirleriyle Sosyal Politikalardan sorumlu Genel Başkan Yardımcılığımıza Prof. Dr. Hülya Terzioğlu atanmıştır" ifadelerini kullandı.

Çelik, yeni Genel Başkan Yardımcısı Terzioğlu'nun özgeçmişine dair şu bilgileri aktardı:

"Prof. Dr. Hülya Terzioğlu, Marmara İlahiyat Fakültesinden mezun olmuştur. Marmara Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak yüksek lisans ve doktora çalışması yapmıştır. Başörtüsü yasağının başlaması sebebiyle uzun yıllar akademiden uzak kalmış hocamız, 2013 yılı itibarıyla Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde akademik hayatına başlamıştır. Çalışma alanları: modern dönem inanç problemleri, İslam ve Kadın, toplumsal cinsiyet, Deizm, Kader inancı ve özgürlük meselesi ve Cumhuriyet dönemi alimleri ve inanç meseleleri. 2012’de İstanbul İl kadın kollarımızda bulunmuştur. 2013’te Kadem Sakarya Temsilciliğini yapmıştır. 2023’te Kelam Anabilim Dalında Profesörlüğe atanmıştır."

TERZİOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA: MESULİETİ İZZETİNE DENK BU VAZİFEDE...

Atama kararının ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Prof. Dr. Hülya Terzioğlu, kendisine duyulan güvenden ötürü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Terzioğlu mesajında, "AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı için şahsımı görevlendiren Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum. Mesuliyeti izzetine denk bu vazifede Allah’ın rızasını gözeterek aziz milletimize hizmet etmeyi Rabbimden diliyorum" dedi.

2,2 MİLYAR LİRALIK FON İDDİASI SONRASI İSTİFA ETMİŞTİ

AK Parti MKYK ve başkanlık seviyesindeki bu bayrak değişimi, kamuoyunu sarsan fon soruşturmasının ardından geldi. Soruşturma kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın Özata Denizcilik hisseleri ile bağlantılı fon üzerinden kriz patlamadan hemen önce yaklaşık 2,2 milyar liralık haksız kazanç sağladıkları öne sürülmüştü. Çiftin tüm mal varlıklarının dondurulması istenilirken, artan tartışmalar üzerine Fatma Betül Sayan Kaya 26 Eylül 2026 tarihinde partideki görevlerinden istifa etmişti.