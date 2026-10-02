TFF'de olağanüstü seçim iddiası! Tarih de verildi

Türkiye Futbol Federasyonunda son günlerde yaşanan gelişmelerin ardından gözler yönetimin atacağı adımlara çevrildi. Gazeteci Haluk Yürekli, TFF'nin olağanüstü seçime gitmeye hazırlandığını iddia etti.

HAKEMLER DOSYASI SONRASI DİKKAT ÇEKEN İDDİA

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan Hakemler Dosyası soruşturması genişlerken, Süper Lig hakemi Yasin Kol hakkında da gözaltı işlemi uygulandı. Federasyondaki gelişmelerin ardından Haluk Yürekli, TFF yönetiminin olağanüstü seçim kararı alabileceğini öne sürdü.

İTALYA MAÇININ ARDINDAN KARAR BEKLENİYOR

Yürekli'nin aktardığına göre kritik tarih ise A Milli Takım'ın İtalya ile oynayacağı karşılaşmanın sonrası. Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'nde 5 Ekim Pazartesi günü deplasmanda İtalya ile karşılaşacak. Yürekli, bu karşılaşmanın ardından TFF'nin olağanüstü seçim kararı almasının beklendiğini belirtti. TFF tarafından şu ana kadar olağanüstü seçim konusunda resmi bir karar açıklanmadı.