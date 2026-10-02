Uluslar Ligi'nde üçüncü hafta 8 maçla açıldı, Portekiz Danimarka'yı 4-2 mağlup etti

Uluslar Ligi'nde üçüncü hafta 8 maçla açıldı, Portekiz Danimarka'yı 4-2 mağlup ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UEFA Uluslar Ligi'nin üçüncü haftası 8 maçla başladı. A Ligi 4. Grup'ta Portekiz deplasmanda Danimarka'yı 4-2 yenerken, A Ligi 2. Grup'ta Hollanda deplasmanda Yunanistan ile 2-2 berabere kaldı.
UEFA Uluslar Ligi'nin üçüncü haftası, 8 maçla başladı.
Organizasyonun üçüncü haftasında A, B ve D liglerinde karşılaşmalar oynandı.
A Ligi 4. Grup'ta oynanan karşılaşmada Portekiz deplasmanda Danimarka'yı 4-2 yendi. A Ligi 2. Grup'ta ise Hollanda deplasmanda Yunanistan ile 2-2 berabere kaldı.
Karşılaşmaların sonuçları şöyle:
A Ligi
2. Grup:
Almanya-Sırbistan: 2-0
Yunanistan-Hollanda: 2-2
4. Grup:
Galler-Norveç: 2-1
Danimarka-Portekiz: 2-4
B Ligi:
3. Grup:
İrlanda Cumhuriyeti-Avusturya: 2-2
İsrail-Kosova: 0-0
D Ligi:
1. Grup:
Malta-Cebelitarık: 1-1
2. Grup:
Azerbaycan-Lihtenştayn: 0-0
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?