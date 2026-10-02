Nurgül Yeşilçay'ın oğlu Osman Nejat, “Ömür Usta" setini bastı

Nurgül Yeşilçay’ın başrolünde yer aldığı “Ömür Usta” dizisinin setinde eğlenceli ve mizahi anlar yaşandı. Dizinin ilk bölümünde Yeşilçay’ın canlandırdığı Ömür ile oğlu Mete karakterini oynayan Enes Koçak arasındaki gerilimli sahnelere gönderme yapan Nurgül Yeşilçay’ın gerçek oğlu Osman Nejat Özer, soluğu dizinin setinde aldı.

BASKIN YAPAR GİBİ SETE GELDİ

Paylaşılan görüntülerde Osman Nejat Özer’in hışımla arabadan indiği, deri ceketiyle sert bir tavır sergileyerek "Nerede o?" diyerek set alanına doğru ilerlediği görülüyor. Set ekibinden birinin "Senlik değil" demesine aldırış etmeyen Osman Nejat, "Mete!" diye bağırarak dizi oyuncusu Enes Koçak’ın bulunduğu karavana yöneliyor.

KARAVANDA KORKU DOLU ANLAR

Karavanın içinden dışarıyı dikizleyen Enes Koçak ve Nurgül Yeşilçay ise büyük bir panik yaşıyor. Yeşilçay'ın "Yandık, bittik" diyerek yüzünü kapatıp endişelendiği, Koçak'ın ise korkuyla ne yapacağını bilemeyip ellerini yüzüne götürdüğü anlar videoya damga vuruyor.

ESPRİLİ ŞOV KAVGA İLE BİTTİ, SONRASINDA SARILDILAR

Osman Nejat’ın "Sen annemle nasıl konuşuyorsun lan?" diyerek karavana girmesiyle ortam iyice hareketleniyor. Nurgül Yeşilçay "Siz kardeşsiniz" diyerek ikiliyi ayırmaya çalışsa da Osman Nejat, Enes Koçak'ı "Git bizi yalnız bırak" diyerek karavandan dışarı sürüklüyor. Dışarıda kavga sesleri duyulurken, Nurgül Yeşilçay "Yeni oyuncu bulmamız lazım, gitti çocuk" diyerek karavandan çıkıyor.

Ancak olayın tamamen kurgu ve eğlenceli bir şakadan ibaret olduğu, ikilinin karavandan gülerek ve kucaklaşarak çıkmasıyla ortaya çıkıyor. Osman Nejat ile Enes Koçak'ın "Sana dediğim gibi değil mi?" diyerek şakalaşması ve Nurgül Yeşilçay'ın şaşkın bakışları videoda renkli görüntüler oluşturuyor. Anne-oğul arasındaki bu eğlenceli set baskını videosu sosyal medyada yoğun ilgi gördü.